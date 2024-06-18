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Ших, или Шихово — ближайший к центру столицы посёлок. Здесь селились шейхи, чтобы молиться в месте, где покоятся потомки пророка Мухаммеда. Вы осмотрите мечеть, в которой находится эта усыпальница. А также познакомитесь с историей добычи нефти.



И увидите, как преобразуется жизнь современного Азербайджана в беднейших районах Баку эпохи царской России.