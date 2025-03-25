Фотопрогулка в сердце Баку

Для вас предлагается прогулка по Старому городу и набережной Баку в сопровождении профессионального фотографа: вас проведут нетуристическими тропами по улочкам Баку, запечатлеют приятные моменты, а после фотопрогулки отправят красивые фотографии в хорошем качестве.
Фотопрогулка в сердце Баку
Фотопрогулка в сердце Баку
Фотопрогулка в сердце Баку
Ближайшие даты:
25
мар26
мар27
мар28
мар29
мар30
мар31
мар
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание фото-прогулки

Старый город и набережная Баку

Погрузитесь в атмосферу старинного города и насладитесь красотой набережной Баку. Мы предлагаем вам уникальный маршрут, который будет составлен индивидуально, чтобы этот день стал поистине особенным и оставил тёплые воспоминания.

Индивидуальный подход

Каждый маршрут разрабатывается с учётом ваших предпочтений и интересов. Мы учтем все ваши пожелания, чтобы сделать вашу экскурсию максимально комфортной и увлекательной.

Фотографии на память

Одним из приятных моментов нашей экскурсии станет возможность запечатлеть самые яркие моменты. Все фотографии будут отправлены вам в максимальном качестве, что позволит вам распечатать их или создать красивый альбом.

Разнообразие образов

Для того чтобы ваши снимки были ещё более разнообразными, вы можете взять дополнительный образ. Это позволит создать уникальные фотографии, которые отразят вашу индивидуальность и атмосферу Баку.

Не упустите возможность сделать этот день незабываемым! Баку ждёт вас с открытыми объятиями.

По согласованию.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старый город
  • Набережная
Что включено
  • Профессиональная фотосессия
  • Индивидуальная прогулка по улицам старого города и бульвар
Что не входит в цену
  • Услуги гида (за доп. плату)
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Парные Шемахинские ворота
Завершение: Бульвар
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Важно! Это профессиональная фотосессия
  • Не предполагающая рассказ о городе и достопримечательностях. Если вы хотите дополнительно услышать историю
  • Я могу пригласить сертифицированного гида: его услуги оплачиваются отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Баку

С Баку на «ты»
Пешая
3 часа
-
25%
60 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия "С Баку на"ты ": культурное погружение и дружеское чаепитие
Познакомьтесь с Баку через исторические рассказы, визит в Музей ковра и уютное чаепитие. Идеальное начало вашего путешествия
Начало: У станции метро «Ичеришехер» у Старого города
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:30
€63€84 за человека
Старый город Баку за 2 часа
Пешая
2 часа
-
43%
191 отзыв
Групповая
до 14 чел.
Старый город Баку: путешествие в историю и культуру за 2 часа
Прогулка по Старому городу Баку раскроет его исторические тайны, архитектурные шедевры и места, ставшие декорациями для культовых фильмов
Начало: У основных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€17€30 за человека
Экскурсия по Старому городу Баку
Пешая
2 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия по Старому городу Баку
Начало: Девичья Башня
Завтра в 11:00
27 мар в 11:00
$18 за человека