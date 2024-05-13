Джамиля — ваш гид в Баку

Провела экскурсии для 20 туристов

читать дальше не просто кадр, а искусство. Благодаря своей любимой профессии я постоянно встречаю новых интересных людей и мне доставляет огромное удовольствие рассказать о жизни Баку изнутри, потому что я люблю этот город всем своим сердцем:)

Здравствуйте! Зовут меня Джамиля, родилась в Баку. Знаю каждый уголок своего города. Будучи художником-дизайнером по профессии я уделяю особое внимание на постановку, цветовую гамму и эстетику кадра. Фотография для меня