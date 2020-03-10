12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Всем привет! Ну вот наконец, мы в Баку! Я всегда сама стараюсь прочитать про страну и город ! И поработать как говорится самой экскурсоводом для своей семьи . А в этот раз решила довериться профессиональному экскурсоводу . Прочитала много разных отзывов про экскурсии и экскурсоводов . О вот почему то остановила свой выбор на Наиле . Ну во первых мне понравилось что экскурсия будет проходить и пешая и на машине и подборка объектов которые входили для просмотра . Теперь про саму экскурсию . Неля сразу вышла на связь , как только я заказала экскурсию . Оперативно ответила на все вопросы и спросила про наши пожелания . Предложила хорошие рестораны где можно вкусно и бюджетно поесть . Экскурсия была замечательная: все основные достопримечательности мы посмотрели и узнали много интересного . Неля очень скромный ,воспитанный и тактичный человек . Приехала за нами даже пораньше в отель. Было очень комфортно с ней общаться:было ощущение что мы знакомы друг с другом уже очень давно . Всё. было очень ненавязчиво и интересно . Сразу было видно что человек очень компетентен в своей профессии.Было видно что она настоящая Бакинка и любит свой город

Мы тоже полюбили Баку и не последнюю роль сыграла в этом Неля. Мы общались и задавали вопросы . Она охотно отвечала . Хочу всем посоветовать :берите экскурсии у Нели вы не пожалеете. Я набралась такого позитива . Об одном только жалею что не было времени взять ещё одну экскурсию в провинции Азербайджана. Поэтому оставляю надежду на встречу . Неля мы с тобой не прощаемся а говорим до свидания. Мы обязательно приедем ещё раз в этот удивительный город Баку и страну Азербайджан. Где живут такие красивые привлекательные милые дружелюбные люди . Нелечка мы желаем тебе творческих успехов и гармонии в жизни ! Оставайся всегда такой милой и доброй ! Успехов тебе! И ещё раз спасибо за Баку!!! С уважением Измайловы из Казани ! 👌💐💋

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