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Авторский тур
2 дня
Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
Насладиться тишиной у озера Нохур, погулять по винодельне «Мейсари» и пройтись по улочкам Лагича
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$410 за всё до 3 чел.
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Увидеть первую в мире нефтяную вышку, исследовать древние города и расслабиться в горячих источниках
Начало: Баку, аэропорт или ваша гостиница
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€1 199 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
Погулять по Старому городу, побывать в древних высокогорных сёлах и полюбоваться водопадами
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
8900080 100₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
Пройтись по огненной земле, увидеть новый и старый Баку, бурлящую глину и розовое озеро
Начало: Аэропорт Баку, в удобное вам время (рекомендуем пе...
Сегодня в 08:00
14 июня в 08:00
520$468 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
Увидеть лучшее в мире здание, горящую гору и грязевые вулканы и прогуляться вдоль Каспия
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
7200064 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Древний город Шеки: мир разноцветных витражей, шёлковых платков и вкуснейшей халвы
Исследовать Ханский дворец и насладиться восточными сладостями
Начало: Баку, утро
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 7 чел.
скидка
35%
Авторский тур
7 дней
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Увидеть, как живут удины, побывать в пещерном городе Уплисцихе и попробовать оригинальную «Боржоми»
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
25 июня в 08:00
2 июля в 08:00
1205$784 за человека
Авторский тур
4 дня
Шарм древности и авангард современности: уикенд в Баку в вашей компании
Познакомиться с архитектурой и кухней столицы, увидеть чудо природы и пожить в SPA-отеле
Начало: Баку, аэропорт, до 16:00
20 июня в 16:00
27 июня в 16:00
45 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
Обойти места съёмок советских фильмов, увидеть «азербайджанский Марс» и пылающую гору
Начало: Баку, аэропорт или ваш отель, первая половина дня
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
1240$1 116 за всё до 4 чел.
Авторский тур
8 дней
Тур-погружение в историю и культуру Азербайджана: Баку, Шемаха и окрестности
Изучить экспозиции Центра Гейдара Алиева, погулять по Лагичу и увидеть древнейшую мечеть Кавказа
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
59 139₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Баку, храм Атешгях и заповедник «Гала»: тур по Азербайджану с мастер-классом и дегустацией
Попробовать шах-плов, приготовить кутабы и побывать в заповеднике «Гала»
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
49 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
По городам и весям: Баку, Шеки, Баскал, Ивановка и Киш
Узнать, где делают лучшие шёлковые платки, побывать на землях молокан и погулять по улице Низами
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
69 531₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлена27 мая 2024Вернулись из нашего чудесного путешествия в Баку. Смело могу рекомендовать Азика, он составил нам классный маршрут на все 6 дней
- ООльга18 мая 2024Была в Баку впервые и хочу высказать благодарность Рашаду за прекрасный тур. Он учел все пожелания, нам удалось увидеть даже
- ЕЕлена11 апреля 2024Чингиз очень увлеченный рассказчик, нам все понравилось, за исключением того, что в дождь все-таки не надо посещать грязевые вулканы
- ЕЕкатерина26 марта 2024Два дня удовольствия – так можно описать наш экскурсионный тур. Насыщенная программа, море впечатлений, интересная информация, вкусная кухня, душевные разговоры
- ННаталья14 февраля 2024Спасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказы о городе и окрестностях. Мы чувствовали себя гостями Рашада! Неожиданно для себя открыли такой необычный город - Ницца и Дубай вместе:)
- ТТатьяна27 января 2024Если вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекрасными видами и культурой этой
- ИИрина25 января 2024программа тура составлена хорошо, по сравнению с другими турами на мой взгляд она оптимальная. Работа гида мне не понравилась: в
- ЛЛюбовь21 января 2024Хотели бы поблагодарить Латиф за прекрасную экскурсию. Ездили с подругой и ее ребенкои, гид вел очень аккуратно, что не типично
- ААнна7 января 2024Работал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездок, хорошее знание мест и истории. Рекомендую.
- ВВладимир24 сентября 2023Поездка в Баку была интересна и познавательна! Спасибо за организацию!
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «На ноябрьские праздники»
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- Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
- Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
- Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
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