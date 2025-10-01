Для этой экскурсии мы создали для вас самые лучшие локации к югу, севера от Баку.
Описание экскурсии
Дорогие гости, приглашаем вас в незабываемое однодневное путешествие по самым удивительным и живописным местам к югу и северу от Баку! Эта экскурсия — идеальный способ погрузиться в древнюю историю Азербайджана, увидеть уникальные природные явления и насладиться гастрономическими изысками на берегу Каспийского моря. Вас ждут Гобустанский заповедник, Грязевые вулканы, Розовое озера, Горящая гора, Агатовые горы, Дегустация икры и уютный рыбный ресторан на берегу Каскийского моря. Готовы к приключению? Тогда присоединяйтесь!
Заповедник Гобустан
В начале дня отправимся в гости к древнему человеку. Здесь, на месте его стоянки среди валунов, создан заповедник и открыт интерактивный музей. Я расскажу об экспонатах,чтобы вы представили жизнь первобытного апшеронца. Мы погуляем среди скал, рассмотрим множество сохранившихся петроглифов и поговорим о символике и значении этой «живописи».
Грязевые вулканы
Следом поедем к природному чуду полуострова, грязевым вулканам. По их количеству Азербайджан на первом месте в мире! Вы узнаете о целебной силе смеси грязи и нефти, которая вырывается из недр земли, и увидите кипящее грязевое озеро. Кроме того, это место — простор для воображения любителей фотографировать.
Озеро всех оттенков розового
Озеро Масазыр, одно из восьми соленых розовых озер мира. Долго здесь процветала кустарная добыча соли, а в 2010 году открыли завод. Сюда не возят автобусные туры, но я знаю, как пройти прямо к нежно-розовой воде. Отсюда также останутся волшебные фото-воспоминания.
Янардаг
Это неподдельное творение природы, естественный вечный огонь, который горит веками! Вы впечатлитесь склоном горы, охваченным пламенем; послушаете легенды об этом месте и узнаете о реальном возникновении огней. Агатовые горы Красные скалы, сухие каньоны и пустынные ландшафты, напоминающие поверхность Марса, перенесут вас в другой мир. Эти места использовались для испытаний марсоходов, а теперь ждут вас, чтобы вы почувствовали себя исследователем космоса, не покидая Землю.
Дегустация чёрной икры
Вас ждёт эксклюзивная дегустация осетровой икры — деликатеса, который включён в стоимость экскурсии и по желанию можете купить настоящую чёрную икру из Каспия по самой низкой цене. Обед в одном из лучших рыбных ресторанов на берегу Каспийского моря, чтобы дополнить день гастрономическим удовольствием. Важная информация:
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером.
- В летнюю погоду желательно взять головной а в зимнюю погоду теплую одежду.
- Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь.
- Обед на берегу Каспиского моря в рыбном ресторане.
- Мы вас заберем с места вашего проживания, а после завершении экскурсии привезем обратно.
- Экскурсию можно начать или завершить в аэропорту. Цену уточняйте у гида.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Транспорт
- Услуга гида
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Поездка к грязевым вулканам на внедорожнике - 20 долларов за группу (1-4 человека)
- Музей Гобустан - 6$ (10 манат) за человека
- На гору Янардаг - 5$ (9 манат) за человека
- Счет за обед в рыбном ресторане на берегу Каспийского моря (Средний чек на человека 10$)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
М
Маргарита
1 окт 2025
Уверенa, что быть гидом – истинное призвание Латифа. Объездили огромную территорию от севера от юга и получили две экскурсии в одной! Всё было на превосходном уровне: отличная организация и программа,
