На ноябрьские праздники – туры в Баку

Найдено 12 туров в категории «На ноябрьские праздники» в Баку на русском языке, цены от $300, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
Насладиться тишиной у озера Нохур, погулять по винодельне «Мейсари» и пройтись по улочкам Лагича
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$410 за всё до 3 чел.
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
5 отзывов
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Увидеть первую в мире нефтяную вышку, исследовать древние города и расслабиться в горячих источниках
Начало: Баку, аэропорт или ваша гостиница
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 199 за всё до 3 чел.
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
Погулять по Старому городу, побывать в древних высокогорных сёлах и полюбоваться водопадами
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
8900080 100 за человека
Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
Пройтись по огненной земле, увидеть новый и старый Баку, бурлящую глину и розовое озеро
Начало: Аэропорт Баку, в удобное вам время (рекомендуем пе...
Сегодня в 08:00
14 июня в 08:00
520$468 за всё до 4 чел.
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
Увидеть лучшее в мире здание, горящую гору и грязевые вулканы и прогуляться вдоль Каспия
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
7200064 800 за человека
Древний город Шеки: мир разноцветных витражей, шёлковых платков и вкуснейшей халвы
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Древний город Шеки: мир разноцветных витражей, шёлковых платков и вкуснейшей халвы
Исследовать Ханский дворец и насладиться восточными сладостями
Начало: Баку, утро
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
300 за всё до 7 чел.
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
скидка
35%
Авторский тур
7 дней
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Увидеть, как живут удины, побывать в пещерном городе Уплисцихе и попробовать оригинальную «Боржоми»
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
25 июня в 08:00
2 июля в 08:00
1205$784 за человека
Шарм древности и авангард современности: уикенд в Баку в вашей компании
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Шарм древности и авангард современности: уикенд в Баку в вашей компании
Познакомиться с архитектурой и кухней столицы, увидеть чудо природы и пожить в SPA-отеле
Начало: Баку, аэропорт, до 16:00
20 июня в 16:00
27 июня в 16:00
45 000 за человека
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
Обойти места съёмок советских фильмов, увидеть «азербайджанский Марс» и пылающую гору
Начало: Баку, аэропорт или ваш отель, первая половина дня
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
1240$1 116 за всё до 4 чел.
Тур-погружение в историю и культуру Азербайджана: Баку, Шемаха и окрестности
Авторский тур
8 дней
Тур-погружение в историю и культуру Азербайджана: Баку, Шемаха и окрестности
Изучить экспозиции Центра Гейдара Алиева, погулять по Лагичу и увидеть древнейшую мечеть Кавказа
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
59 139 за человека
Баку, храм Атешгях и заповедник «Гала»: тур по Азербайджану с мастер-классом и дегустацией
Авторский тур
5 дней
Баку, храм Атешгях и заповедник «Гала»: тур по Азербайджану с мастер-классом и дегустацией
Попробовать шах-плов, приготовить кутабы и побывать в заповеднике «Гала»
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
49 800 за человека
По городам и весям: Баку, Шеки, Баскал, Ивановка и Киш
Авторский тур
7 дней
По городам и весям: Баку, Шеки, Баскал, Ивановка и Киш
Узнать, где делают лучшие шёлковые платки, побывать на землях молокан и погулять по улице Низами
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
69 531 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алена
    27 мая 2024
    Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
    Вернулись из нашего чудесного путешествия в Баку. Смело могу рекомендовать Азика, он составил нам классный маршрут на все 6 дней
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    нашего пребывания, решал любые вопросы которые у нас возникали, показал такие места, после которых друзья, который родились в Баку, сказали мы такого не видели. Так что если вы хотите насыщенного отпуска и ни отчем не переживать смело обращайтесь к Азику.

    Вернулись из нашего чудесного путешествия в Баку. Смело могу рекомендовать Азика, он составил нам классный маршрутВернулись из нашего чудесного путешествия в Баку. Смело могу рекомендовать Азика, он составил нам классный маршрут
  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
    Была в Баку впервые и хочу высказать благодарность Рашаду за прекрасный тур. Он учел все пожелания, нам удалось увидеть даже
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    больше, чем планировали. Было здорово, что в дождливый день ехали смотреть достопримечательности в окрестностях, где погода была лучше и в итоге увидели все по максимуму и насладились своим путешествием!

  • Е
    Елена
    11 апреля 2024
    Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
    Чингиз очень увлеченный рассказчик, нам все понравилось, за исключением того, что в дождь все-таки не надо посещать грязевые вулканы
  • Е
    Екатерина
    26 марта 2024
    Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
    Два дня удовольствия – так можно описать наш экскурсионный тур. Насыщенная программа, море впечатлений, интересная информация, вкусная кухня, душевные разговоры
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    и смех. Латиф принимал нас как любимых родственников, предупреждая наши желания и выполняя все «хотелки». Доброжелательный, отзывчивый и эрудированный, стремился к тому, чтобы наше путешествие вышло интересным, полезным и приятным, несмотря на плохую дорогу и погоду.

