Балаханы - старинный бакинский поселок

Балаханы — древний поселок, одно из первых мест добычи нефти в стране. Посёлок посещали в разные времена Сергей Есенин, Иосиф Сталин, Александр III.

Во время экскурсии увидим множество нефтяных качалок, древние овданы, карван-сарай шаха Сефи, мавзолей Шакир-ага. Полюбуемся на композицию с котами, которая вызывает немалый интерес у туристов.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ждет В 1871 году в этом поселке впервые механическим способом пробурили нефтяную скважину. Так зародилась промышленная добыча нефти на месторождениях в Балаханах. Этим посёлок привлек знаменитых иностранных капиталистов — братьев Нобель, Ротшильдов и других. По заказу братьев Нобелей русский инженер Владимир Шухов провел первый в Российской империи нефтепровод Фотограф и экспериментатор Александр Мишон снял здесь 30-секундный фильм «Нефтяной фонтан на промысле Балаханы», который стал одной из первых лент в истории Азербайджана. Посёлок посещали в разные времена Сергей Есенин, Иосиф Сталин, Александр III. Сергей Есенин даже упоминал посёлок в своих стихах. Во время экскурсии увидим:
  • множество нефтяных качалок;
  • древние овданы;
  • карван-сарай шаха Сефи;
  • мавзолей Шакир-ага;
  • руины средневековых бань и храма;
  • мечети XIV и XIX вв.;
  • первый памятник в Азербайджане и подземное водохранилище. Познакомимся с апшеронской архитектурой — узкими улочками, плоскими крышами домов и системой дворов. Полюбуемся на композицию с котами, которая вызывает немалый интерес у туристов.

Ежедневно, по договоренности

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Караван-сарай шаха Сафи XVII века
  • Статуя Мирзы Алекпера Сабира
  • Улицы Возрождения, Мирзы Алекпера Сабира и Сафавилар
  • Баня советских времен
  • Мечеть Джума XIX века
  • Овдан XIV века
  • Песчаная баня XIV-XV веков
  • Гробница Шакир-аги 1427-1428 гг
  • Гробница Хаджи Шахлы 1385-1386 гг
  • Баня и дом (школа для девочек), построенный Мешади Мугдаром Имамгулу
  • Статуя Мешади Ибада
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер на комфортном автомобиле
  • Билеты на все локации
  • Чаепитие с вареньем по старым Бакинским традициям.
Что не входит в цену
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Баку

