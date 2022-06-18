Гянджа - родина поэта Низами, мощь и красота Азербайджана

Это путешествие уже с первых минут вас увлечет в мир сказок

Это путешествие уже с первых минут вас увлечет в мир сказок и повествований, ведь мы услышим легенду о создании славного азербайджанского города Гянджа.

Ну а если у вас получится приехать сюда в декабре, то обязательно поучаствуем в одном из самых любимых развлечений местных жителей — попробуем огромный многотонный торт. Что за торт? Приезжайте, и мы все узнаем.
Гянджа - родина поэта Низами, мощь и красота Азербайджана
Гянджа - родина поэта Низами, мощь и красота Азербайджана
Гянджа - родина поэта Низами, мощь и красота Азербайджана
Гянджа - родина поэта Низами, мощь и красота Азербайджана
Гянджа - родина поэта Низами, мощь и красота Азербайджана
Гянджа - родина поэта Низами, мощь и красота Азербайджана

Что вас ожидает 🤩

  • Гянджа
  • Ансамбль Шейха Бахауддина: Джума-мечеть, Чеяк-Хамам, Караван-сарай
  • Русский православный Собор Александра Невского
  • Бутылочный дом

Что вас ожидает:

Гянджа — тот самый город, жизнь которого постоянно бурлит
То войны его разрушают, то набеги захватчиков, или же природные стихии неожиданным ударом оставляют свой губительный след. Но Гянджа, как феникс, каждый раз возрождается с все большей мощью и красотой. Едем же знакомится с восхитительной родиной Низами Гянджеви — всемирно известного поэта Востока. Отправляемся на увлекательную прогулку по историческим памятным местам, которым свойственна «своя, отличительная» черта. Ансамбль Шейха Бахауддина — сокровище и гордость города.
Он включает в себя три важных составляющих: Джума-мечеть, Чеяк-Хамам, караван-сарай. И каждый из этих «элементов» хранит в себе необычную и важную особенность. Джума-мечеть строил астроном Шейх Бахауддин. Наслаждаясь красотой здания, мы научимся сверять по ней свои часы. Баня Чеяк-Хамам имеет достаточно хитрую планировку, которая позволяет постройке зимой сохранять тепло, а летом — прохладу. Баня, кстати, на сегодняшний день охраняется ЮНЕСКО. В Караван-сарае размещен довольно интересный музей, посвященный известной поэтессе Мехсети Гянджеви. Прогуливаясь по залам и комнатам двухэтажного здания, мы узнаем, почему Караван-сарай еще называют Храмом знаний.

Приоткроем двери интересных фактов

Наслаждаясь умиротворенной красотой действующего русского православного Собора Александра Невского, Вы даже и предположить не сможете, на каком месте он был построен. Например, что на его строительство делали вложения и православные, и мусульмане. Что по иронии в свое время здесь функционировал антирелигиозный музей. Но сегодня двери храма открыты для всех желающих.
Гянджа — город, где исторические постройки чередуются с современными достопримечательностями. Слава о бутылочном доме быстро разлетелась по миру. Местный житель Ибрагим Джафаров построил этот особняк в честь без вести пропавшего во времена Второй мировой войны брата. Мы посоревнуемся, кто же из нас правильно сможет посчитать количество используемых бутылок, и заглянем во дворик: кто же там проживает сегодня?
Местная кухня, как мелодичная песня — ее хочется слушать и слушать
Кухня Азербайджана — отдельная достопримечательность этой прекрасной восточной страны. Но каждый ее город балует своих гостей по-особенному. Гянджа не исключение. Аромат сочной зелени пропитывает каждое блюдо, делая его еще более аппетитным. Шахский плов порадует вкусовые рецепторы нежностью и пряностью. А восхитительный чай со знаменитой гянджинской пахлавой навсегда завоюют Ваши сердца, ведь ничего вкуснее Вы еще не пробовали.

Побывать в настоящем доме азербайджанской семьи

Всем интересно, находясь в городе другой страны, почувствовать себя коренным жителем. Мы предоставим вам такую возможность. Добро пожаловать на ночевку в настоящий азербайджанский дом, где все вокруг азербайджанское — мебель, посуда, ковры. Здесь даже запах другой. Это запах традиций, запах гостеприимства, запах семейного очага.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
ул. Истиглалият, 2, Баку
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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