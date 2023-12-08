Наши горные приключения начнутся в Баку, откуда мы направимся к хребту Большого Кавказа (220 км), чтобы прикоснуться к многонациональной культуре Азербайджана.
Мы увидим живописную природу, поднимемся в самую высокогорную и древнюю деревню Губинского района — Хыналыг, расположенную на высоте 2250 метров над уровнем моря над рекой Кудиалчай.
Мы увидим живописную природу, поднимемся в самую высокогорную и древнюю деревню Губинского района — Хыналыг, расположенную на высоте 2250 метров над уровнем моря над рекой Кудиалчай.
Что вас ожидает:
- Город Губа
- Поселок Красная Слобода
- Деревня Гечреш
- Деревня Хыналыг
Описание
Что вас ожидает: Селение Хыналыг знаменито своей труднодоступностью, уникальным архитектурным обликом и самобытной культурой. Большую часть территории занимают субальпийские и альпийские луга. Жители Хыналыга называют себя кетами и считают потомками Ноя. По местной легенде, библейский ковчег причалил к горе Туфандаг (Ураганная гора), которая стоит рядом с Базардюзю (Рыночная площадь). С 2023 года культурное наследия хыналыгцев и маршрут Кеч-Йолу внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Далее по дороге посетим «Кавказский Иерусалим» — так называют поселок Красная Слобода, где компактно проживают азербайджанские горские евреи. Они считаются одним из 12 колен древнего еврейского народа. Ознакомимся с их жизнью и бытом, зайдем в микву, узнаем историю синагоги «Шесть куполов», заглянем в историко-этнографический музей. После вас ожидает село Гечреш — край заоблачных вершин, густых лесов и хрустальных горных рек. Долина орлов — это нечто! Облака плывут под вами, а вы едете над ними… В горах у нас будет возможность побыть гостями местного кета дяди Гаджи и попробовать блюда традиционной кухни. Очень живописно и незабываемо!
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренности с туристомЗавершение: Старый город Баку
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Одевайтесь по погоде
- Позаботьтесь об удобной обуви. Захватите с собой теплые вещи — в горах погода непредсказуема
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку
Похожие туры из Баку
скидка
27%
Мини-группа
2 часа
Старый город Баку за 2 часа
Прогуляться по мощёным улочкам, увидеть, где снимали советское кино, и оценить колорит Баку
у основных ворот Старого города. Возле памятника п...
Сегодня
Завтра
10 дек
11 дек
22€16 за человека
Индивидуальная
7 часов
С ветерком по Баку и вокруг
Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий
Сегодня
Завтра
10 дек
11 дек
от €225 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
С Баку на «ты»
Пройти по Старому городу, посетить дворец Ширваншахов и музей ковров и завершить прогулку чаепитием
У парных крепостных ворот в Старом городе
Завтра
10 дек
16 дек
17 дек
от €44 за всё до 4 чел.