Дорогие гости, приглашаем вас в незабываемое однодневное путешествие по самым удивительным и живописным местам к югу и северу от Баку! Эта экскурсия — идеальный способ погрузиться в древнюю историю Азербайджана, увидеть уникальные природные явления и насладиться гастрономическими изысками на берегу Каспийского моря. Вас ждут Гобустанский заповедник, Грязевые вулканы, Розовое озера, Горящая гора, Агатовые горы, Дегустация икры и уютный рыбный ресторан на берегу Каскийского моря. Готовы к приключению? Тогда присоединяйтесь!

Заповедник Гобустан

В начале дня отправимся в гости к древнему человеку. Здесь, на месте его стоянки среди валунов, создан заповедник и открыт интерактивный музей. Я расскажу об экспонатах,чтобы вы представили жизнь первобытного апшеронца. Мы погуляем среди скал, рассмотрим множество сохранившихся петроглифов и поговорим о символике и значении этой «живописи».

Грязевые вулканы

Следом поедем к природному чуду полуострова, грязевым вулканам. По их количеству Азербайджан на первом месте в мире! Вы узнаете о целебной силе смеси грязи и нефти, которая вырывается из недр земли, и увидите кипящее грязевое озеро. Кроме того, это место — простор для воображения любителей фотографировать.

Озеро всех оттенков розового

Озеро Масазыр, одно из восьми соленых розовых озер мира. Долго здесь процветала кустарная добыча соли, а в 2010 году открыли завод. Сюда не возят автобусные туры, но я знаю, как пройти прямо к нежно-розовой воде. Отсюда также останутся волшебные фото-воспоминания.

Янардаг

Это неподдельное творение природы, естественный вечный огонь, который горит веками! Вы впечатлитесь склоном горы, охваченным пламенем; послушаете легенды об этом месте и узнаете о реальном возникновении огней. Агатовые горы Красные скалы, сухие каньоны и пустынные ландшафты, напоминающие поверхность Марса, перенесут вас в другой мир. Эти места использовались для испытаний марсоходов, а теперь ждут вас, чтобы вы почувствовали себя исследователем космоса, не покидая Землю.

Дегустация чёрной икры

Вас ждёт эксклюзивная дегустация осетровой икры — деликатеса, который включён в стоимость экскурсии и по желанию можете купить настоящую чёрную икру из Каспия по самой низкой цене. Обед в одном из лучших рыбных ресторанов на берегу Каспийского моря, чтобы дополнить день гастрономическим удовольствием. Важная информация: