Поселок Балаханы - между прошлым и будущим

Исследовать колоритный уголок Азербайджана и открыть его нефтяную историю

Индивидуальная
В центре Апшерона вас ждет его старейший поселок — место, которое застыло в прошлом и стремительно идет в будущее! Вы ощутите это, гуляя по узким мощеным улицам с нестандартным оформлением.

Я расскажу об истории нефтедобычи на этой земле, о коренных жителях и о людях, которые бывали в Балаханах.

Приятным бонусом станет традиционное чаепитие с вареньем в арт-кафе.
Поселок Балаханы - между прошлым и будущим
Поселок Балаханы - между прошлым и будущим
Поселок Балаханы - между прошлым и будущим
Поселок Балаханы - между прошлым и будущим
Поселок Балаханы - между прошлым и будущим
Поселок Балаханы - между прошлым и будущим
Поселок Балаханы - между прошлым и будущим
Поселок Балаханы - между прошлым и будущим
Поселок Балаханы - между прошлым и будущим
Поселок Балаханы - между прошлым и будущим
Поселок Балаханы - между прошлым и будущим
Поселок Балаханы - между прошлым и будущим
Поселок Балаханы - между прошлым и будущим
Поселок Балаханы - между прошлым и будущим
Поселок Балаханы - между прошлым и будущим
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Что вас ожидает

Маленький поселок с большой историей

Балаханы начал бурно развиваться в царской России благодаря добыче нефти. Мы перенесемся в ту эпоху и откроем интересные хроники. Я подробно расскажу и об известных личностях, связанных с поселком. Его посещали Александр III с семьей, Сталин и Есенин, упомянувший Балаханы в стихах. Здесь в 1898 году сняли первый азербайджанский фильм. Наконец, здесь жила семья физика Ландау, а на нефтяных приисках Нобелей работал инженером отец разведчика Зорге.

Дома и памятники

На примере поселка вы познакомитесь с апшеронской школой архитектуры: это плоские крыши, узкие улочки, система дворов. Гуляя по Балаханам, увидите руины средневековых бань и храма, мечети 14 и 19 вв, подземное водохранилище, первый памятник в Азербайджане (поэту-сатирику М. А. Сабиру), караван-сарай, мавзолей Шакир-аги и памятник героям фильма азербайджанской классики «Не так — так эта». Особое внимание уделим целому «лесу» нефтяных качалок, а также посмотрим на поселок с видовой площадки.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (4-6 человек). В этом случае автомобиль класса седан будет заменен на минивэн, а доплата составит 30€ за группу.
  • По желанию и предварительной договоренности вы можете поучаствовать в мастер-классе по ковровым узорам (13 евро с человека; экскурсия продлевается на 1,5 часа)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в черте города Баку
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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