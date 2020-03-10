12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Заглянуть в прошлое, увидеть современность и узнать о жизни бакинцев на авто-пешеходной экскурсии

Наиля
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Наиля – ваш гид
Города, с древности расположенные на пересечении культур, цивилизаций и торговых путей, всегда поражают богатой историей.

В Баку вы узнаете о ней за крепостными стенами Старого города, в кварталах, напоминающих об эпохе нефтяного бума и у достопримечательностей 21 века.

А особым впечатлением станет погружение в колорит: вы услышите о жизни бакинцев, местных традициях и национальной кухне.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии12 отзывов
4.75
В первый раз в Баку
В первый раз в Баку

Что вас ожидает

Пешеходная прогулка за древними стенами
Перенестись в древний Баку довольно просто — достаточно оказаться за крепостными стенами Старого города. Здесь вы почувствуете, как приятно бродить по каменным петляющим улочкам, и заглянете в ремесленные лавки — здесь живёт истинный дух города! Вы понаблюдаете за повседневной жизнью квартала, сможете пообщаться с бакинцами, узнаете, как они меняются и какие традиции бережно хранят. И конечно, погрузитесь в историю Баку, узнаете о соседстве восточной и западной цивилизаций, познакомитесь с зодчеством средневекового Азербайджана — в программе Девичья башня и Дворец Ширваншахов.

На машине по городу нефтяников и миллионеров
В конце 19 века облик Баку начал стремительно меняться — это было время борьбы за чёрное золото. Я расскажу об этой эпохе, получившей название «нефтяной бум», о бакинских нефтяных магнатах и их вкладе в архитектуру города. Вы увидите монументальные и нетипичные для Востока того времени строения, полюбуетесь особняками и дворцами. А после услышите о Баку советском, рассматривая здания в стиле конструктивизм. Вы проедете по Приморскому бульвару с его современными строениями, проспекту Нефтяников, «Белому городу», рассказывающему о миллионерах начала 21 века, а также мимо Культурного центра Гейдара Алиева, признанного лучшим архитектурным дизайном 2014 года. В конце экскурсии вас ждёт прогулка по Нагорному парку, откуда открывается панорама всего города и Бакинской бухты.

