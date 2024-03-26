На праздники – туры в Баку

Найдено 5 туров в категории «На праздники» в Баку на русском языке, цены от $410, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
Насладиться тишиной у озера Нохур, погулять по винодельне «Мейсари» и пройтись по улочкам Лагича
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
21 июня в 08:00
23 июня в 08:00
$410 за всё до 3 чел.
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
Погулять по Старому городу, побывать в древних высокогорных сёлах и полюбоваться водопадами
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
8900080 100 за человека
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
5 отзывов
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Увидеть первую в мире нефтяную вышку, исследовать древние города и расслабиться в горячих источниках
Начало: Баку, аэропорт или ваша гостиница
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 199 за всё до 3 чел.
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
Увидеть лучшее в мире здание, горящую гору и грязевые вулканы и прогуляться вдоль Каспия
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
7200064 800 за человека
Баку, храм Атешгях и заповедник «Гала»: тур по Азербайджану с мастер-классом и дегустацией
Авторский тур
5 дней
Баку, храм Атешгях и заповедник «Гала»: тур по Азербайджану с мастер-классом и дегустацией
Попробовать шах-плов, приготовить кутабы и побывать в заповеднике «Гала»
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
49 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    26 марта 2024
    Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
    Два дня удовольствия – так можно описать наш экскурсионный тур. Насыщенная программа, море впечатлений, интересная информация, вкусная кухня, душевные разговоры
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    и смех. Латиф принимал нас как любимых родственников, предупреждая наши желания и выполняя все «хотелки». Доброжелательный, отзывчивый и эрудированный, стремился к тому, чтобы наше путешествие вышло интересным, полезным и приятным, несмотря на плохую дорогу и погоду.

    Два дня удовольствия – так можно описать наш экскурсионный тур. Насыщенная программа, море впечатлений, интересная информацияДва дня удовольствия – так можно описать наш экскурсионный тур. Насыщенная программа, море впечатлений, интересная информация
  • Т
    Татьяна
    27 января 2024
    Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
    Если вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекрасными видами и культурой этой
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    страны! Мы выбрали себе в гида Латифа и ни разу не пожалели. Наш гид очень любит свою страну, прекрасно говорит по русски, аккуратный водитель. Мы посетили район Исмаил, город мастеров Лагыч, увидели и горы, Латиф отвез нас на канатную дорогу в Габале, виды захватывали дух, Латиф сделал нам крутые фотки. Лятиф выбрал нам уютную гостиницу и вечером угостил вкуснейшии гранатовым вином. Мы посетили и водопады «семь красивиц» и поселок Шамахы. Попробовали местную кухню, Латиф был очень внимателен и учел все наши предпочтения! Сказать что мы в восторге, это ничего не сказать! Азербайджан прекрасен, спасибо Латифу за это путешествие, мы еще вернемся не раз!

    Если вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекраснымиЕсли вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекраснымиЕсли вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекраснымиЕсли вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекраснымиЕсли вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекраснымиЕсли вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекрасными
  • Л
    Любовь
    21 января 2024
    Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
    Хотели бы поблагодарить Латиф за прекрасную экскурсию. Ездили с подругой и ее ребенкои, гид вел очень аккуратно, что не типично
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    для Баку. Наш пусть начался с виноградников, узнали много о истории азербайджанских вин и любовались видами на плантации. Потом мы поехали в старинный город мастеров - Лахыч, где поселили действующие медные мастерские. Ночевали мы в Шеки-сказочном город с ханскими дворцами и караван сараями😍 отель очень понравился, Латиф столько знает о своей стране, не возможно остановиться слушать! Спасибо Латифу за незабываемые впечатления, все советуем!! Обязательно еще вернемся

    Хотели бы поблагодарить Латиф за прекрасную экскурсию. Ездили с подругой и ее ребенкои, гид вел оченьХотели бы поблагодарить Латиф за прекрасную экскурсию. Ездили с подругой и ее ребенкои, гид вел оченьХотели бы поблагодарить Латиф за прекрасную экскурсию. Ездили с подругой и ее ребенкои, гид вел оченьХотели бы поблагодарить Латиф за прекрасную экскурсию. Ездили с подругой и ее ребенкои, гид вел оченьХотели бы поблагодарить Латиф за прекрасную экскурсию. Ездили с подругой и ее ребенкои, гид вел очень

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «На праздники»

Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
  2. Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
  3. Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
  4. Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
  5. Баку, храм Атешгях и заповедник «Гала»: тур по Азербайджану с мастер-классом и дегустацией
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Апшерон
  4. Девичья башня
  5. Старый город
  6. Джума-Мечеть
  7. Мечеть Биби-Эйбат
  8. Кахетия
  9. Нагорный парк
  10. Сигнахи
Сколько стоит тур в Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "На праздники" можно забронировать 5 авторских туров от 410 до 80 100 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 5 туров на 2024 год на праздники, 9 ⭐ отзывов, цены от $410. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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