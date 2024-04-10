Туры в Габалу из Баку

Найдено 5 туров в категории «Габала» в Баку на русском языке, цены от $110, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
Насладиться тишиной у озера Нохур, погулять по винодельне «Мейсари» и пройтись по улочкам Лагича
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$410 за всё до 3 чел.
Дух Великого Шелкового Пути: Исмаиллы, Габала и Шеки на два дня
скидка
5%
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Дух Великого Шелкового Пути: Исмаиллы, Габала и Шеки на два дня
Начало: По указанию клиента
«Швейцария на Кавказе и Дворец Шекинских ханов Скажу Вам сразу о том что, чтобы добираться культурный столицы Азербайджана город Шеки надо будет проехать через город Габала (Швейцария на Кавказе)»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 310$295 за всё до 3 чел.
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней 6 часов
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Начало: По месту проживания
«Погуляем и поедем в город Габала — столицу древнего государства Кавказская Албания»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $1 200 за человека
Индивидуальный тур по древним городам Азербайджана: Шемаха, Габала и Шеки
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур по древним городам Азербайджана: Шемаха, Габала и Шеки
Увидеть, как собирают мозаику шебеке, заглянуть на шёлковую фабрику и побывать в поселении удинов
Начало: Баку, место встречи обговаривается индивидуально
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$110 за человека
Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур
Авторский тур
7 дней
Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур
Увидеть древние артефакты, подняться к вершине Туфандага и посетить Центр Гейдара Алиева
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
$950 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    10 апреля 2024
    Дух Великого Шелкового Пути: Исмаиллы, Габала и Шеки на два дня
    Мы под впечатлением от поездки! Увидели много интересных мест: одну из самых древних мечетей Кавказа в Шемахе, Мавзолей Дири-Баба, впечатлила
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    история про древнее село Киш, где жители были исполинского роста 2,2-2,5 метра! Дворец хана в Шеки очень красивый, сохранилось 85 процентов оригинальной отделки убранства дворца! Посетили Караван-сарай в Шеки, озеро Нохур-Гёль и водопад "Семь красавиц"! Недаром брали тур на 2 дня, чтобы все успеть! Наш гид, он же водитель Камандар показал нам не только те места, которые были заявлены в программе тура - на обратном пути мы заехали в высокогорное село Лагич! Очень живописная и экстримальная дорога туда, но наш водитель - большой профессионал, поэтому нам было спокойно. Перед возвращением в Баку мы сделали остановку "пощекотать нервы" - пройти по подвесному мосту, соединяющему два скалистых берега! А ночевали в Шеки в отличном гостевом доме, где нас радушно приняла хозяйка, завтрак был отличный, особенно впечатлило пять видов варенья к чаю: из мандаринов, лепестков роз, грецкого ореха, алычи и малины! Очень рекомендую данный тур! Посмотрите Азербайджан с другой стороны, его историю, увидите много доброжелательных людей! Елена, Николай, Наталья. Химки, Московская область

  • Е
    Екатерина
    26 марта 2024
    Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
    Два дня удовольствия – так можно описать наш экскурсионный тур. Насыщенная программа, море впечатлений, интересная информация, вкусная кухня, душевные разговоры
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    и смех. Латиф принимал нас как любимых родственников, предупреждая наши желания и выполняя все «хотелки». Доброжелательный, отзывчивый и эрудированный, стремился к тому, чтобы наше путешествие вышло интересным, полезным и приятным, несмотря на плохую дорогу и погоду.

    Два дня удовольствия – так можно описать наш экскурсионный тур. Насыщенная программа, море впечатлений, интересная информацияДва дня удовольствия – так можно описать наш экскурсионный тур. Насыщенная программа, море впечатлений, интересная информация
  • Т
    Татьяна
    27 января 2024
    Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
    Если вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекрасными видами и культурой этой
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    страны! Мы выбрали себе в гида Латифа и ни разу не пожалели. Наш гид очень любит свою страну, прекрасно говорит по русски, аккуратный водитель. Мы посетили район Исмаил, город мастеров Лагыч, увидели и горы, Латиф отвез нас на канатную дорогу в Габале, виды захватывали дух, Латиф сделал нам крутые фотки. Лятиф выбрал нам уютную гостиницу и вечером угостил вкуснейшии гранатовым вином. Мы посетили и водопады «семь красивиц» и поселок Шамахы. Попробовали местную кухню, Латиф был очень внимателен и учел все наши предпочтения! Сказать что мы в восторге, это ничего не сказать! Азербайджан прекрасен, спасибо Латифу за это путешествие, мы еще вернемся не раз!

    Если вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекраснымиЕсли вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекраснымиЕсли вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекраснымиЕсли вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекраснымиЕсли вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекраснымиЕсли вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекрасными
  • Л
    Любовь
    21 января 2024
    Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
    Хотели бы поблагодарить Латиф за прекрасную экскурсию. Ездили с подругой и ее ребенкои, гид вел очень аккуратно, что не типично
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    для Баку. Наш пусть начался с виноградников, узнали много о истории азербайджанских вин и любовались видами на плантации. Потом мы поехали в старинный город мастеров - Лахыч, где поселили действующие медные мастерские. Ночевали мы в Шеки-сказочном город с ханскими дворцами и караван сараями😍 отель очень понравился, Латиф столько знает о своей стране, не возможно остановиться слушать! Спасибо Латифу за незабываемые впечатления, все советуем!! Обязательно еще вернемся

    Хотели бы поблагодарить Латиф за прекрасную экскурсию. Ездили с подругой и ее ребенкои, гид вел оченьХотели бы поблагодарить Латиф за прекрасную экскурсию. Ездили с подругой и ее ребенкои, гид вел оченьХотели бы поблагодарить Латиф за прекрасную экскурсию. Ездили с подругой и ее ребенкои, гид вел оченьХотели бы поблагодарить Латиф за прекрасную экскурсию. Ездили с подругой и ее ребенкои, гид вел оченьХотели бы поблагодарить Латиф за прекрасную экскурсию. Ездили с подругой и ее ребенкои, гид вел очень
  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2023
    Двухдневный тур по четырём живописным городам Азербайджана
    Очень интересная экскурсия. Удобный микроавтобус. Насыщенные два дня. Очень много локациий: мавзолей Дири Баба в скале, старинное горное село Лагич
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    с потрясающими мастерами, красивейшая горная дорога, водопад Семь красавиц, красивейшее предгорное озеро Нохур. Это только по дороге туда) В Шеки: Ханский дворец, караван-сарай,пятисотлетние чинары,знакомство с мастером азербайджанского витражного искуства Шебеке. Профессиональное отношение и умение гида Анара донести информацию были на высшем уровне

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Габала»

Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
  2. Дух Великого Шелкового Пути: Исмаиллы, Габала и Шеки на два дня
  3. Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
  4. Индивидуальный тур по древним городам Азербайджана: Шемаха, Габала и Шеки
  5. Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Апшерон
  4. Девичья башня
  5. Старый город
  6. Джума-Мечеть
  7. Мечеть Биби-Эйбат
  8. Кахетия
  9. Нагорный парк
  10. Розовые озера
Сколько стоит тур в Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Габала" можно забронировать 5 авторских туров от 110 до 1 200 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 5 туров на 2024 год по теме «Габала», 5 ⭐ отзывов, цены от $110. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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