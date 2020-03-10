12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Пешеходная прогулка за древними стенами
Перенестись в древний Баку довольно просто — достаточно оказаться за крепостными стенами Старого города. Здесь вы почувствуете, как приятно бродить по каменным петляющим улочкам, и заглянете в ремесленные лавки — здесь живёт истинный дух города! Вы понаблюдаете за повседневной жизнью квартала, сможете пообщаться с бакинцами, узнаете, как они меняются и какие традиции бережно хранят. И конечно, погрузитесь в историю Баку, узнаете о соседстве восточной и западной цивилизаций, познакомитесь с зодчеством средневекового Азербайджана — в программе Девичья башня и Дворец Ширваншахов.
На машине по городу нефтяников и миллионеров
В конце 19 века облик Баку начал стремительно меняться — это было время борьбы за чёрное золото. Я расскажу об этой эпохе, получившей название «нефтяной бум», о бакинских нефтяных магнатах и их вкладе в архитектуру города. Вы увидите монументальные и нетипичные для Востока того времени строения, полюбуетесь особняками и дворцами. А после услышите о Баку советском, рассматривая здания в стиле конструктивизм. Вы проедете по Приморскому бульвару с его современными строениями, проспекту Нефтяников, «Белому городу», рассказывающему о миллионерах начала 21 века, а также мимо Культурного центра Гейдара Алиева, признанного лучшим архитектурным дизайном 2014 года. В конце экскурсии вас ждёт прогулка по Нагорному парку, откуда открывается панорама всего города и Бакинской бухты.