Парк «Малая Венеция» – экскурсии в Баку

Найдено 11 экскурсий в категории «Парк «Малая Венеция»» в Баку на русском языке, цены от €58. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку: от панорам до культуры
Погрузитесь в атмосферу Баку: от высот Нагорного парка до современных архитектурных шедевров. Все это в комфортной индивидуальной поездке
Сегодня в 11:00
10 июня в 10:30
от 58 за всё до 3 чел.
Вечернее свидание с Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
83 отзыва
Вечернее свидание с Баку
Прогуляться по must-see местам в свете ночных огней и услышать интереснейшие бакинские истории
12 июня в 15:30
13 июня в 15:30
84 за всё до 6 чел.
Раскрыть все краски Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
97 отзывов
Раскрыть все краски Баку
Авто-пешеходная экскурсия по городу
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
105 за всё до 2 чел.
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальный мир Баку с экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты старинных и новых районов города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Современный Баку с посещением Центра Гейдара Алиева
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Современный Баку: экскурсия с посещением Центра Гейдара Алиева
Погрузитесь в атмосферу современного Баку: от футуристических зданий до исторических парков и музеев
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 150 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по Малой Венеции
🚶 Пешая
🛶 На гондоле
Фотопрогулка
1 час
8 отзывов
Фотопрогулка по Малой Венеции
Покататься на гондоле, раскрыть романтический облик Баку и получить яркие снимки на память
Начало: В Малой Венеции
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
170 за всё до 2 чел.
Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века
О тернистом пути легендарной семьи, ее роли в судьбе Азербайджана и архитектурных достижениях города
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
Открыть сокровищницу городских легенд и самые почитаемые места
Начало: В любом удобном месте в черте города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
140 за всё до 5 чел.
Первая встреча с Баку + посещение телебашни
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Знакомство с Баку и телебашня
Знакомство с Баку: история и современность в одном туре. Посетите телебашню для непревзойденных видов
11 июня в 08:30
12 июня в 08:00
140 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Баку с экскурсией по центру
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
Трансфер из аэропорта Баку с экскурсией по центру
Комфортно добраться до отеля и познакомиться с городом на прогулке с гидом
Начало: в аэропорту им. Гейдара Алиева
10 июня в 00:30
11 июня в 00:30
от 130 за всё до 10 чел.
Современный Баку и Старый город
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Современный Баку и Старый город
Познакомиться с историческим наследием и достижениями современного Азербайджана
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
86 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Х
    Хамдия
    3 июня 2024
    Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
    Была на экскурсии с Салехом 21 мая. Впечатление супер! Получила много интересной, познавательной информации, увидела город изнутри с его маленькими
    читать дальше

    улочками и большими проспектами. Город потрясающий, огромное спасибо Салеху за замечательную экскурсию, время прошло незаметно, вместо 2,5 часов экскурсия продлилась 4 часа. Всем рекомендую этого гида.

  • M
    Maliya
    1 июня 2024
    Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
    Это мой первый визит в Баку и первая, очень удачная и познавательная экскурсия с Салехом. 2.5 часа промчались как один миг.
    читать дальше

    Впечатления самые позитивные! Услышала много интересных фактов, легенд,историй о городе. Посетили головокружительные места и великолепные локации с моим доброжелательным гидом. Все самое необходимое, жизненное, без лишней воды. Мне очень понравилось. Рекомендую всем!

    Это мой первый визит в Баку и первая, очень удачная и познавательная экскурсия с Салехом
  • I
    Irina
    26 мая 2024
    Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
    Поездка была познавательной и включала две остановки для дегустации натурального гранатового сока и вина. Поездка включает в себя множество мест,
    читать дальше

    которые хотелось бы увидеть во время короткого пребывания в Баку. Большая часть тура была пешеходной, и нам, всей семье, он очень понравился, и мы очень рекомендуем этот тур.

  • Г
    Геннадий
    23 мая 2024
    Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
    Экскурсия очень понравилась. Организация на высоте. Все четко. Видно, что люди любят свой город. Рекомендуем!
  • А
    Алексей
    21 мая 2024
    Вечернее свидание с Баку
    Выше всяких похвал! Человек- зажигалка! Браво! Настолько увлечена своим делом, что хочется слушать ее и слушать! Очень погружена во все исторические вопросы и раскрывает все интересующие детали. Крайне рекомендую гида людям, которые хотят получить информацию глубоко, но очень интересно!
    Выше всяких похвал! Человек- зажигалка! Браво! Настолько увлечена своим делом, что хочется слушать ее и слушать!
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
    Прекрасно провели время на экскурсии с Салехом! Профессионал своего дела, плюс ко всему приятный, интеллигентный, образованный человек. Очень интересный и грамотно выстроенный
    читать дальше

    план экскурсии, самые красивые места и ракурсы. Легкая, понятная и интересная для каждого подача информации, что очень важно, потому что я была на экскурсии вместе с ребенком 6 лет и мамой. Отмечу также четкость и пунктуальность Салеха в организации экскурсии - связался сразу после бронирования, напомнил за день до самой экскурсии, заранее заехал за нами в отель и предложил доставить нас обратно, чистейший автомобиль внутри и снаружи. В конце экскурсии еще дал ценные рекомендации по отдыху. Искренне рекомендую гида Салеха⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

    Прекрасно провели время на экскурсии с Салехом!Прекрасно провели время на экскурсии с Салехом!Прекрасно провели время на экскурсии с Салехом!Прекрасно провели время на экскурсии с Салехом!Прекрасно провели время на экскурсии с Салехом!
  • Ю
    Юрий
    10 мая 2024
    Вечернее свидание с Баку
    Алиса, прекрасный Гид, с большой буквы этого слова. Очень глубокие знания (поверьте есть с чем сравнить). Экскурсия построена очень логично
    читать дальше

    и лаконично. Были развеяны мифы и сказки, которые рассказывали предыдущие «гиды». Мы очень благодарны Алисе за ее подход, честность и справедливость. Без «развода» туристов на доп. расходы. 10 баллов из 10! Браво!

  • И
    Ирина
    8 мая 2024
    Вечернее свидание с Баку
    Экскурсия супер! Алиса потрясающий рассказчик! Знания, эрудиция, юмор, легкость подачи, а так же полезные советы и ссылки! Очень рады, что знакомство с городом прошло отлично благодаря Алисе.
  • В
    Вячеслав
    28 апреля 2024
    Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия, гид-Рашад- знающий грамотный и любящий свой город экскурсовод. Познакомились с достопримечательностями красивого, современного и старинного одновременно города.
    читать дальше

    Впечатления прекрасные- солнечный, гостеприимный и дружелюбный народ. Большое спасибо гиду Рашаду, провел экскурсию на высшем уровне. Желаем удачи Рашаду и его фирме в их благородной деятельности!

  • В
    Вероника
    26 апреля 2024
    Современный Баку с посещением Центра Гейдара Алиева
    Экскурсия весьма насыщенная. Очень впечатлило. Гид - великолепный рассказчик, владеющий информацией о городе. Мы прекрасно провели время и горячо рекомендуем эту экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Парк «Малая Венеция»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
  2. Вечернее свидание с Баку
  3. Раскрыть все краски Баку
  4. Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
  5. Современный Баку с посещением Центра Гейдара Алиева
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Парк «Малая Венеция»" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 58 до 170. Туристы уже оставили гидам 238 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год по теме «Парк «Малая Венеция»», 238 ⭐ отзывов, цены от €58. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам