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Авторский тур
2 дня
Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
Насладиться тишиной у озера Нохур, погулять по винодельне «Мейсари» и пройтись по улочкам Лагича
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
21 июня в 08:00
23 июня в 08:00
$410 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
Погулять по Старому городу, побывать в древних высокогорных сёлах и полюбоваться водопадами
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
8900080 100₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Увидеть первую в мире нефтяную вышку, исследовать древние города и расслабиться в горячих источниках
Начало: Баку, аэропорт или ваша гостиница
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€1 199 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
Увидеть лучшее в мире здание, горящую гору и грязевые вулканы и прогуляться вдоль Каспия
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
7200064 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Баку, храм Атешгях и заповедник «Гала»: тур по Азербайджану с мастер-классом и дегустацией
Попробовать шах-плов, приготовить кутабы и побывать в заповеднике «Гала»
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
49 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина26 марта 2024Два дня удовольствия – так можно описать наш экскурсионный тур. Насыщенная программа, море впечатлений, интересная информация, вкусная кухня, душевные разговоры
- ТТатьяна27 января 2024Если вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекрасными видами и культурой этой
- ЛЛюбовь21 января 2024Хотели бы поблагодарить Латиф за прекрасную экскурсию. Ездили с подругой и ее ребенкои, гид вел очень аккуратно, что не типично
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «На праздники»
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- Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
- Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
- Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
- Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
- Баку, храм Атешгях и заповедник «Гала»: тур по Азербайджану с мастер-классом и дегустацией
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