Организационные детали

  • Я встречу вас у вашего отеля
  • В стоимость включено: услуги водителя и транспортные расходы
  • Дополнительные расходы: входные билеты на Девичью башню — 9$ и во Дворец Ширваншахов — 9$ (посещение по желанию), а также обед в любом понравившемся вам месте
В первый раз в Баку
В первый раз в Баку
В первый раз в Баку
В первый раз в Баку
В первый раз в Баку
В первый раз в Баку
В первый раз в Баку
В первый раз в Баку
В первый раз в Баку
В первый раз в Баку
В первый раз в Баку
В первый раз в Баку
В первый раз в Баку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наиля
Наиля
Приветствую Друзья! Меня зовут Наиля — коренная бакинка, профессиональный экскурсовод и организатор индивидуальных туров. Каждый раз, заканчивая экскурсию и видя счастливые лица моих гостей, понимаю, какое везение, родиться в стране, где природа и предки все сделали за меня. Моя работа заключается лишь в том, чтобы с наилучшей стороны показать то великолепие, которое зовется Азербайджаном. Туры, организованные мною, сэкономят ваши время, деньги и силы, а главное создадут именно то представление о стране, которое сподвигнет вас возвращаться сюда за новыми впечатлениями и открытиями. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Для вашего удобства помогу организовать встречу в аэропорту и трансфер, также предоставлю транспорт без сопровождения гида в районы страны по минимальным ценам. До скорой встречи!
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Всем привет! Ну вот наконец, мы в Баку! Я всегда сама стараюсь прочитать про страну и город ! И поработать как говорится самой экскурсоводом для своей семьи . А в этот раз решила довериться профессиональному экскурсоводу . Прочитала много разных отзывов про экскурсии и экскурсоводов . О вот почему то остановила свой выбор на Наиле . Ну во первых мне понравилось что экскурсия будет проходить и пешая и на машине и подборка объектов которые входили для просмотра . Теперь про саму экскурсию . Неля сразу вышла на связь , как только я заказала экскурсию . Оперативно ответила на все вопросы и спросила про наши пожелания . Предложила хорошие рестораны где можно вкусно и бюджетно поесть . Экскурсия была замечательная: все основные достопримечательности мы посмотрели и узнали много интересного . Неля очень скромный ,воспитанный и тактичный человек . Приехала за нами даже пораньше в отель. Было очень комфортно с ней общаться:было ощущение что мы знакомы друг с другом уже очень давно . Всё. было очень ненавязчиво и интересно . Сразу было видно что человек очень компетентен в своей профессии.Было видно что она настоящая Бакинка и любит свой город
Мы тоже полюбили Баку и не последнюю роль сыграла в этом Неля. Мы общались и задавали вопросы . Она охотно отвечала . Хочу всем посоветовать :берите экскурсии у Нели вы не пожалеете. Я набралась такого позитива . Об одном только жалею что не было времени взять ещё одну экскурсию в провинции Азербайджана. Поэтому оставляю надежду на встречу . Неля мы с тобой не прощаемся а говорим до свидания. Мы обязательно приедем ещё раз в этот удивительный город Баку и страну Азербайджан. Где живут такие красивые привлекательные милые дружелюбные люди . Нелечка мы желаем тебе творческих успехов и гармонии в жизни ! Оставайся всегда такой милой и доброй ! Успехов тебе! И ещё раз спасибо за Баку!!! С уважением Измайловы из Казани ! 👌💐💋
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О
9 января 2020
Наиля - очень приятный и доброжелательный человек. Хорошо знает материал и интересно рассказывает. Учитывает все пожелания. Впечатления от экскурсии исключительно положительные.
9 января 2020
Экскурсия проведена на высоком профессиональном уровне. Чувствуется, что гид является патриотом своего города. Очень познавательно и ярко представлен материал.
3 января 2020
Спасибо за насыщенную экскурсию и прекрасное настроение! Наиля хороший рассказчик и замечательный открытый человек, очень хорошо знает как исторические факты, так и тонкости современного мира. Тонко чувствует людей и умеет подстроиться, даёт информацию интересную именно вам. Рекомендуем! Наиля, спасибо, успехов Вам и всего самого наилучшего!
24 декабря 2019
Прекрасный человек с глубокими знаниями об истории,инфраструктуре, особенностях страны.
9 декабря 2019
Были на экскурсии 6 декабря 2019 г. Нам очень понравилось. Хотим поблагодарить нашего гида Наилю за великолепное времяпрепровождение. Мы смогли много узнать и посмотреть. Несмотря на довольно насыщенную программу и длительность, экскурсия прошла на одном дыхании.
14 ноября 2019
Были на обзорной экскурсии с Наиля 10 ноября 2019. Приехала за нами в отель вовремя на машине с водителем. Рассказывала много и с интересом, при этом было мне как туристу ненапряжно и с юмором, при этом много посетили мест: и новый город, и старый город. Интересно!
21 октября 2019
Экскурсовод по Баку - Наиля. Она знает и любит свой город. Учитывает особенности экскурсантов.
Посвящает больше времени тем темам, которые нас заинтересовали. Спасибо большое. Новых интересных встреч
7 октября 2019
Очень понравилась экскурсия и наш гид Наиля. Мне часто встречались гиды, которые просто отрабатывают заранее запланированную программу, без какой-то обратной связи... В этот раз Наиля составила все очень персонально, убрав места которые нам были менее интересны и сделала акцент именно на наших пожеланиях. За счет этого удалось уложить в один день сразу несколько направлений, обычно посещения которых занимает несколько дней. Обязательно вернемся в Баку еще раз и только к Наиле.
Svetlana
5 августа 2019
Наиля профессиональный гид. Были на экскурсии с ребенком, все очень понравилось! За 5 часов ребенок не устал, Наиля смогла его заинтересовать, все время рассказывала что-то действительно интересное и необычное! Сама программа получилась прекрасной! Большое спасибо !!!
Ещё 2 отзыва

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