Описание

Что вас ожидает: Селение Хыналыг знаменито своей труднодоступностью, уникальным архитектурным обликом и самобытной культурой. Большую часть территории занимают субальпийские и альпийские луга. Жители Хыналыга называют себя кетами и считают потомками Ноя. По местной легенде, библейский ковчег причалил к горе Туфандаг (Ураганная гора), которая стоит рядом с Базардюзю (Рыночная площадь). С 2023 года культурное наследия хыналыгцев и маршрут Кеч-Йолу внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Далее по дороге посетим «Кавказский Иерусалим» — так называют поселок Красная Слобода, где компактно проживают азербайджанские горские евреи. Они считаются одним из 12 колен древнего еврейского народа. Ознакомимся с их жизнью и бытом, зайдем в микву, узнаем историю синагоги «Шесть куполов», заглянем в историко-этнографический музей. После вас ожидает село Гечреш — край заоблачных вершин, густых лесов и хрустальных горных рек. Долина орлов — это нечто! Облака плывут под вами, а вы едете над ними… В горах у нас будет возможность побыть гостями местного кета дяди Гаджи и попробовать блюда традиционной кухни. Очень живописно и незабываемо!