Через горских евреев в село Хыналыг из Баку

Индивидуальная экскурсия в Баку
Наши горные приключения начнутся в Баку, откуда мы направимся к хребту Большого Кавказа (220 км), чтобы прикоснуться к многонациональной культуре Азербайджана.

Мы увидим живописную природу, поднимемся в самую высокогорную и древнюю деревню Губинского района — Хыналыг, расположенную на высоте 2250 метров над уровнем моря над рекой Кудиалчай.
Через горских евреев в село Хыналыг из Баку
Через горских евреев в село Хыналыг из Баку
Через горских евреев в село Хыналыг из Баку
Через горских евреев в село Хыналыг из Баку
Через горских евреев в село Хыналыг из Баку
Через горских евреев в село Хыналыг из Баку

Что вас ожидает:

  • Город Губа
  • Поселок Красная Слобода
  • Деревня Гечреш
  • Деревня Хыналыг

Описание

Что вас ожидает: Селение Хыналыг знаменито своей труднодоступностью, уникальным архитектурным обликом и самобытной культурой. Большую часть территории занимают субальпийские и альпийские луга. Жители Хыналыга называют себя кетами и считают потомками Ноя. По местной легенде, библейский ковчег причалил к горе Туфандаг (Ураганная гора), которая стоит рядом с Базардюзю (Рыночная площадь). С 2023 года культурное наследия хыналыгцев и маршрут Кеч-Йолу внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Далее по дороге посетим «Кавказский Иерусалим» — так называют поселок Красная Слобода, где компактно проживают азербайджанские горские евреи. Они считаются одним из 12 колен древнего еврейского народа. Ознакомимся с их жизнью и бытом, зайдем в микву, узнаем историю синагоги «Шесть куполов», заглянем в историко-этнографический музей. После вас ожидает село Гечреш — край заоблачных вершин, густых лесов и хрустальных горных рек. Долина орлов — это нечто! Облака плывут под вами, а вы едете над ними… В горах у нас будет возможность побыть гостями местного кета дяди Гаджи и попробовать блюда традиционной кухни. Очень живописно и незабываемо!

Ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с туристом
Завершение: Старый город Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Одевайтесь по погоде
  • Позаботьтесь об удобной обуви. Захватите с собой теплые вещи — в горах погода непредсказуема
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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