Независимые книжные — не просто точки на карте. Это места, где берегут читателей и делают их жизнь теплее. Мы посетим три культовых book-пространства Баку и выясним, в чём неповторимость каждого. Будем рассматривать полки и листать книги. Иногда — с чашкой кофе в руках. Иногда — с неожиданными находками. Но всегда — с ощущением, что стали частью чего-то настоящего.
Описание экскурсии
Мы посетим три книжных магазина и book-кафе, которые пользуются огромным успехом у бакинских любителей литературы. В них читателей ждут книги самых разных жанров — от детективов до философских трактатов.
Поговорим об истории книжных — как они появились и почему продолжают работать наперекор обстоятельствам.
Будем листать книги, делиться впечатлениями и выяснять, в чём сила культуры независимых книжных.
Увидим не только исторический центр Баку, но и неприметные уголки, о которых многие даже не догадываются. Оценим микс современного облика города и национального колорита.
Организационные детали
- Дополнительные расходы — только на книги, чай и кофе (по желанию)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лала — ваша команда гидов в Баку
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 961 туриста
Я лицензированный гид в Азербайджане, международный мастер по шахматам, коренная бакинка. До 2010 года работала корреспондентом крупнейшего немецкого информационного агентства DPA в Азербайджане. Два высших образования — училась в Азербайджане
