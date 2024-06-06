Центр Гейдара Алиева – экскурсии в Баку

Найдено 35 экскурсий в категории «Центр Гейдара Алиева» в Баку на русском языке, цены от €39, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
94 отзыва
Увлекательное путешествие: Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона
Путешествие по Баку и его окрестностям. Наскальные рисунки, грязевые вулканы, храм огня и футуристический центр Гейдара Алиева ждут вас
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5045 за человека
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку: от панорам до культуры
Погрузитесь в атмосферу Баку: от высот Нагорного парка до современных архитектурных шедевров. Все это в комфортной индивидуальной поездке
Сегодня в 11:00
10 июня в 10:30
от 58 за всё до 3 чел.
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
151 отзыв
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»: культура и история
Откройте для себя уникальное сочетание востока и запада в сердце Баку в компании опытного гида
Начало: Ваш отель в черте города
11 июня в 15:00
20 июня в 16:00
от 90 за всё до 7 чел.
Вечерний Баку и огненный Янардаг
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
43 отзыва
Экскурсия Вечерний Баку и огненный Янардаг: путешествие по светящемуся городу
Вечерний Баку и Янардаг ждут вас! Откройте волшебство города света и вечного огня в уникальной экскурсии
Начало: От отеля проживания туристов
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
125 за всё до 2 чел.
Вдохновиться контрастами Баку
Индивидуальная
4.5 часа
32 отзыва
Вдохновиться контрастами Баку: от Ичери-Шехер до Белого города
Погрузитесь в мир контрастов Баку: от древних улочек до современных небоскребов. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 170 за всё до 50 чел.
Весь Баку за 5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
178 отзывов
Экскурсия по Баку: история, архитектура и культура за 5 часов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Баку с экскурсией, которая раскроет город от средневековья до наших дней
Начало: Отель проживания туристов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 185 за всё до 6 чел.
Шедевры архитектуры Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Архитектурное путешествие по Баку: от истории до современности
Вас ждет уникальное путешествие по архитектурным эпохам Баку, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: От вашего отеля в черте города
18 июня в 09:30
23 июня в 08:00
109 за всё до 3 чел.
Обзорная автопешеходная экскурсия по Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
Обзорная автопешеходная экскурсия по Баку: история и архитектура
Приглашаем на уникальное путешествие по Баку, где история и современность переплетаются в одном туре
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
136 за всё до 4 чел.
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальный мир Баку с экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты старинных и новых районов города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева
Раскрыть свой творческий потенциал и познакомится с традициями Азербайджана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
170 за всё до 7 чел.
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
Отправиться в атмосферное путешествие по историческому центру и современным кварталам
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 3 чел.
Современный Баку с посещением Центра Гейдара Алиева
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Современный Баку: экскурсия с посещением Центра Гейдара Алиева
Погрузитесь в атмосферу современного Баку: от футуристических зданий до исторических парков и музеев
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 150 за всё до 10 чел.
Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
🚗 На машине
Групповая
9 часов
44 отзыва
Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
Побывать на Марсе, увидеть петроглифы и гору, которую невозможно потушить уже несколько веков
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
39 за человека
Знакомство с новым и старым Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Знакомство с новым и старым Баку
Автопешеходная экскурсия по историческим и современным достопримечательностям
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 4 чел.
С ветерком по Баку и вокруг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
С ветерком по Баку и вокруг
Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от 250 за всё до 60 чел.
Шашлык-машлык-тур
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Шашлык-машлык-тур
Побывать на самой вкусной среди обзорных и самой обзорной среди вкусных экскурсий по Баку
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 250 за всё до 8 чел.
Баку от Б до У
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Баку от Б до У
Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Баку старый и новый - архитектура и искусство
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Баку старый и новый - архитектура и искусство
Узнать город от древних стен до современных проектов на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
от 225 за всё до 6 чел.
Главные мечети Баку: 3 эпохи города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Главные мечети Баку: 3 эпохи города
Познакомиться с величественной архитектурой и судьбами мечетей Гейдара, Биби-Эйбат и Тезепир
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
от 125 за всё до 20 чел.
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
Завораживающая архитектура и история Баку и Гобустана на рубеже веков
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 188 за всё до 10 чел.
Фотосессия на фоне центра Гейдара Алиева
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
6 отзывов
Фотосессия на фоне центра Гейдара Алиева
Сделать атмосферные снимки у одного из самых необычных сооружений на Кавказе
Начало: У Культурного центра Гейдара Алиева
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
150120 за всё до 2 чел.
Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века
О тернистом пути легендарной семьи, ее роли в судьбе Азербайджана и архитектурных достижениях города
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.
Баку: обзорная экскурсия и легендарный некрополь
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Баку: обзорная экскурсия и легендарный некрополь
Оценить главные места города и погулять по Аллее почетного захоронения с профессиональным гидом
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
140 за всё до 6 чел.
Авторская прогулка «Великие бакинцы и Баку»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Авторская прогулка «Великие бакинцы и Баку»
О Муслиме Магомаеве, Льве Ландау, братьях Нобель и других личностях, оставивших особый след в городе
Начало: У вашего отеля в центральной части города
18 июня в 09:00
23 июня в 08:30
125 за всё до 3 чел.
Баку для транзитных путешественников
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Баку для транзитных путешественников
Трансфер из аэропорта и обратно + авто-пешеходная обзорная экскурсия по столице Азербайджана
Начало: В аэропорту
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:00
от 142 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи
Проехать по знаковым местам, познать традиции и побывать на празднике души у коренных бакинцев
Начало: От места проживания гостей
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
350 за всё до 2 чел.
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
Открыть сокровищницу городских легенд и самые почитаемые места
Начало: В любом удобном месте в черте города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
140 за всё до 5 чел.
Первая встреча с Баку + посещение телебашни
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Знакомство с Баку и телебашня
Знакомство с Баку: история и современность в одном туре. Посетите телебашню для непревзойденных видов
11 июня в 08:30
12 июня в 08:00
140 за всё до 6 чел.
Баку в проекте Захи Хадид
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Баку в проекте Захи Хадид
Побывать в легендарном КЦ Гейдара Алиева с его фантазийными формами и увидеть другие локации по пути
Начало: У вашего отеля
19 июня в 10:00
22 июня в 10:00
88 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Не теряя времени, сразу по прилёте познакомиться со старым и современным Баку, а затем - в отель
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:00
150 за всё до 4 чел.
Трансфер-экскурсия по Баку
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4.5 часа
Трансфер-экскурсия по Баку
Посетить старинные и современные достопримечательности города по пути из аэропорта в отель
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:00
140 за всё до 3 чел.
Фотосвидание с Баку
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3.5 часа
Фотосвидание с Баку
Узнать о городе от местного гида и получить профессиональные снимки от фотографа
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 130 за всё до 4 чел.
По Баку транзитом: трансфер из аэропорта + пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
По Баку транзитом: трансфер из аэропорта + пешеходная экскурсия
Увидеть главные локации и окунуться в атмосферу города, где прошлое смешалось с настоящим
Начало: В аэропорту Баку
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
70 за всё до 3 чел.
Современный Баку и Старый город
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Современный Баку и Старый город
Познакомиться с историческим наследием и достижениями современного Азербайджана
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
86 за всё до 4 чел.
Комфортная обзорная экскурсия по Баку (подходит для пенсионеров)
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Комфортная обзорная экскурсия по Баку (подходит для пенсионеров)
Проедем по городу на авто, остановимся у главных достопримечательностей и поднимемся на смотровую
Сегодня в 11:00
10 июня в 10:00
от 129 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
    Добрый день, выбор турфирмы был спонтанный, но оправдал наши ожидания. Благодаря таким экскурсиям узнаешь много информации за короткое время. Огромное
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    спасибо гиду Яшару. Группа была интернациональная, но сложностей не возникло, легко и интересно преподносится историческим материал. Спасибо за проведённое с вами время! Рекомендуем этот тур!

