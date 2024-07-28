Дом-музей братьев Нобель – экскурсии в Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом-музей братьев Нобель» в Баку на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века
На машине
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века
О тернистом пути легендарной семьи, ее роли в судьбе Азербайджана и архитектурных достижениях города
15 окт в 10:00
16 окт в 10:00
150 за всё до 6 чел.
Дворцы и особняки нефтяных магнатов в Баку
На машине
13 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Дворцы и особняки нефтяных магнатов в Баку
Оценить архитектурные шедевры города и загадочный поселок Вилла Петролеа с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
1 ноя в 09:00
5 ноя в 09:00
160 за всё до 2 чел.
Апшеронский тур
Пешая
На машине
8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Апшеронский тур
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00.
Завтра в 09:00
12 окт в 09:00
$176 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    28 июля 2024
    Дворцы и особняки нефтяных магнатов в Баку
    После первой моей экскурсии с Сабиной стало понятно, что Баку настолько интересен и многогранен, что вторая встреча стала запланированной и
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    долгожданной. И, конечно же, снова, - Сабина! Для меня во втором приезде в Баку - это лучший выбор. Прямо, как украшение моей поездки, придание ей объёма, новых красок. Сабина - очень лёгкий и уютный человек. И я с большим уважением отношусь к её труду и доброму отношению к людям. Время в Баку - прекрасно, Баку - прекрасен! Большая заслуга Сабины в формировании интереса и уважения к городу, к истории и тем людям, которые стали её частью. Спасибо Сабине и Офилу, с надеждой на новые встречи!

  • И
    Ирина
    18 июня 2024
    Дворцы и особняки нефтяных магнатов в Баку
    Доброго времени суток всем, кто интересуется историей архитектуры города Баку и семьи Нобелей, Тагировых, Нагиевых и других меценатов и магнатов
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    города! Сказать просто, что экскурсия удалась - тогда это" пустой звук", поскольку невозможно словами передать эрудицию, ум, обаяние, доброжелательность, внимание к деталям замечательной пары: Сабины и Офила (мужа Сабины). Этот тандем увлеченных людей позволяет оценить историю города, трагические и яркие судьбы разных народов Азербайджана не только с помощью исторических фактов, но и со стороны судеб своих семей и семей своих знакомых. Несомненно, чтобы лучше понять интересы и жизнь людей любой страны необходимо общаться с их коренными жителями. И очень здорово будет, если представлять и рассказывать будут любящие свою страну люди. Именно такие: отзывчивые, позитивные, готовые помочь советом, даже по теме, не относящиейся к экскурсии. Ну, а в целом - все было супер! (несмотря на жару).

  • K
    Kamila
    7 марта 2024
    Дворцы и особняки нефтяных магнатов в Баку
    Благодарим Сабину за интересную, красивую и душевную экскурсию! Насыщенная историей, деталями и локациями программа, мурашки по коже от фактов и стихов в исполнении Сабины, особый подход к своим гостям, эмоции и послевкусие обеспечены на весь день👌🏻
  • Н
    Наталья
    21 августа 2023
    Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века
    Мы в восторге!!! Велеколепная автопешеходная экскурсия! Увидели весь Баку и шедевры архитектуры! Особенно удивил единственный за пределами Швеции музей братьев Нобель! На
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    100% индивидуальный поход к каждому туристу! Рассказывает интересно, подробно, объективно, комплексно. Лала не только знающий, но и чуткий гид, всегда учитывает интересы и пожелания путешественников. Спасибо Лала за прекрасно проведённые дни в Азербайджане! Всем рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Дом-музей братьев Нобель»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века
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Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Старый город
  2. Девичья башня
  3. Самое главное
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Джума-Мечеть
  9. Розовые озера
  10. Апшерон
Сколько стоит экскурсия по Баку в октябре 2024
Сейчас в Баку в категории "Дом-музей братьев Нобель" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 176. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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