    Два дня удовольствия – так можно описать наш экскурсионный тур. Насыщенная программа, море впечатлений, интересная информацияДва дня удовольствия – так можно описать наш экскурсионный тур. Насыщенная программа, море впечатлений, интересная информация
  • Н
    Наталья
    14 февраля 2024
    Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
    Спасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказы о городе и окрестностях. Мы чувствовали себя гостями Рашада! Неожиданно для себя открыли такой необычный город - Ницца и Дубай вместе:)
    Спасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказыСпасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказыСпасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказыСпасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказыСпасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказыСпасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказыСпасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказыСпасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказы
  • Т
    Татьяна
    27 января 2024
    Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
    Если вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекрасными видами и культурой этой
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    страны! Мы выбрали себе в гида Латифа и ни разу не пожалели. Наш гид очень любит свою страну, прекрасно говорит по русски, аккуратный водитель. Мы посетили район Исмаил, город мастеров Лагыч, увидели и горы, Латиф отвез нас на канатную дорогу в Габале, виды захватывали дух, Латиф сделал нам крутые фотки. Лятиф выбрал нам уютную гостиницу и вечером угостил вкуснейшии гранатовым вином. Мы посетили и водопады «семь красивиц» и поселок Шамахы. Попробовали местную кухню, Латиф был очень внимателен и учел все наши предпочтения! Сказать что мы в восторге, это ничего не сказать! Азербайджан прекрасен, спасибо Латифу за это путешествие, мы еще вернемся не раз!

    Если вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекраснымиЕсли вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекраснымиЕсли вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекраснымиЕсли вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекраснымиЕсли вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекраснымиЕсли вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекрасными
  • И
    Ирина
    25 января 2024
    Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
    программа тура составлена хорошо, по сравнению с другими турами на мой взгляд она оптимальная. Работа гида мне не понравилась: в
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    части тура мне бы хотелось больше информации от гида о стане и культуре в процессе экскурсий и переездов, даже пусть и воды, для меня было мало. Во вторых в последний день входит поснщение рынка, мы просили специи и варенье, гид везет к своим продавцам на некрамивом рынке, это в принципе приемлемо, тк он получант процент с продавца, это и не скрывается, нам без разницы где купить, а гиду приятно, НО продавец обманул нас с ценой на товар в 5 раз! Как бы в сумме это всего 3 тыс рублей но впечатление испорчено. Я не рекомендую данного гида своим знакомым. При этом мы были на аналогичных турах в узбекестане, армении, на кавказе - гиды настойчиво останавливали покупки при завышении цен на рынках ВСЕГДА. Поэтому лично для меня было неожидонностью такое поведение гида, тк тур индивидуальный и очень не дешовый.

  • Л
    Любовь
    21 января 2024
    Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
    Хотели бы поблагодарить Латиф за прекрасную экскурсию. Ездили с подругой и ее ребенкои, гид вел очень аккуратно, что не типично
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    для Баку. Наш пусть начался с виноградников, узнали много о истории азербайджанских вин и любовались видами на плантации. Потом мы поехали в старинный город мастеров - Лахыч, где поселили действующие медные мастерские. Ночевали мы в Шеки-сказочном город с ханскими дворцами и караван сараями😍 отель очень понравился, Латиф столько знает о своей стране, не возможно остановиться слушать! Спасибо Латифу за незабываемые впечатления, все советуем!! Обязательно еще вернемся

    Хотели бы поблагодарить Латиф за прекрасную экскурсию. Ездили с подругой и ее ребенкои, гид вел оченьХотели бы поблагодарить Латиф за прекрасную экскурсию. Ездили с подругой и ее ребенкои, гид вел оченьХотели бы поблагодарить Латиф за прекрасную экскурсию. Ездили с подругой и ее ребенкои, гид вел оченьХотели бы поблагодарить Латиф за прекрасную экскурсию. Ездили с подругой и ее ребенкои, гид вел оченьХотели бы поблагодарить Латиф за прекрасную экскурсию. Ездили с подругой и ее ребенкои, гид вел очень
  • А
    Анна
    7 января 2024
    Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
    Работал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездок, хорошее знание мест и истории. Рекомендую.
    Работал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездок
  • В
    Владимир
    24 сентября 2023
    Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
    Поездка в Баку была интересна и познавательна! Спасибо за организацию!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «На ноябрьские праздники»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 12
  1. Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
  2. Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
  3. Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
  4. Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
  5. Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Апшерон
  4. Девичья башня
  5. Старый город
  6. Джума-Мечеть
  7. Мечеть Биби-Эйбат
  8. Кахетия
  9. Нагорный парк
  10. Розовые озера
Сколько стоит тур в Баку в июне 2024
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