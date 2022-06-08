4х дневное путешествие по древним городам Азербайджана
Начало: Ул. Истиглалият, 2, Баку
Расписание: По договоренности с гидом
30 июн в 07:00
1 июл в 07:00
$450 за человека
Две жемчужины Азербайджана: Гянджа и озеро Гёйгёль (на 2 дня)
Начало: Ваш отель
Расписание: По согласованию с гидом.
7 июл в 09:00
8 июл в 09:00
$500 за экскурсию
Путешествие в Дашкесан: индивидуальный тур на 5 дней
Начало: Ваш отель
Расписание: По согласованию с гидом.
27 июл в 09:00
28 июл в 09:00
$1250 за экскурсию
Последние отзывы на туры
- LLARISA8 июня 2022Тур в Гянджа - город сокровищМы заказали несколько экскурсий с гидом Анаром Рустамли, включая и этот тур в Гянджу. Посетили массу интересных и красивых мест
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви»
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