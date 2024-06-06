1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
8 часов
Увлекательное путешествие: Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона
Путешествие по Баку и его окрестностям. Наскальные рисунки, грязевые вулканы, храм огня и футуристический центр Гейдара Алиева ждут вас
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
50€45 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку: от панорам до культуры
Погрузитесь в атмосферу Баку: от высот Нагорного парка до современных архитектурных шедевров. Все это в комфортной индивидуальной поездке
Сегодня в 11:00
10 июня в 10:30
от €58 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»: культура и история
Откройте для себя уникальное сочетание востока и запада в сердце Баку в компании опытного гида
Начало: Ваш отель в черте города
11 июня в 15:00
20 июня в 16:00
от €90 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия Вечерний Баку и огненный Янардаг: путешествие по светящемуся городу
Вечерний Баку и Янардаг ждут вас! Откройте волшебство города света и вечного огня в уникальной экскурсии
Начало: От отеля проживания туристов
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
€125 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Вдохновиться контрастами Баку: от Ичери-Шехер до Белого города
Погрузитесь в мир контрастов Баку: от древних улочек до современных небоскребов. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €170 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по Баку: история, архитектура и культура за 5 часов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Баку с экскурсией, которая раскроет город от средневековья до наших дней
Начало: Отель проживания туристов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €185 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Архитектурное путешествие по Баку: от истории до современности
Вас ждет уникальное путешествие по архитектурным эпохам Баку, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: От вашего отеля в черте города
18 июня в 09:30
23 июня в 08:00
€109 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная автопешеходная экскурсия по Баку: история и архитектура
Приглашаем на уникальное путешествие по Баку, где история и современность переплетаются в одном туре
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€136 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальный мир Баку с экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты старинных и новых районов города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева
Раскрыть свой творческий потенциал и познакомится с традициями Азербайджана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
Отправиться в атмосферное путешествие по историческому центру и современным кварталам
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Современный Баку: экскурсия с посещением Центра Гейдара Алиева
Погрузитесь в атмосферу современного Баку: от футуристических зданий до исторических парков и музеев
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Групповая
9 часов
Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
Побывать на Марсе, увидеть петроглифы и гору, которую невозможно потушить уже несколько веков
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€39 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Знакомство с новым и старым Баку
Автопешеходная экскурсия по историческим и современным достопримечательностям
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
С ветерком по Баку и вокруг
Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €250 за всё до 60 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шашлык-машлык-тур
Побывать на самой вкусной среди обзорных и самой обзорной среди вкусных экскурсий по Баку
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от €250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Баку от Б до У
Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Баку старый и новый - архитектура и искусство
Узнать город от древних стен до современных проектов на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
от €225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Главные мечети Баку: 3 эпохи города
Познакомиться с величественной архитектурой и судьбами мечетей Гейдара, Биби-Эйбат и Тезепир
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
от €125 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
6 часов
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
Завораживающая архитектура и история Баку и Гобустана на рубеже веков
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от €188 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия на фоне центра Гейдара Алиева
Сделать атмосферные снимки у одного из самых необычных сооружений на Кавказе
Начало: У Культурного центра Гейдара Алиева
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
150€120 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века
О тернистом пути легендарной семьи, ее роли в судьбе Азербайджана и архитектурных достижениях города
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Баку: обзорная экскурсия и легендарный некрополь
Оценить главные места города и погулять по Аллее почетного захоронения с профессиональным гидом
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Авторская прогулка «Великие бакинцы и Баку»
О Муслиме Магомаеве, Льве Ландау, братьях Нобель и других личностях, оставивших особый след в городе
Начало: У вашего отеля в центральной части города
18 июня в 09:00
23 июня в 08:30
€125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Баку для транзитных путешественников
Трансфер из аэропорта и обратно + авто-пешеходная обзорная экскурсия по столице Азербайджана
Начало: В аэропорту
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:00
от €142 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи
Проехать по знаковым местам, познать традиции и побывать на празднике души у коренных бакинцев
Начало: От места проживания гостей
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
€350 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
Открыть сокровищницу городских легенд и самые почитаемые места
Начало: В любом удобном месте в черте города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Знакомство с Баку и телебашня
Знакомство с Баку: история и современность в одном туре. Посетите телебашню для непревзойденных видов
11 июня в 08:30
12 июня в 08:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Баку в проекте Захи Хадид
Побывать в легендарном КЦ Гейдара Алиева с его фантазийными формами и увидеть другие локации по пути
Начало: У вашего отеля
19 июня в 10:00
22 июня в 10:00
€88 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Не теряя времени, сразу по прилёте познакомиться со старым и современным Баку, а затем - в отель
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Трансфер-экскурсия по Баку
Посетить старинные и современные достопримечательности города по пути из аэропорта в отель
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:00
€140 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
3.5 часа
Фотосвидание с Баку
Узнать о городе от местного гида и получить профессиональные снимки от фотографа
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Баку транзитом: трансфер из аэропорта + пешеходная экскурсия
Увидеть главные локации и окунуться в атмосферу города, где прошлое смешалось с настоящим
Начало: В аэропорту Баку
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
€70 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Современный Баку и Старый город
Познакомиться с историческим наследием и достижениями современного Азербайджана
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€86 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Комфортная обзорная экскурсия по Баку (подходит для пенсионеров)
Проедем по городу на авто, остановимся у главных достопримечательностей и поднимемся на смотровую
Сегодня в 11:00
10 июня в 10:00
от €129 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
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- ЕЕва4 июня 2024Остались прекрасные эмоции после тура. Спасибо гиду Яшару и организатору тура Сянану за такую замечательную возможность насладиться красотами Азербайджана и узнать много нового об его истории.
- ХХамдия3 июня 2024Была на экскурсии с Салехом 21 мая. Впечатление супер! Получила много интересной, познавательной информации, увидела город изнутри с его маленькими
- ННаталья2 июня 2024Прекрасный экскурсовод! Очень интересная и познавательная экскурсия с неожиданными фактами истории города. Все было отлично! Рекомендую.
- ТТатьяна1 июня 2024Очень понравилась экскурсия с Еленой. Человек на своем месте, все очень доступно и душевно рассказывала. Видно, что человек любит и знает свою страну и свой город.
- MMaliya1 июня 2024Это мой первый визит в Баку и первая, очень удачная и познавательная экскурсия с Салехом. 2.5 часа промчались как один миг.
- ААрина31 мая 2024все очень понравилось
- ЕЕкатерина28 мая 2024Были на экскурсии с Эвелиной 26 мая. Нам все понравилось! Машина комфортабельная, Эвелина очень интересно рассказывала историю Баку по пути
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Центр Гейдара Алиева»
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