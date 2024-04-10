1 чел.
По популярности
Авторский тур
2 дня
Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
Насладиться тишиной у озера Нохур, погулять по винодельне «Мейсари» и пройтись по улочкам Лагича
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$410 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Авторский тур
2 дня
Дух Великого Шелкового Пути: Исмаиллы, Габала и Шеки на два дня
Начало: По указанию клиента
«Швейцария на Кавказе и Дворец Шекинских ханов Скажу Вам сразу о том что, чтобы добираться культурный столицы Азербайджана город Шеки надо будет проехать через город Габала (Швейцария на Кавказе)»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 310$295 за всё до 3 чел.
Авторский тур
6 дней 6 часов
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Начало: По месту проживания
«Погуляем и поедем в город Габала — столицу древнего государства Кавказская Албания»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $1 200 за человека
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур по древним городам Азербайджана: Шемаха, Габала и Шеки
Увидеть, как собирают мозаику шебеке, заглянуть на шёлковую фабрику и побывать в поселении удинов
Начало: Баку, место встречи обговаривается индивидуально
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$110 за человека
Авторский тур
7 дней
Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур
Увидеть древние артефакты, подняться к вершине Туфандага и посетить Центр Гейдара Алиева
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
$950 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена10 апреля 2024Мы под впечатлением от поездки! Увидели много интересных мест: одну из самых древних мечетей Кавказа в Шемахе, Мавзолей Дири-Баба, впечатлила
- ЕЕкатерина26 марта 2024Два дня удовольствия – так можно описать наш экскурсионный тур. Насыщенная программа, море впечатлений, интересная информация, вкусная кухня, душевные разговоры
- ТТатьяна27 января 2024Если вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекрасными видами и культурой этой
- ЛЛюбовь21 января 2024Хотели бы поблагодарить Латиф за прекрасную экскурсию. Ездили с подругой и ее ребенкои, гид вел очень аккуратно, что не типично
- ТТатьяна30 апреля 2023Двухдневный тур по четырём живописным городам АзербайджанаОчень интересная экскурсия. Удобный микроавтобус. Насыщенные два дня. Очень много локациий: мавзолей Дири Баба в скале, старинное горное село Лагич
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Габала»
Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
- Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
- Дух Великого Шелкового Пути: Исмаиллы, Габала и Шеки на два дня
- Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
- Индивидуальный тур по древним городам Азербайджана: Шемаха, Габала и Шеки
- Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Габала" можно забронировать 5 авторских туров от 110 до 1 200 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 5 туров на 2024 год по теме «Габала», 5 ⭐ отзывов, цены от $110. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август