Вы проедете через меняющиеся ландшафты — от полупустыни до кавказских предгорий. Попробуете блюдо пити и познакомитесь с искусством резного витража.
Мы расскажем о древних народах, населявших регион, истории крепостей и крепкой дружбе — в том числе между простым азербайджанцем и Шарлем де Голлем.
Описание экскурсии
- Озеро Нохур — «спящая красавица» в окружении гор
- Действующий удино-албанский храм в деревне Нидж — у вас будет возможность поставить свечу за здравие и упокой
- Дворец шекинских ханов (18 век) — шедевр без единого гвоздя, украшенный витражами шебеке
- Древний караван-сарай — памятник Шёлкового пути, до сих пор используемый по назначению
- Рынок мастеров — здесь можно выбрать изделия из шекинского шёлка и сувениры
- Кондитерская с национальными сладостями — рекомендуем попробовать шекинскую халву и пахлаву
Примерный тайминг путешествия
8:00 — выезд из Баку
10:00 — чаепитие в горах (по желанию)
12:00 — остановка у озера Нохур
13:00 — храм в деревне Нидж
14:00 — обед (заведение на выбор)
15:00 — экскурсия по Шеки: дворец, караван-сарай, мастерские, рынок, кондитерская
18:00 — выезд в Баку
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota, Skoda, Kia Ceed, Mercedes Vito
- Оставшуюся стоимость экскурсии можно оплатить наличными в манатах, евро, долларах или рублях по местному курсу
- Дополнительные расходы: входные билеты во дворец — 9 манатов на человека (€5), детям до 12 лет бесплатно. Обед (без алкогольных напитков) — от €8
- Время в локациях указано приблизительно, оно может корректироваться по желанию путешественников
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рашад — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 2358 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Рашад. Я и мой друг-коллега — коренные азербайджанцы с высшими образованиями, влюблённые в свою Родину. Уже больше 10 лет мы проводим однодневные экскурсии и многодневныеЗадать вопрос
