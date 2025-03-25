Описание фото-прогулки
Старый город и набережная Баку
Погрузитесь в атмосферу старинного города и насладитесь красотой набережной Баку. Мы предлагаем вам уникальный маршрут, который будет составлен индивидуально, чтобы этот день стал поистине особенным и оставил тёплые воспоминания.
Индивидуальный подход
Каждый маршрут разрабатывается с учётом ваших предпочтений и интересов. Мы учтем все ваши пожелания, чтобы сделать вашу экскурсию максимально комфортной и увлекательной.
Фотографии на память
Одним из приятных моментов нашей экскурсии станет возможность запечатлеть самые яркие моменты. Все фотографии будут отправлены вам в максимальном качестве, что позволит вам распечатать их или создать красивый альбом.
Разнообразие образов
Для того чтобы ваши снимки были ещё более разнообразными, вы можете взять дополнительный образ. Это позволит создать уникальные фотографии, которые отразят вашу индивидуальность и атмосферу Баку.
Не упустите возможность сделать этот день незабываемым! Баку ждёт вас с открытыми объятиями.
По согласованию.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город
- Набережная
Что включено
- Профессиональная фотосессия
- Индивидуальная прогулка по улицам старого города и бульвар
Что не входит в цену
- Услуги гида (за доп. плату)
- Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Важно! Это профессиональная фотосессия
- Не предполагающая рассказ о городе и достопримечательностях. Если вы хотите дополнительно услышать историю
- Я могу пригласить сертифицированного гида: его услуги оплачиваются отдельно