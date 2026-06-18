12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Баку на каждом шагу удивляет новой обстановкой, комбинируя историческое прошлое с настоящим. Это город веков, который поднялся из пустыни и сегодня украшает побережье Каспийского моря.
Вы увидите визитные карточки «города ветров» — «Пламенные башни», аутентичную архитектуру знаменитой Заха Хадид и «Белый город». Оцените стиль строящихся жилых кварталов современного Баку и прогуляетесь по подвесному мосту, с которого открывается панорама на масштабный проект по расширению Приморского бульвара.
Вы проедете по проспекту Нефтяников, вдоль которого в начале прошлого века возводились исторические здания с чертами европейского стиля и местной апшеронской архитектуры.
Вам откроется история первой в мире нефтяной скважины, пробуренной в середине 19-го века.
А на десерт останется самое вкусное — смотровая площадка Нагорного парка, откуда открывается панорама великолепной Бакинской бухты.
Пешеходная прогулка за крепостными стенами
Перенестись в древний Баку довольно просто — достаточно оказаться за крепостными стенами Старого города. Здесь вы почувствуете, как приятно бродить по каменным петляющим улочкам, понаблюдаете за повседневной жизнью квартала, сможете пообщаться с бакинцами, узнаете, как они меняются и какие традиции бережно хранят. И конечно, погрузитесь в историю Баку, узнаете о соседстве восточной и западной цивилизаций, познакомитесь с зодчеством средневекового и дореволюционного города.
В программе
Наследие ЮНЕСКО: Девичья башня и Дворец Ширваншахов (внешний осмотр)
Колорит прошлого: cредневековые караван-сараи, старинные бани-хамам и восточные мечети
Культовые места: та самая улочка из фильма «Бриллиантовая рука»
По желанию — дегустация знаменитого гранатового вина в местной винотеке, бакинской пахлавы, а также рекомендации по культурным и гастрономическим объектам города.
Организационные детали
Поедем на легковом автомобиле Kia Pride, 2015 г. в. (вместимость — 3 человека)
Обзорная экскурсия не предусматривает посещение музеев
Место встречи у входа в отелях/апартаментах, расположенных в центре города
*Отель в районе аэропорта предусматривает трансфер с доплатой
Позаботьтесь об удобной обуви для пешеходной части экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель/апартаменты в центре города Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наиля — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1244 туристов
Коренная бакинка и лицензированный гид. Провожу индивидуальные экскурсии на полдня — 3–6 часов — на личном авто от вашего отеля. В приоритете моих маршрутов — не количество локаций, а глубина, живая история и настоящее познание города без спешки. Помогу увидеть главное, почувствовать атмосферу и получить «ключи от Баку» для ваших дальнейших самостоятельных и уверенных прогулок.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 173 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Сергей
Приехали в Баку на 2ое суток. Были в первый раз. Здорово, что попали на экскурсию с Наилёй. За 4 часа поняли дух Баку. Сравнили современный и старый Баку. Услышали с читать дальшеуменьшить
каким трепетом азербайджанцы относятся к каждому периода своей истории и как из каждого периода берут лучшее, чтобы развиваться в современном Мире. Организовано все было чётко, как по времени, так и по содержанию.
Теперь у нас есть свой человек в Баку. 😉
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Е
Елена
Thank you to Nailya for the amazing tour! This beautiful girl has a deep knowledge of her hometown of Baku, its traditions, and culture. Like a real Schumacher, she navigated читать дальшеуменьшить
the streets of Baku in her own car to show us the beauty and attractions of the city. We will definitely recommend Nailya as a tour guide to our many friends around the world. Elena and Alexander
Спасибо Наиле за потрясающую экскурсию! Эта красивая девушка обладает глубокими знаниями о своем родном городе Баку, его традициях и культуре. Как настоящий Шумахер, она проехала по улицам Баку на своей машине, чтобы показать нам красоту и достопримечательности города. Мы обязательно порекомендуем Наилю в качестве гида нашим многочисленным друзьям по всему миру. Елена и Александр
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Оксана
Очень классная обзорная экскурсия! Очень рада, что выбрала ее. Наиля чудесный гид, именно экскурсовод, а не просто проводник! Показала нам Баку с разных сторон (исторический, культурный, современный), рассказала историю Баку, познакомила нас с уголками этого прекрасного города, дала много рекомендаций по музеям, ресторанам, что очень полезно! Однозначно рекомендую: Наиля - интересный рассказчик и просто хороший человек!
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A
Andrei
Наиля-великолепный гид. Забрала нас из отеля, хотя он находился не близко от Баку. Рассказ был очень увлекательным и совсем не утомительным. Безусловно Наиля профессионал, очень хорошо знает свое любимое дело и делает его с удовольствием! Спасибо большое, за такое познавательное и увлекательное путешествие по Баку!
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М
Михаил
Хочу поблагодарить вашу сотрудницу Наилю за её работу! Она знаток своего дела и отличный гид, очень внимательна к гостям и окружающим. За короткое время она окунула нас в прошлое и влюбила нас в Баку! За что мы полюбили Наилю за её отличные знания! Михаил и Светлана, Израиль.
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Светлана
Наиля, прекрасный гид, обладающий огромным багажом познаний, выдающий, казалось бы, исторический, трудный к восприятию материал в доступной форме. Экскурсия В первый раз в Баку состояла из пешей части с посещением читать дальшеуменьшить
всех знаковых достопримечательностей и на машине, с посещением нагорного парка. Первое знакомство с очаровательным городом Баку состоялось на 5 с плюсом. А Наиля выдала столько полезной информации, что для новичков это просто находка. Благодарим Наилю за отлично и полезно проведенное время. Очень рекомендуем всем сомневающимся.
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