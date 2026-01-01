-
Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
Пройтись по огненной земле, увидеть новый и старый Баку, бурлящую глину и розовое озеро
Начало: Аэропорт Баку, в удобное вам время (рекомендуем пе...
«Пройдётесь по огненной земле Апшеронского полуострова, увидите горящую гору, марсианские пейзажи и розовое озеро, а ещё места съёмок многих советских фильмов — среди них «Бриллиантовая рука» и «Человек-амфибия»»
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
$385
$700 за всё до 4 чел.
Баку, Шемаха, Габала и Шеки только для вас: индивидуальное путешествие
Прогуляться по Ичери-шехер, полюбоваться озером Нохур и заглянуть в аутентичные поселения
Начало: Баку, станция метро «Ичери-шехер», 10:00
«Прогуляетесь к шумному водопаду, отдохнёте у озера Нохур и прикоснётесь к истории в албанской церкви»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
€630
€900 за всё до 19 чел.
Азербайджан за пределами столицы: индивидуальное путешествие в Габалу и Нидж
Полюбоваться озером Нохур, заглянуть в скальный мавзолей Дири Баба и узнать, как живут удины
Начало: Баку, место по договорённости, 9:00
«Далее — остановка у виноградников и живописного озера с чёрными лебедями»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
€270 за человека
Майские праздники в Азербайджане: Баку, Шемаха, Шеки и Киш
Узнать, как готовят шекинскую пахлаву, попробовать азербайджанский чай и полюбоваться озером Нохур
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Далее отдохнём у озера Нохур, наслаждаясь удивительной природой»
1 мая в 10:00
8 мая в 10:00
$600 за человека
Наедине со Страной огней: индивидуальный тур по Баку, Шемахе, Габале и Шеки
Увидеть кусочек Венеции в Баку, полюбоваться озером Нохур и заглянуть в ремесленную мастерскую
Начало: Аэропорт Баку / другая локация, время - по договор...
«Увидите центр Гейдара Алиева, Джума-мечеть, водопады и озеро Нохур»
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
€250 за человека
Истории, цвета и виды Азербайджана: персональный экспресс-тур по городам и природным локациям
Увидеть розовое озеро и горящую гору, заглянуть в ремесленный Лагич и побывать в «Малой Венеции»
Начало: Баку, точное место и время - по договорённости
«Перед вами откроется розовое озеро, марсианские холмы Хызы и пылающая скала Янардаг»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
€485 за всё до 3 чел.
Путешествие по Азербайджану в мини-группе: озеро Гёйгёль, Шеки, Киш и «Туфандаг»
Насладиться пейзажами «синего озера», увидеть Дворец шекинских ханов и подняться к горным вершинам
Начало: Баку, место и время встречи обговаривается индивид...
«Всего за 3 дня мы успеем посетить живописное озеро Гёйгёль, погулять по Шеки и посетить Дворец шекинских ханов, узнать историю Албанской церкви в селе Киш и очароваться красотами с высоты канатной дороги в горнолыжном комплексе «Туфандаг»»
28 янв в 08:00
3 фев в 08:00
$707 за всё до 2 чел.
Горы, Каспий и не только: индивидуальный тур по знаковым локациям Азербайджана
Увидеть цитрусовые сады, побывать у озера Масазыр и познакомиться с ремёслами Лагича
Начало: Баку, точное время и место - по договорённости
«Вы прогуляетесь по узким улицам Ичери-шехер, прокатитесь на гондоле по «Малой Венеции», увидите розовое озеро и древний храм огнепоклонников, а также побываете в высокогорных деревнях»
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
88 000 ₽ за всё до 3 чел.
Шемаха, Габала, Шеки и Киш: индивидуальный тур по Азербайджану
Насладиться пейзажами озера Нохур, полюбоваться горами и увидеть Дворец шекинских ханов
Начало: Баку, точное место и время - по договорённости
«В Габале вас ждут водопады, озеро Нохур, канатная дорога и захватывающие виды Кавказских гор»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
€369
€410 за всё до 4 чел.
