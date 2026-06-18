12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Города, с древности расположенные на пересечении культур, цивилизаций и торговых путей, всегда поражают богатой историей. В Баку вы узнаете о ней за крепостными стенами Старого города, в кварталах, напоминающих об эпохе нефтяного бума и у достопримечательностей 21 века. А особым впечатлением станет погружение в колорит: вы услышите о жизни бакинцев, местных традициях и национальной кухне.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Современный Баку

Баку на каждом шагу удивляет новой обстановкой, комбинируя историческое прошлое с настоящим. Это город веков, который поднялся из пустыни и сегодня украшает побережье Каспийского моря.

Вы увидите визитные карточки «города ветров» — «Пламенные башни», аутентичную архитектуру знаменитой Заха Хадид и «Белый город». Оцените стиль строящихся жилых кварталов современного Баку и прогуляетесь по подвесному мосту, с которого открывается панорама на масштабный проект по расширению Приморского бульвара.

Вы проедете по проспекту Нефтяников, вдоль которого в начале прошлого века возводились исторические здания с чертами европейского стиля и местной апшеронской архитектуры.

Вам откроется история первой в мире нефтяной скважины, пробуренной в середине 19-го века.

А на десерт останется самое вкусное — смотровая площадка Нагорного парка, откуда открывается панорама великолепной Бакинской бухты.

Пешеходная прогулка за крепостными стенами

Перенестись в древний Баку довольно просто — достаточно оказаться за крепостными стенами Старого города. Здесь вы почувствуете, как приятно бродить по каменным петляющим улочкам, понаблюдаете за повседневной жизнью квартала, сможете пообщаться с бакинцами, узнаете, как они меняются и какие традиции бережно хранят. И конечно, погрузитесь в историю Баку, узнаете о соседстве восточной и западной цивилизаций, познакомитесь с зодчеством средневекового и дореволюционного города.

В программе

Наследие ЮНЕСКО: Девичья башня и Дворец Ширваншахов (внешний осмотр)

Колорит прошлого: cредневековые караван-сараи, старинные бани-хамам и восточные мечети

Культовые места: та самая улочка из фильма «Бриллиантовая рука»

По желанию — дегустация знаменитого гранатового вина в местной винотеке, бакинской пахлавы, а также рекомендации по культурным и гастрономическим объектам города.

Организационные детали

Поедем на легковом автомобиле Kia Pride, 2015 г. в. (вместимость — 3 человека)

Обзорная экскурсия не предусматривает посещение музеев

Место встречи у входа в отелях/апартаментах, расположенных в центре города

Позаботьтесь об удобной обуви для пешеходной части экскурсии

*Отель в районе аэропорта предусматривает трансфер с доплатой