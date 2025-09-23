Балаханы — древний поселок, одно из первых мест добычи нефти в стране. Посёлок посещали в разные времена Сергей Есенин, Иосиф Сталин, Александр III.
Во время экскурсии увидим множество нефтяных качалок, древние овданы, карван-сарай шаха Сефи, мавзолей Шакир-ага. Полюбуемся на композицию с котами, которая вызывает немалый интерес у туристов.
Во время экскурсии увидим множество нефтяных качалок, древние овданы, карван-сарай шаха Сефи, мавзолей Шакир-ага. Полюбуемся на композицию с котами, которая вызывает немалый интерес у туристов.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсииЧто вас ждет В 1871 году в этом поселке впервые механическим способом пробурили нефтяную скважину. Так зародилась промышленная добыча нефти на месторождениях в Балаханах. Этим посёлок привлек знаменитых иностранных капиталистов — братьев Нобель, Ротшильдов и других. По заказу братьев Нобелей русский инженер Владимир Шухов провел первый в Российской империи нефтепровод Фотограф и экспериментатор Александр Мишон снял здесь 30-секундный фильм «Нефтяной фонтан на промысле Балаханы», который стал одной из первых лент в истории Азербайджана. Посёлок посещали в разные времена Сергей Есенин, Иосиф Сталин, Александр III. Сергей Есенин даже упоминал посёлок в своих стихах. Во время экскурсии увидим:
- множество нефтяных качалок;
- древние овданы;
- карван-сарай шаха Сефи;
- мавзолей Шакир-ага;
- руины средневековых бань и храма;
- мечети XIV и XIX вв.;
- первый памятник в Азербайджане и подземное водохранилище. Познакомимся с апшеронской архитектурой — узкими улочками, плоскими крышами домов и системой дворов. Полюбуемся на композицию с котами, которая вызывает немалый интерес у туристов.
Ежедневно, по договоренности
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Караван-сарай шаха Сафи XVII века
- Статуя Мирзы Алекпера Сабира
- Улицы Возрождения, Мирзы Алекпера Сабира и Сафавилар
- Баня советских времен
- Мечеть Джума XIX века
- Овдан XIV века
- Песчаная баня XIV-XV веков
- Гробница Шакир-аги 1427-1428 гг
- Гробница Хаджи Шахлы 1385-1386 гг
- Баня и дом (школа для девочек), построенный Мешади Мугдаром Имамгулу
- Статуя Мешади Ибада
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер на комфортном автомобиле
- Билеты на все локации
- Чаепитие с вареньем по старым Бакинским традициям.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
Индивидуальная
до 3 чел.
К истокам нефти: из Баку - в Балаханы
Посетите Балаханы и откройте для себя богатую историю Азербайджана. Узнайте о первых нефтяных месторождениях и насладитесь местной кухней
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€103 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Бакинские базары вдоль и поперек
Погрузитесь в атмосферу восточных базаров Баку, где вас ждут сладости, специи и сувениры. Индивидуальная экскурсия с трансфером и дегустацией
Начало: В вашем отеле
29 сен в 09:00
30 сен в 09:00
от €240 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Посёлок Балаханы - между прошлым и будущим
Исследовать колоритный уголок Азербайджана и открыть его нефтяную историю
Начало: Отеля проживания туристов, если отель в центрально...
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€95 за всё до 2 чел.