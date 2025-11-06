К Кристина Потрясающая экскурсия и замечательный гид Анар! Чувствуется, что человек очень любит свою профессию и страну. С такой осведомленностью и любовью все рассказывалось, были показаны локации сверх программы. Мы в восторге! Спасибо!

В Виталий Экскурсию нам провел гид Джавид. Всё было очень профессионально, но в то же время непринужденно и по-дружески. Джавид очень приятный и общительный человек с образованием историка, отлично владеет русским языком. Для первого знакомства с Баку маршрут, локации и информация продуманы очень хорошо. Рекомендую!

Маржан

С ним город раскрылся с новой стороны — стильный, живой, динамичный. Маис показал не только знаменитые места, но и атмосферные уголки, читать дальше о которых не напишут в путеводителях.

Подача — лёгкая, с юмором, но при этом очень информативно. Чувствуется любовь к Баку и глубокое знание истории.

Огромное спасибо гиду Маису за увлекательную экскурсию по современному Баку!С ним город раскрылся с новой стороны — стильный, живой, динамичный. Маис показал не только знаменитые места, но и атмосферные уголки, о которых не напишут в путеводителях.

Подача — лёгкая, с юмором, но при этом очень информативно. Чувствуется любовь к Баку и глубокое знание истории.

Экскурсия пролетела на одном дыхании. Настоятельно рекомендую всем, кто хочет познакомиться с современным Баку — живым, ярким и вдохновляющим! 🇦🇿✨

L Lev Прекрасная экскурсия

Отдельное спасибо нашему гиду Сергею! Абсолютно профессиональный гид, увлеченный и любящий свой город и свою страну. Прекрасный рассказчик с глубокими знаниями истории и культуры Азербайджана. Старается максимально насытить информацией по маршруту, одновременно успевая ответить на сыпящиеся от нас вопросы)) И еще, мы благодарны Сергею за рекомендации и комментарии по выбору ресторанов. 100% попадание в наши пожелания.

И также, низкий поклон организатору и вдохновителю наших передвижений Анару. Четкий, пунктуальный, очень внимательный и заботливый человек. На Все вопросы и пожелания реагирует мгновенно.

Мы рады, что выбрали эту команду и с радостью будем рекомендовать этих ребят своим друзьям!

И еще. В Азербайджане красиво, спокойно и безопасно. Не откладывайте путешествие в эту страну на потом! Отличная, довольно насыщенная информацией и красотами экскурсия. Комфортно спланировано передвижение: часть пути на авто, часть пешком, что позволяет охватить больше интересных локаций, находящихся на приличном расстоянии друг от друга, и

А Алексей Все очень понравилось, большое спасибо!

Н Наталья Ожидания оправдались, экскурсовод Сергей показал себя интересным специалистом, знающим и любящим свой город. Интересные факты, статистика, даты, все было представлено. Рекомендую

Юлия Было интересно, отличный авто, получила ответы на все вопросы 🌟

В Вера На комфортабельной машине мы проехали по городу, спустились на фуникулере. Сергей рассказывает интересно, заботится о группе (купил воды, водил по тени - было очень жарко).

Ю Юлия Экскурсии по Баку были замечательные,мы много узнали о городе и стране из уст первоисточников, спасибо Вам большое.

Обязательно приедем ещё!

Здорово, что экскурсия это перемещение на машине и пешком. Не устаешь. Мы за пару дней до экскурсии уже посетили самостоятельно почти все места, потом проехались по ним с историческими заметками. Конечно, так в разы круче. Рекомендация для будущих туристов: бронируйте экскурсию на первый же день своего пребывания. Чтобы потом самостоятельно досмотреть, что не видели или вернуться еще раз туда, где понравилось. Уже порекомендовали Сергея своим знакомым.

Н Наталья Экскурсия идеальна, когда у вас очень мало времени на знакомство с городом, но хочется выжать максимум. Проедете/пройдёте по самым знаковым местам Баку, узнаете много интересных фактов об истории Азербайджана, сделаете много красивых фото и обязательно захотите вернуться, чтобы "закрепить материал".

Анастасия Спасибо большое за экскурсию!:)

В целом очень понравилось, классный экскурсовод Гундуз! Показал красивые места и рассказал про них 🤗

А Анастасия Приехали первый раз в Баку, остались в восторге от экскурсии! Экскурсию нам проводил гид Сергей- интересный рассказчик, прекрасно знает свой город. Рекомендуем!