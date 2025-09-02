Мы собрали в одной поездке самые интересные локации к югу, севера от Баку.
Вы посетите Гобустанский заповедник, откуда начинается древняя история Азербайджана, увидите уникальное природное явление — Грязевые вулканы, Агатовые горы и гора Бешбармаг.
А потом отправитесь в рыбный ресторан, чтобы закрепить эффект от поездки приятными гастровпечатлениями.
Вы посетите Гобустанский заповедник, откуда начинается древняя история Азербайджана, увидите уникальное природное явление — Грязевые вулканы, Агатовые горы и гора Бешбармаг.
А потом отправитесь в рыбный ресторан, чтобы закрепить эффект от поездки приятными гастровпечатлениями.
Описание экскурсии
Друзья, приглашаем вас в незабываемое однодневное путешествие по самым удивительным и живописным местам к югу и северу от Баку! Эта экскурсия — идеальный способ погрузиться в древнюю историю Азербайджана, увидеть уникальные природные явления и насладиться гастрономическими изысками на берегу Каспийского моря. Вас ждут Гобустанский заповедник, Грязевые вулканы, Агатовые горы, священная гора Бешбармаг и уютный рыбный ресторан. Готовы к приключению? Тогда присоединяйтесь! Гобустанский заповедник:
путешествие в мир древнего человека
Утро начнётся с посещения Гобустанского заповедника, включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место, где зарождалась история Азербайджана! Вы окажетесь на стоянке древнего человека, среди огромных валунов и скал, украшенных уникальными петроглифами, которым тысячи лет. Мы посетим интерактивный музей, где я расскажу о жизни первобытных жителей Апшерона, их быте и культуре. Затем мы отправимся на прогулку среди скал, чтобы рассмотреть древние наскальные рисунки и обсудить их символику и значение. Это путешествие в прошлое, которое оживит ваше воображение! Грязевые вулканы:
природное чудо Азербайджана
Далее наш путь лежит к одному из самых необычных природных явлений — грязевым вулканам. Знаете ли вы, что Азербайджан занимает первое место в мире по количеству таких вулканов? Вы увидите, как из недр земли вырывается целебная смесь грязи и нефти, образуя кипящие грязевые озёра. Это место не только удивляет своей уникальностью, но и вдохновляет фотографов: пейзажи здесь словно из другого мира! Вы узнаете о лечебных свойствах вулканической грязи и сможете запечатлеть это природное чудо на камеру. Агатовые горы:
марсианские пейзажи на Земле
Приготовьтесь перенестись на другую планету! Агатовые горы с их красными скалами, сухими каньонами и пустынными ландшафтами напоминают поверхность Марса. Не зря эти места использовались для испытаний марсоходов! Вы почувствуете себя настоящим исследователем космоса, прогуливаясь по этим неземным тропам. Это идеальное место для тех, кто любит приключения и необычные пейзажи. Гора Бешбармаг:
место силы и легенд
Следующая остановка — священная гора Бешбармаг, чья форма напоминает раскрытую ладонь с пятью пальцами. Возвышаясь над побережьем Каспийского моря, эта гора является духовным ориентиром для местных жителей и паломников. Здесь вы сможете оставить записку с заветным желанием, насладиться умиротворяющей атмосферой и услышать древние легенды, которые шепчет ветер. Бешбармаг — это не только природный шедевр, но и место, где вы почувствуете связь с историей и культурой Азербайджана. Гастрономический финал:
рыбный ресторан на берегу Каспийского моря
После насыщенного дня мы предлагаем завершить путешествие в одном из лучших рыбных ресторанов на берегу Каспийского моря (по вашему желанию). Здесь вы сможете насладиться свежайшими блюдами из морепродуктов, любуясь морскими пейзажами. Это идеальный способ закрепить впечатления от поездки и побаловать себя гастрономическим удовольствием в уютной атмосфере. Важная информация:
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером.
- В летнюю погоду желательно взять головной а в зимнюю погоду теплую одежду.
- Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь.
- Обед на берегу Каспийского моря в рыбном ресторане.
- Мы вас заберем с места вашего проживания, а после завершении экскурсии привезем обратно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Заповедник Гобустан
- Грязевые вулканы
- Агатовые горы
- Гора Бешбармаг
- Рыбный ресторан на берегу Каспийского моря
Что включено
- Транспорт
- Услуга гида
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Музей Гобустан - 6$ (10 манат) за человека
- Поездка к грязевым вулканам на внедорожнике - 20 долларов за группу (1-4 человека)
- Обед и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с место проживания
Завершение: Привозим в отель или место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером
- В летнюю погоду желательно взять головной а в зимнюю погоду теплую одежду
- Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь
- Обед на берегу Каспийского моря в рыбном ресторане
- Мы вас заберем с места вашего проживания, а после завершении экскурсии привезем обратно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
2 сен 2025
Были на экскурсии с Латифом. Смотрели, выбирали, читали отзывы и выбор пал на него. Отчасти потому, что только отличные отзывы, но для меня определяющим стал фактор наличия исторического образования. В
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес во время экскурсии в Гобустан и его окрестности
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от €124
€155 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Агатовые Хызы и легендарная гора Бешбармаг
Насладитесь красотой разноцветных гор Хызы и окунитесь в мистику горы Бешбармаг. Пейзажи, которые оставят вас без слов, и истории, которые запомнятся навсегда
Начало: В центральной части города
21 ноя в 09:00
22 ноя в 08:00
€145 за всё до 4 чел.
-
50%
Индивидуальная
до 15 чел.
Агатовые горы, розовое озеро, мистическая гора Бешбармаг и дегустация черной икры
Начало: Ваше место пребывания в Баку
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$100
$200 за всё до 15 чел.