Ших, или Шихово — ближайший к центру столицы посёлок. Здесь селились шейхи, чтобы молиться в месте, где покоятся потомки пророка Мухаммеда. Вы осмотрите мечеть, в которой находится эта усыпальница. А также познакомитесь с историей добычи нефти.
И увидите, как преобразуется жизнь современного Азербайджана в беднейших районах Баку эпохи царской России.
И увидите, как преобразуется жизнь современного Азербайджана в беднейших районах Баку эпохи царской России.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Старинные дома. Рассмотрим частные дома бакинцев эпохи царской России — некоторые из них сохранили облик, в котором их видели братья Нобели.
- Кладбище кораблей. Вы увидите списанные корабли советской эпохи, которые так и остались стоять на берегу.
- Деревня нефтяников и рыбаков. Поговорим о второй молодости посёлка Ших и интересных решениях в его преобразовании.
- Мечеть Биби-Эйбат. Вы побываете в важном паломническом месте для мусульман всего мира — здесь покоятся потомки пророка Мухаммеда. Осмотрите усыпальницу, оформленную в лучших традициях азербайджанской религиозной культуры, познакомитесь с историей создания постройки и оцените её впечатляющий вид.
- Здравница. Я расскажу о местных сероводородных источниках и лечении в санатории, открытом ещё в советские времена.
- Первая в мире нефтяная вышка. Также не обойдём вниманием историю добычи нефти и на суше, и в море. Вы сможете сфотографироваться у исторического места и увидите нефтяной «парк».
- Кроме того, на прогулке вы полюбуетесь Каспийским морем и узнаете о кухне местных рыбных ресторанчиков. А после экскурсии сможете остаться здесь на обед.
В Шихове вы вряд ли встретите других путешественников — в этом нетуристическом месте вы погрузитесь в аутентичных быт посёлков на Апшеронском полуострове. А в дополнение откроете интересные факты о знаменитых личностях, посетивших деревню.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на Skoda Fabia. Дорога в обе стороны займёт не более получаса.
- Если вы захотите остаться в ресторане на обед, обратно вам нужно будет самостоятельно вернуться в Баку
- В путешествие не рекомендую отправляться детям до 8 лет, а также людям с ограниченными возможностями по передвижению
- Я могу провести экскурсию для большего числа участников — стоимость поездки на минивэне/микроавтобусе уточняйте в сообщении к заказу. Также программу можно объединить с обзорной экскурсией по Баку или другими экскурсиями по посёлкам Апшеронского полуострова.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центральной части Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Офил — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 1117 туристов
Коренной бакинец, в туризме работаю более 15 лет. Являюсь главным редактором журнала об Азербайджане. Журнал — обладатель Национальной Туристической Премии. В свободное время изучаю исторические архивные материалы. Много путешествую поЗадать вопрос
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