Увидеть Баку и влюбиться: всё главное в столице и окрестностях
Пройти по городу в свете дня и ночных огней, изучить Ичери-Шехер, съездить в Атешгях и на Янардаг
Начало: Аэропорт Баку, по времени рейса
11 апр в 10:00
17 апр в 10:00
30 962 ₽ за человека
Две жемчужины Азербайджана: Гянджа и озеро Гёйгёль (на 2 дня)
Начало: Ваш отель
Расписание: По согласованию с гидом.
9 апр в 09:00
12 апр в 09:00
$500 за экскурсию
Путешествие в Дашкесан: индивидуальный тур на 5 дней
Начало: Ваш отель
Расписание: По согласованию с гидом.
15 мая в 09:00
16 мая в 09:00
$1250 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Улица Низами»
Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит тур в Баку в апреле 2025
Сейчас в Баку в категории "Улица Низами" можно забронировать 3 тура от 500 до 30 962.
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Улица Низами», цены от 500₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь