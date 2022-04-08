Что вас ожидает

Маленький поселок с большой историей

Балаханы начал бурно развиваться в царской России благодаря добыче нефти. Мы перенесемся в ту эпоху и откроем интересные хроники. Я подробно расскажу и об известных личностях, связанных с поселком. Его посещали Александр III с семьей, Сталин и Есенин, упомянувший Балаханы в стихах. Здесь в 1898 году сняли первый азербайджанский фильм. Наконец, здесь жила семья физика Ландау, а на нефтяных приисках Нобелей работал инженером отец разведчика Зорге.

Дома и памятники

На примере поселка вы познакомитесь с апшеронской школой архитектуры: это плоские крыши, узкие улочки, система дворов. Гуляя по Балаханам, увидите руины средневековых бань и храма, мечети 14 и 19 вв, подземное водохранилище, первый памятник в Азербайджане (поэту-сатирику М. А. Сабиру), караван-сарай, мавзолей Шакир-аги и памятник героям фильма азербайджанской классики «Не так — так эта». Особое внимание уделим целому «лесу» нефтяных качалок, а также посмотрим на поселок с видовой площадки.

Организационные детали