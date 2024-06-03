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план экскурсии, самые красивые места и ракурсы. Легкая, понятная и интересная для каждого подача информации, что очень важно, потому что я была на экскурсии вместе с ребенком 6 лет и мамой. Отмечу также четкость и пунктуальность Салеха в организации экскурсии - связался сразу после бронирования, напомнил за день до самой экскурсии, заранее заехал за нами в отель и предложил доставить нас обратно, чистейший автомобиль внутри и снаружи. В конце экскурсии еще дал ценные рекомендации по отдыху. Искренне рекомендую гида Салеха⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️