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страны! Мы выбрали себе в гида Латифа и ни разу не пожалели. Наш гид очень любит свою страну, прекрасно говорит по русски, аккуратный водитель. Мы посетили район Исмаил, город мастеров Лагыч, увидели и горы, Латиф отвез нас на канатную дорогу в Габале, виды захватывали дух, Латиф сделал нам крутые фотки. Лятиф выбрал нам уютную гостиницу и вечером угостил вкуснейшии гранатовым вином. Мы посетили и водопады «семь красивиц» и поселок Шамахы. Попробовали местную кухню, Латиф был очень внимателен и учел все наши предпочтения! Сказать что мы в восторге, это ничего не сказать! Азербайджан прекрасен, спасибо Латифу за это путешествие, мы еще вернемся не раз!