  • Н
    Надежда
    6 июня 2024
    Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
    Эвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связалась в Watsapp Эвелина, всё
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    подробно рассказала, как будет проходить экскурсия, откуда меня забрать и обсуждены другие организационные моменты. Я в полном восторге от глубины знаний и подачи информации, гостеприимстве, комфорте, заботе о клиенте. Ответила на все мои вопросы, Баку прекрасный город - я влюбилась в Азербайджан, обязательно вернусь еще и рассказываю друзьям, показываю фото. Благодарю вас за прекрасный сайт, где собраны прекрасные специалисты.

    Эвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связалась
  • А
    Александра
    5 июня 2024
    Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
    Хорошая организация, приятный гид, прекрасная подача информации. Экскурсия оставила приятные воспоминания, что отчасти является заслугой гида - Ляман. Приятная и эрудированная девушка, очень старалась и ей удалось это, тур прошёл отлично
  • Е
    Ева
    4 июня 2024
    Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
    Остались прекрасные эмоции после тура. Спасибо гиду Яшару и организатору тура Сянану за такую замечательную возможность насладиться красотами Азербайджана и узнать много нового об его истории.
  • Х
    Хамдия
    3 июня 2024
    Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
    Была на экскурсии с Салехом 21 мая. Впечатление супер! Получила много интересной, познавательной информации, увидела город изнутри с его маленькими
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    улочками и большими проспектами. Город потрясающий, огромное спасибо Салеху за замечательную экскурсию, время прошло незаметно, вместо 2,5 часов экскурсия продлилась 4 часа. Всем рекомендую этого гида.

  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Вечерний Баку и огненный Янардаг
    Прекрасный экскурсовод! Очень интересная и познавательная экскурсия с неожиданными фактами истории города. Все было отлично! Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Знакомство с новым и старым Баку
    Очень понравилась экскурсия с Еленой. Человек на своем месте, все очень доступно и душевно рассказывала. Видно, что человек любит и знает свою страну и свой город.
  • M
    Maliya
    1 июня 2024
    Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
    Это мой первый визит в Баку и первая, очень удачная и познавательная экскурсия с Салехом. 2.5 часа промчались как один миг.
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    Впечатления самые позитивные! Услышала много интересных фактов, легенд,историй о городе. Посетили головокружительные места и великолепные локации с моим доброжелательным гидом. Все самое необходимое, жизненное, без лишней воды. Мне очень понравилось. Рекомендую всем!

    Это мой первый визит в Баку и первая, очень удачная и познавательная экскурсия с Салехом
  • А
    Арина
    31 мая 2024
    Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
    все очень понравилось
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
    Были на экскурсии с Эвелиной 26 мая. Нам все понравилось! Машина комфортабельная, Эвелина очень интересно рассказывала историю Баку по пути
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    и в пешеходных локациях! Отвечала на все наши вопросы, которые возникали в процессе прогулки. Общение было лёгким, интересным, с юмором! Дала много рекомендаций по городским объектам! С удовольствием будем рекомендовать данную экскурсию друзьям и знакомым!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Центр Гейдара Алиева»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 35
  1. Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
  2. Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
  3. Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
  4. Вечерний Баку и огненный Янардаг
  5. Вдохновиться контрастами Баку
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Центр Гейдара Алиева" можно забронировать 35 экскурсий и билетов от 39 до 350 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 744 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 35 экскурсий на 2024 год по теме «Центр Гейдара Алиева», 744 ⭐ отзыва, цены от €39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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