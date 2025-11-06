Экскурсия предлагает уникальную возможность узнать, как нефтяной бум изменил Баку. Посетители увидят старинные фотографии и сравнят их с современными улицами. Рассказ о первых нефтяных магнатах и их влиянии на город.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏙️ Узнать историю нефтяного бума
- 📸 Сравнить старые и новые фотографии
- 🏛️ Посетить знаковые места Баку
- 🚗 Комфортное путешествие на минивэне
- 🎨 Погрузиться в культуру и традиции
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Центр Гейдара Алиева
- Малая Венеция
- Музей ковров
- Пламенные башни
- Площадь флага
- Филармония имени Магомаева
Описание экскурсии
- Я расскажу, как у нас появилась первая в мире нефтяная скважина
- Вы узнаете о первых нефтяных магнатах и поймёте их роль в развитии города
- Перенесёмся в прошлое и представим, как сильно начал меняться Баку и его архитектура в 19 веке
- Я покажу старые фотографии — и мы сравним их с нынешним обликом столицы
- Отыщем «улицу ювелиров» и поговорим о талантливых бакинских мастерах
- Также вы познакомитесь с современной жизнью Баку — вспомним времена распада СССР и политику Гейдара Алиева, благодаря которой в стране наступил этап мощного экономического развития
- Кроме того, на прогулке мы затронем национальные обычаи и особенности азербайджанского менталитета
В нашей программе:
- Центр Гейдара Алиева
- Малая Венеция
- Музей ковров
- фуникулёр
- самая высокая смотровая площадка Баку, с которой вы увидите всю набережную
- Пламенные башни
- памятник Муслиму Магомаеву
- филармония имени Магомаева
- набережная
- Площадь флага
- первая нефтяная вышка в мире
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном минивэне Kia Carnival, есть детское кресло
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анар — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 345 туристов
Я гид в Баку, коренной бакинец. Работаю в сфере туризма с 2019 года. Я очень хорошо знаю историю своей страны и люблю её. Знаю все достопримечательности, очень много путешествовал иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 68 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
К
Кристина
6 ноя 2025
Потрясающая экскурсия и замечательный гид Анар! Чувствуется, что человек очень любит свою профессию и страну. С такой осведомленностью и любовью все рассказывалось, были показаны локации сверх программы. Мы в восторге! Спасибо!
В
Виталий
6 окт 2025
Экскурсию нам провел гид Джавид. Всё было очень профессионально, но в то же время непринужденно и по-дружески. Джавид очень приятный и общительный человек с образованием историка, отлично владеет русским языком. Для первого знакомства с Баку маршрут, локации и информация продуманы очень хорошо. Рекомендую!
Маржан
2 окт 2025
Огромное спасибо гиду Маису за увлекательную экскурсию по современному Баку!
С ним город раскрылся с новой стороны — стильный, живой, динамичный. Маис показал не только знаменитые места, но и атмосферные уголки,
С ним город раскрылся с новой стороны — стильный, живой, динамичный. Маис показал не только знаменитые места, но и атмосферные уголки,
L
Lev
25 сен 2025
Прекрасная экскурсия
Ю
Юлия
24 сен 2025
Отличная, довольно насыщенная информацией и красотами экскурсия. Комфортно спланировано передвижение: часть пути на авто, часть пешком, что позволяет охватить больше интересных локаций, находящихся на приличном расстоянии друг от друга, и
А
Алексей
31 авг 2025
Все очень понравилось, большое спасибо!
Н
Наталья
11 авг 2025
Ожидания оправдались, экскурсовод Сергей показал себя интересным специалистом, знающим и любящим свой город. Интересные факты, статистика, даты, все было представлено. Рекомендую
Юлия
9 авг 2025
Было интересно, отличный авто, получила ответы на все вопросы 🌟
В
Вера
5 авг 2025
На комфортабельной машине мы проехали по городу, спустились на фуникулере. Сергей рассказывает интересно, заботится о группе (купил воды, водил по тени - было очень жарко).
Ю
Юлия
4 авг 2025
Экскурсии по Баку были замечательные,мы много узнали о городе и стране из уст первоисточников, спасибо Вам большое.
Обязательно приедем ещё!
Обязательно приедем ещё!
А
Анна
2 авг 2025
Уже порекомендовали Сергея своим знакомым. Здорово, что экскурсия это перемещение на машине и пешком. Не устаешь. Мы за пару дней до экскурсии уже посетили самостоятельно почти все места, потом проехались
Н
Наталья
29 июл 2025
Экскурсия идеальна, когда у вас очень мало времени на знакомство с городом, но хочется выжать максимум. Проедете/пройдёте по самым знаковым местам Баку, узнаете много интересных фактов об истории Азербайджана, сделаете много красивых фото и обязательно захотите вернуться, чтобы "закрепить материал".
Анастасия
28 июл 2025
Спасибо большое за экскурсию!:)
В целом очень понравилось, классный экскурсовод Гундуз! Показал красивые места и рассказал про них 🤗
В целом очень понравилось, классный экскурсовод Гундуз! Показал красивые места и рассказал про них 🤗
А
Анастасия
28 июл 2025
Приехали первый раз в Баку, остались в восторге от экскурсии! Экскурсию нам проводил гид Сергей- интересный рассказчик, прекрасно знает свой город. Рекомендуем!
О
Оксана
3 июл 2025
Организация встречи с гидом прошла очень хорошо, что важно. Сама экскурсия прошла отлично, было очень интересно и информативно! Гид был очень интересный рассказчик и приятный человек. Спасибо за эту экскурсию!
