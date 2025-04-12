Балаханы — один из древнейших посёлков Азербайджана. Эта живописная местность на протяжении веков связывала различные культуры и бережно хранит их следы. Я покажу вам старинные вышки, которые напоминают о начале нефтяной эры. Проведу по уютным улочкам с характерной архитектурой. А затем мы оценим традиционную кухню и познакомимся с работами местных мастеров.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Хотя посёлок Балаханы не так известен, как столица страны, он тоже может похвастаться интересными историями. И я с удовольствием поделюсь ими!
Вы узнаете:
- Какие технические сооружения древних цивилизаций помогли людям приспособиться к непростым условиям жизни
- Почему именно здесь начали разработку первых нефтяных месторождений в Азербайджане
- Что до сих пор служит напоминанием о нефтяном буме начала 20 века
- Как сами жители посёлка восстановили его и превратили в туристический центр
Для погружения в историю и культуру региона мы исследуем его богатое наследие на примере архитектурных и технических сооружений.
Вы увидите:
- Караван-сарай шаха Сефи
- Мавзолей Шакир-ага
- Руины средневековых бань и храма
- Мечети 14 и 19 вв.
- Подземное водохранилище
- Первый памятник в Азербайджане
- Древние подземные водоёмы — овданы
- Множество нефтяных качалок
А в финале экскурсии я устрою для вас чаепитие с вареньем в местном музейном арт-кафе.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes
- Чаепитие в кафе включено в стоимость экскурсии
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азер — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 78 туристов
Добрый день! Меня зовут Азер, я гид. Больше 5 лет организую туры в такие регионы, как Губа, Гусар, Габала, Ленкорань, Лагич и Баку. Добро пожаловать в страну огней, где гармоничноЗадать вопрос
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