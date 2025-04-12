К истокам нефти: из Баку - в Балаханы

Пройти по улицам «нового старого» посёлка и удивиться его преображению сквозь века
Балаханы — один из древнейших посёлков Азербайджана. Эта живописная местность на протяжении веков связывала различные культуры и бережно хранит их следы. Я покажу вам старинные вышки, которые напоминают о начале нефтяной эры. Проведу по уютным улочкам с характерной архитектурой. А затем мы оценим традиционную кухню и познакомимся с работами местных мастеров.
К истокам нефти: из Баку - в Балаханы
К истокам нефти: из Баку - в Балаханы
К истокам нефти: из Баку - в Балаханы
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Хотя посёлок Балаханы не так известен, как столица страны, он тоже может похвастаться интересными историями. И я с удовольствием поделюсь ими!

Вы узнаете:

  • Какие технические сооружения древних цивилизаций помогли людям приспособиться к непростым условиям жизни
  • Почему именно здесь начали разработку первых нефтяных месторождений в Азербайджане
  • Что до сих пор служит напоминанием о нефтяном буме начала 20 века
  • Как сами жители посёлка восстановили его и превратили в туристический центр

Для погружения в историю и культуру региона мы исследуем его богатое наследие на примере архитектурных и технических сооружений.

Вы увидите:

  • Караван-сарай шаха Сефи
  • Мавзолей Шакир-ага
  • Руины средневековых бань и храма
  • Мечети 14 и 19 вв.
  • Подземное водохранилище
  • Первый памятник в Азербайджане
  • Древние подземные водоёмы — овданы
  • Множество нефтяных качалок

А в финале экскурсии я устрою для вас чаепитие с вареньем в местном музейном арт-кафе.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes
  • Чаепитие в кафе включено в стоимость экскурсии
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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