Узкие улочки, древние сооружения и восточное очарование. Исторический центр Баку — идеальное место для антуражной фотосъёмки.
Я запечатлею вас на фоне памятников Старого города, помогу создать красивые образы и подскажу ракурсы для снимков, которые украсят вашу фотоколлекцию. В нашей программе: Дворец Ширваншахов, Девичья башня, караван-сарай и многое другое!
Я запечатлею вас на фоне памятников Старого города, помогу создать красивые образы и подскажу ракурсы для снимков, которые украсят вашу фотоколлекцию. В нашей программе: Дворец Ширваншахов, Девичья башня, караван-сарай и многое другое!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Перед прогулкой мы обсудим детали фотосессии и ваши предпочтения. Я помогу подобрать образ — их может быть два — и подскажу удачные позы и локации. Также могу предоставить аксессуары на время фотопрогулки — очки, шляпки или платки.
Наш маршрут включает:
- Дворец Ширваншахов. Величественное сооружение, залитое солнечным светом, полное исторических тайн и величия.
- Чёрт побери! Улочка из фильма «Бриллиантовая рука». Особая, даже мистическая атмосфера улицы из киношедевра, пригласит вас в путешествие в прошлое.
- Подземные бани — очарование восточной культуры.
- Девичья башня. Символ Старого Баку, древний памятник, богатый легендами и загадками. С вершины башни вам откроются прекрасные виды.
- Караван-сарай. Историческое сооружение, свидетель древних торговых путей и культурных обменов.
- Многочисленные секретные улочки с арками и крутыми лестницами.
Организационные детали
- За каждый час съёмки получается 100+ снимков, через 2-3 дня после прогулки вы получите их все в обработанном виде — я загружу фотографии на Яндекс. Диск
- Мы можем изменить маршрут и провести съёмку по индивидуальному маршруту или в конкретной локации
- Также можно увеличить число участников: доплата составит 40 €/чел., для компании от 10 человек — 25 €/чел. Если вас будет больше 7 человек, продолжительность увеличится до 2 часов.
- Некоторые улочки на маршруте выложены брусчаткой, если вы планируете быть на каблуках, возьмите сменную обувь. Летом рекомендую взять шляпку и очки.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Девичьей башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамиля — ваш гид в Баку
Провела экскурсии для 20 туристов
Здравствуйте! Зовут меня Джамиля, родилась в Баку. Знаю каждый уголок своего города. Будучи художником-дизайнером по профессии я уделяю особое внимание на постановку, цветовую гамму и эстетику кадра. Фотография для меняЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Света
13 мая 2024
Джамиля - приятнейший человек, с которым час пролетает незаметно. Фото я пока не видела, но уверена, что они великолепны: Джамиля очень профессиональный, вдохновлённый и креативный фотограф. Однозначно буду рекомендовать друзьям, которые поедут в Баку. .
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