1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку: от панорам до культуры
Погрузитесь в атмосферу Баку: от высот Нагорного парка до современных архитектурных шедевров. Все это в комфортной индивидуальной поездке
Сегодня в 11:00
10 июня в 10:30
от €58 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечернее свидание с Баку
Прогуляться по must-see местам в свете ночных огней и услышать интереснейшие бакинские истории
12 июня в 15:30
13 июня в 15:30
€84 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Раскрыть все краски Баку
Авто-пешеходная экскурсия по городу
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€105 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальный мир Баку с экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты старинных и новых районов города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Современный Баку: экскурсия с посещением Центра Гейдара Алиева
Погрузитесь в атмосферу современного Баку: от футуристических зданий до исторических парков и музеев
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Малой Венеции
Покататься на гондоле, раскрыть романтический облик Баку и получить яркие снимки на память
Начало: В Малой Венеции
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века
О тернистом пути легендарной семьи, ее роли в судьбе Азербайджана и архитектурных достижениях города
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
Открыть сокровищницу городских легенд и самые почитаемые места
Начало: В любом удобном месте в черте города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Знакомство с Баку и телебашня
Знакомство с Баку: история и современность в одном туре. Посетите телебашню для непревзойденных видов
11 июня в 08:30
12 июня в 08:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Трансфер из аэропорта Баку с экскурсией по центру
Комфортно добраться до отеля и познакомиться с городом на прогулке с гидом
Начало: в аэропорту им. Гейдара Алиева
10 июня в 00:30
11 июня в 00:30
от €130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Современный Баку и Старый город
Познакомиться с историческим наследием и достижениями современного Азербайджана
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€86 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ХХамдия3 июня 2024Была на экскурсии с Салехом 21 мая. Впечатление супер! Получила много интересной, познавательной информации, увидела город изнутри с его маленькими
- MMaliya1 июня 2024Это мой первый визит в Баку и первая, очень удачная и познавательная экскурсия с Салехом. 2.5 часа промчались как один миг.
- IIrina26 мая 2024Поездка была познавательной и включала две остановки для дегустации натурального гранатового сока и вина. Поездка включает в себя множество мест,
- ГГеннадий23 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Организация на высоте. Все четко. Видно, что люди любят свой город. Рекомендуем!
- ААлексей21 мая 2024Выше всяких похвал! Человек- зажигалка! Браво! Настолько увлечена своим делом, что хочется слушать ее и слушать! Очень погружена во все исторические вопросы и раскрывает все интересующие детали. Крайне рекомендую гида людям, которые хотят получить информацию глубоко, но очень интересно!
- ООльга19 мая 2024Прекрасно провели время на экскурсии с Салехом! Профессионал своего дела, плюс ко всему приятный, интеллигентный, образованный человек. Очень интересный и грамотно выстроенный
- ЮЮрий10 мая 2024Алиса, прекрасный Гид, с большой буквы этого слова. Очень глубокие знания (поверьте есть с чем сравнить). Экскурсия построена очень логично
- ИИрина8 мая 2024Экскурсия супер! Алиса потрясающий рассказчик! Знания, эрудиция, юмор, легкость подачи, а так же полезные советы и ссылки! Очень рады, что знакомство с городом прошло отлично благодаря Алисе.
- ВВячеслав28 апреля 2024Очень понравилась экскурсия, гид-Рашад- знающий грамотный и любящий свой город экскурсовод. Познакомились с достопримечательностями красивого, современного и старинного одновременно города.
- ВВероника26 апреля 2024Экскурсия весьма насыщенная. Очень впечатлило. Гид - великолепный рассказчик, владеющий информацией о городе. Мы прекрасно провели время и горячо рекомендуем эту экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Парк «Малая Венеция»»
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Сейчас в Баку в категории "Парк «Малая Венеция»" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 58 до 170. Туристы уже оставили гидам 238 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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