Две жемчужины Азербайджана: Гянджа и озеро Гёйгёль (на 2 дня)
Начало: Ваш отель
«От этого озера веет покоем, возле него хочется остаться, гулять и встречать рассветы на его берегу»
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Тур по природным чудесам Азербайджана своей компанией: треккинг в горах и инопланетные пейзажи
Сделать фото у розового озера, подняться на вершину Бешбармаг и познакомиться с традициями
Начало: Заберём вас от вашего отеля в Баку, точное время п...
«Встретимся в Баку и отправимся к необычному природному объекту — розовому озеру Масазыр»
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
$420 за всё до 3 чел.
Главное в Азербайджане и Грузии: автотур по знаковым городам и природным локациям
Исследовать столицы, попробовать вина 2 стран и увидеть розовое озеро с радужными горами
Начало: Аэропорт Баку, 10:00 или по договорённости
«Сегодня отправимся к одному из природных чудес Азербайджана — солёному озеру Масазыр»
27 янв в 10:00
3 фев в 10:00
$1599 за человека
Огонь, горы, контрасты: индивидуальный тур по Баку и природным локациям Азербайджана
Пройтись по Старому городу, увидеть розовое озеро и полюбоваться разноцветными склонами Хызы
Начало: Аэропорт Баку, 10:00 (возможна корректировка време...
«Завершением путешествия станут неземные пейзажи: розовое озеро Масазыр, радужные горы Хызы и священная вершина Бешбармак с панорамой Каспийского моря»
26 янв в 10:00
29 янв в 10:00
€600 за всё до 7 чел.
Нетривиальный маршрут по Азербайджану: комфорт-тур с рыбалкой и водной прогулкой
Исследовать столицу, увидеть карамельные горы, посетить Йодовое озеро и живописные водопады
Начало: Аэропорт Баку, 10:00
«После завтрака отправимся в посёлок Сураханы, где находится знаменитое Йодовое озеро — Йодлугёль»
26 янв в 10:00
29 янв в 10:00
€650 за человека
Персональное погружение в колорит Азербайджана: Баку, огни Апшерона и природные чудеса
Погулять по Ичери-шехер, увидеть горящую гору и полюбоваться Розовым озером
Начало: Баку, место - по договорённости, 9:00
«Заключительный день будет посвящён северу Азербайджана: вы увидите Розовое озеро, пейзажи Агатовых гор и Бешбармаг, связанную с древними легендами»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
€263
€350 за человека
Персональный мини-тур по Баку и окрестностям: от улиц Старого города до гор Хызы
Увидеть огни Апшерона, подняться на Бешбармаг и полюбоваться розовым озером Масазыр
Начало: Баку, точное время и место - по договорённости
«Отправляемся в 3-дневное путешествие по Азербайджану — от древних улиц Баку до пылающих склонов Янардага и розового озера»
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
52 000 ₽ за всё до 3 чел.
В Азербайджан за горными пейзажами и вином: индивидуальный тур
Полюбоваться радужными переливами гор Хызы, посетить озеро Нохур и увидеть Каспий
Начало: Баку, точное время и место - по договорённости
«После выезда из Лагича вы посетите озеро Нохур — спокойное горное место, окружённое лесами»
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
$675
$750 за всё до 3 чел.
Индивидуально в Габалу и Шеки: древние святыни, наследие ханов, азербайджанская Швейцария
Увидеть храмы разных религий, дворец, караван-сараи и мехелле, отдохнуть у горных водопадов и озера
Начало: Место вашего проживания в Баку, время по договорён...
«Я покажу наиболее впечатляющие нерукотворные уголки: озеро Нохур, вершину Туфандаг, водопады Семь красавиц и Хал-Хал»
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
€270
€300 за всё до 4 чел.
Две стороны Азербайджана: путешествие по историческим локациям и природным чудесам
Погулять по Баку, увидеть Агатовые горы и озеро Масазыр и заглянуть в заповедник «Гобустан»
Начало: Аэропорт Баку, до 12:00
«За 4 дня вы успеете погулять по древней цитадели Ичери-шехер, подниметесь на смотровые площадки с видами на Каспий, прокатитесь по «Маленькой Венеции» и увидите розовое озеро»
9 апр в 08:00
16 апр в 08:00
65 000 ₽ за человека
