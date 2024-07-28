3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века
О тернистом пути легендарной семьи, ее роли в судьбе Азербайджана и архитектурных достижениях города
15 окт в 10:00
16 окт в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Дворцы и особняки нефтяных магнатов в Баку
Оценить архитектурные шедевры города и загадочный поселок Вилла Петролеа с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
1 ноя в 09:00
5 ноя в 09:00
€160 за всё до 2 чел.
8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Апшеронский тур
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00.
Завтра в 09:00
12 окт в 09:00
$176 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана28 июля 2024После первой моей экскурсии с Сабиной стало понятно, что Баку настолько интересен и многогранен, что вторая встреча стала запланированной и
- ИИрина18 июня 2024Доброго времени суток всем, кто интересуется историей архитектуры города Баку и семьи Нобелей, Тагировых, Нагиевых и других меценатов и магнатов
- KKamila7 марта 2024Благодарим Сабину за интересную, красивую и душевную экскурсию! Насыщенная историей, деталями и локациями программа, мурашки по коже от фактов и стихов в исполнении Сабины, особый подход к своим гостям, эмоции и послевкусие обеспечены на весь день👌🏻
- ННаталья21 августа 2023Мы в восторге!!! Велеколепная автопешеходная экскурсия! Увидели весь Баку и шедевры архитектуры! Особенно удивил единственный за пределами Швеции музей братьев Нобель! На
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Дом-музей братьев Нобель»
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Сколько стоит экскурсия по Баку в октябре 2024
Сейчас в Баку в категории "Дом-музей братьев Нобель" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 176. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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