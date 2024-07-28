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города! Сказать просто, что экскурсия удалась - тогда это" пустой звук", поскольку невозможно словами передать эрудицию, ум, обаяние, доброжелательность, внимание к деталям замечательной пары: Сабины и Офила (мужа Сабины). Этот тандем увлеченных людей позволяет оценить историю города, трагические и яркие судьбы разных народов Азербайджана не только с помощью исторических фактов, но и со стороны судеб своих семей и семей своих знакомых. Несомненно, чтобы лучше понять интересы и жизнь людей любой страны необходимо общаться с их коренными жителями. И очень здорово будет, если представлять и рассказывать будут любящие свою страну люди. Именно такие: отзывчивые, позитивные, готовые помочь советом, даже по теме, не относящиейся к экскурсии. Ну, а в целом - все было супер! (несмотря на жару).