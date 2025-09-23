Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Балаханы — древний поселок, одно из первых мест добычи нефти в стране. Посёлок посещали в разные времена Сергей Есенин, Иосиф Сталин, Александр III.



Во время экскурсии увидим множество нефтяных качалок, древние овданы, карван-сарай шаха Сефи, мавзолей Шакир-ага. Полюбуемся на композицию с котами, которая вызывает немалый интерес у туристов.