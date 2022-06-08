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Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви – туры в Баку

Найдено 3 тура в категории «Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви» в Баку на русском языке, цены от $450. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
4х дневное путешествие по древним городам Азербайджана
На автобусе
4 дня
4х дневное путешествие по древним городам Азербайджана
Начало: Ул. Истиглалият, 2, Баку
Расписание: По договоренности с гидом
30 июн в 07:00
1 июл в 07:00
$450 за человека
Две жемчужины Азербайджана: Гянджа и озеро Гёйгёль (на 2 дня)
Пешая
На машине
1.5 день
Две жемчужины Азербайджана: Гянджа и озеро Гёйгёль (на 2 дня)
Начало: Ваш отель
Расписание: По согласованию с гидом.
7 июл в 09:00
8 июл в 09:00
$500 за экскурсию
Путешествие в Дашкесан: индивидуальный тур на 5 дней
Пешая
На машине
5 дней
Путешествие в Дашкесан: индивидуальный тур на 5 дней
Начало: Ваш отель
Расписание: По согласованию с гидом.
27 июл в 09:00
28 июл в 09:00
$1250 за экскурсию

Последние отзывы на туры

  • L
    LARISA
    8 июня 2022
    Тур в Гянджа - город сокровищ
    Мы заказали несколько экскурсий с гидом Анаром Рустамли, включая и этот тур в Гянджу. Посетили массу интересных и красивых мест
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    (Баку, Гянджа, Габала, Шеки, Ивановка, Лагич, Ханалыг, Куба, Красная Слобода и др.). Очень признательны нашему гиду. Анар - настоящий профессионал своего дела, знающий большое количество интересных исторических подробностей о каждом месте. В процессе экскурсии он выкладывается на все 100%. В результате экскурсия может закончиться даже ночью))) Помимо прочего, он всегда может посоветовать хорошие места для проживания, вкусные аутентичные рестораны и кафе. Анар знаком со многими скульпторами, граверами, художниками, приводит в их мастерские - показывает весь процесс творчества, знакомит с мастерами. Это очень большой плюс! Следует добавить, что сам Анар, при всех своих знаниях, - очень скромный и порядочный человек. И он очень понравился нашему маленькому сыну, который тонко чувствует хороших людей. Получили большое удовольствие от экскурсий.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви»

Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. 4х дневное путешествие по древним городам Азербайджана
  2. Две жемчужины Азербайджана: Гянджа и озеро Гёйгёль (на 2 дня)
  3. Путешествие в Дашкесан: индивидуальный тур на 5 дней
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Янардаг
  2. Гобустан
  3. Мавзолей Дири Баба
  4. Девичья башня
  5. Джума-Мечеть
  6. Дворец Ширваншахов
  7. Старый город
  8. Апшерон
  9. Нагорный парк
  10. Мечеть Биби-Эйбат
Сколько стоит тур в Баку в июне 2025
Сейчас в Баку в категории "Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви" можно забронировать 3 тура от 450 до 1250.
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