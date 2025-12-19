За два часа вы увидите столицу в самом романтичном и величественном свете — с панорамной высоты Нагорного парка, в уютных каналах «Маленькой Венеции» и в футуристическом сиянии Центра Гейдара Алиева.
Описание экскурсииБаку ночной: панорамы, огни и архитектура Экскурсия «Ночной Баку» — это двухчасовое вечернее путешествие по самым ярким и атмосферным уголкам столицы. Вы начнёте с Нагорного парка, откуда откроется потрясающий ночной панорамный вид на освещённый город. Затем прогулка продолжается к части Бакинского бульвара, именуемой «Маленькая Венеция», где вы прогуляетесь вдоль водных каналов под мерцание огней. Далее вы увидите величественное здание Дома правительства, подсвеченное ночью, а кульминацией станет посещение Центра Гейдара Алиева, спроектированного Захой Хадид — его футуристическая архитектура особенно впечатляет в вечерней подсветке.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нагорный парк
- Бакинский бульвар
- Музей Ковров
- Дом правительства
- Центр Гейдара Алиева
Что включено
- Профессиональный русскоговорящий гид
- Комфортабельный автомобиль
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Азербайджан, Баку, проспект Азербайджана
Завершение: Там же, где и место начала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
