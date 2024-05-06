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гидом) выбрали трехдневную программу от Офила и не прогадали: в программу входит встреча и проводы в аэропорту, 1 день обзорная экскурсия по городу и 2 дня экскурсии за городом. Хочется отметить пунктуальность и обязательность Офила, а также его знание всех этих мест, обычаев и искреннюю любовь к Азербайджану, которую он донес и до нас 🙏 посетили все места, которые указаны по плану, пили чай, гид возил нас в рыбный ресторан, в который мы возвращались уже сами повторно 😋 к тому же Офил всегда был на связи, отвечал на все наши вопросы, в том числе куда сходить, что посмотреть и где купить) помог по выгодному курсу поменять деньги, порекомендовал банки, рестораны, магазины))) возил нас на рынок 👍