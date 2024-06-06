🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Групповая 8 часов 94 отзыва Увлекательное путешествие: Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона Путешествие по Баку и его окрестностям. Наскальные рисунки, грязевые вулканы, храм огня и футуристический центр Гейдара Алиева ждут вас Начало: У Парных ворот Расписание: ежедневно в 09:00 50 € 45 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 33 отзыва Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку: от панорам до культуры Погрузитесь в атмосферу Баку: от высот Нагорного парка до современных архитектурных шедевров. Все это в комфортной индивидуальной поездке от € 58 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 151 отзыв Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»: культура и история Откройте для себя уникальное сочетание востока и запада в сердце Баку в компании опытного гида Начало: Ваш отель в черте города от € 90 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 43 отзыва Экскурсия Вечерний Баку и огненный Янардаг: путешествие по светящемуся городу Вечерний Баку и Янардаг ждут вас! Откройте волшебство города света и вечного огня в уникальной экскурсии Начало: От отеля проживания туристов € 125 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 4.5 часа 32 отзыва Вдохновиться контрастами Баку: от Ичери-Шехер до Белого города Погрузитесь в мир контрастов Баку: от древних улочек до современных небоскребов. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления от € 170 за всё до 50 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 178 отзывов Экскурсия по Баку: история, архитектура и культура за 5 часов Погрузитесь в уникальную атмосферу Баку с экскурсией, которая раскроет город от средневековья до наших дней Начало: Отель проживания туристов от € 185 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 18 отзывов Архитектурное путешествие по Баку: от истории до современности Вас ждет уникальное путешествие по архитектурным эпохам Баку, где каждый камень рассказывает свою историю Начало: От вашего отеля в черте города € 109 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 53 отзыва Обзорная автопешеходная экскурсия по Баку: история и архитектура Приглашаем на уникальное путешествие по Баку, где история и современность переплетаются в одном туре € 136 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 9 отзывов Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия по городу Погрузитесь в уникальный мир Баку с экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты старинных и новых районов города € 130 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 7 отзывов Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева Раскрыть свой творческий потенциал и познакомится с традициями Азербайджана € 170 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе Отправиться в атмосферное путешествие по историческому центру и современным кварталам € 160 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Современный Баку: экскурсия с посещением Центра Гейдара Алиева Погрузитесь в атмосферу современного Баку: от футуристических зданий до исторических парков и музеев Начало: Ваш отель от € 150 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Групповая 9 часов 44 отзыва Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе) Побывать на Марсе, увидеть петроглифы и гору, которую невозможно потушить уже несколько веков Начало: У Парных ворот Старого города Расписание: ежедневно в 09:00 € 39 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 1 отзыв Знакомство с новым и старым Баку Автопешеходная экскурсия по историческим и современным достопримечательностям Начало: В вашем отеле € 120 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 16 отзывов С ветерком по Баку и вокруг Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий от € 250 за всё до 60 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 7 отзывов Шашлык-машлык-тур Побывать на самой вкусной среди обзорных и самой обзорной среди вкусных экскурсий по Баку от € 250 за всё до 8 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Баку от Б до У Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии € 130 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Баку старый и новый - архитектура и искусство Узнать город от древних стен до современных проектов на насыщенной авто-пешеходной экскурсии от € 225 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Главные мечети Баку: 3 эпохи города Познакомиться с величественной архитектурой и судьбами мечетей Гейдара, Биби-Эйбат и Тезепир от € 125 за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана Завораживающая архитектура и история Баку и Гобустана на рубеже веков от € 188 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 1 час 6 отзывов Фотосессия на фоне центра Гейдара Алиева Сделать атмосферные снимки у одного из самых необычных сооружений на Кавказе Начало: У Культурного центра Гейдара Алиева 150 € 120 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века О тернистом пути легендарной семьи, ее роли в судьбе Азербайджана и архитектурных достижениях города € 150 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Баку: обзорная экскурсия и легендарный некрополь Оценить главные места города и погулять по Аллее почетного захоронения с профессиональным гидом € 140 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Авторская прогулка «Великие бакинцы и Баку» О Муслиме Магомаеве, Льве Ландау, братьях Нобель и других личностях, оставивших особый след в городе Начало: У вашего отеля в центральной части города € 125 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 1 отзыв Баку для транзитных путешественников Трансфер из аэропорта и обратно + авто-пешеходная обзорная экскурсия по столице Азербайджана Начало: В аэропорту от € 142 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 5 отзывов Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи Проехать по знаковым местам, познать традиции и побывать на празднике души у коренных бакинцев Начало: От места проживания гостей € 350 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц Открыть сокровищницу городских легенд и самые почитаемые места Начало: В любом удобном месте в черте города € 140 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Индивидуальная экскурсия: Знакомство с Баку и телебашня Знакомство с Баку: история и современность в одном туре. Посетите телебашню для непревзойденных видов € 140 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа Баку в проекте Захи Хадид Побывать в легендарном КЦ Гейдара Алиева с его фантазийными формами и увидеть другие локации по пути Начало: У вашего отеля € 88 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа Трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия Не теряя времени, сразу по прилёте познакомиться со старым и современным Баку, а затем - в отель € 150 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4.5 часа Трансфер-экскурсия по Баку Посетить старинные и современные достопримечательности города по пути из аэропорта в отель € 140 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 3.5 часа Фотосвидание с Баку Узнать о городе от местного гида и получить профессиональные снимки от фотографа от € 130 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа По Баку транзитом: трансфер из аэропорта + пешеходная экскурсия Увидеть главные локации и окунуться в атмосферу города, где прошлое смешалось с настоящим Начало: В аэропорту Баку € 70 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов Современный Баку и Старый город Познакомиться с историческим наследием и достижениями современного Азербайджана Начало: У вашего отеля € 86 за всё до 4 чел.