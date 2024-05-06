1 чел.
По популярности
Авторский тур
3 дня
Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
Побывать в долине вулканов, погрузиться в местную культуру и посетить храм огнепоклонников
Начало: Аэропорт Баку
«Вы увидите кладбище кораблей, нашедших покой в на острове в Каспийском море, рассмотрите первую в мире нефтяную вышку и полюбуетесь мечетью Биби-Хейбат с усыпальницей потомков пророка Мухаммеда»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
$600 за человека
Авторский тур
2 дня
2-х дневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
Начало: Баку
«Это двухэтажный мавзолей-мечеть, построенный в 1402 г»
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $360 за всё до 3 чел.
Авторский тур
2 дня
Шеки - двухдневное путешествие из Баку
Начало: По месту вашего проживания
«Это двухэтажный мавзолей-мечеть, построенный в 1402 году на высеченной в отвесной скале площадке»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $350 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
Обойти места съёмок советских фильмов, увидеть «азербайджанский Марс» и пылающую гору
Начало: Баку, аэропорт или ваш отель, первая половина дня
«Осмотрим одну из старейших на Кавказе Джума-мечеть в городе Шемахы, возведённую в 8 веке»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
1240$1 116 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур-знакомство с историческими центрами Азербайджана: Лагич, Шеки и Киш
Посетить водопад Хал-Хал, пройти по Исмаиллинскому мосту и увидеть древнюю Джума-мечеть
Начало: Баку, ул. Азиза Алиева, время обговаривается индив...
«Вы увидите мавзолей Дири Баба и шемахинскую Джума-мечеть, погуляете по уютному ремесленному посёлку Лагич, полюбуетесь окрестностями озера Нохур и лесным водопадом Хал-Хал»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
190$171 за человека
скидка
5%
Авторский тур
6 дней
Классика Азербайджана: от Баку до села Киш
Полюбоваться витражами Дворца шекинских ханов, побывать в храме огня и увидеть горящий Янардаг
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Погуляем по городу, увидим гробницу Ширваншахов и одну из древнейших кавказских мечетей»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
550$523 за человека
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Экспресс-тур по Азербайджану: "город огней", гора Янардаг, храм Атешгях и заповедник "Гобустан"
Погрузиться в историю зороастризма, погулять по Баку и понаблюдать за языками пламени Янардага
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Посетим храм огнепоклонников Атешгях и, конечно, заедем посмотреть на горящую гору Янардаг»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
310$295 за человека
Авторский тур
8 дней
Тур-погружение в историю и культуру Азербайджана: Баку, Шемаха и окрестности
Изучить экспозиции Центра Гейдара Алиева, погулять по Лагичу и увидеть древнейшую мечеть Кавказа
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Именно здесь находится старейшая Джума-мечеть Кавказа и Ближнего Востока после дербентской Джума-мечети»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
59 139₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Баку, храм Атешгях и заповедник «Гала»: тур по Азербайджану с мастер-классом и дегустацией
Попробовать шах-плов, приготовить кутабы и побывать в заповеднике «Гала»
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Сегодня начнём день с посещения храма огнепоклонников Атешгях»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
49 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Индивидуальное мини-путешествие по Апшерону: Баку, храм Атешгях, Янардаг и замок Рамана
Пройтись по улицам Старого города, увидеть «Малую Венецию» и погрузиться в быт зороастрийцев
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Вас ждёт обзорная экскурсия по Баку, во время которой вы прогуляетесь по знаменитому Ичери-шехер и увидите Девичью башню, полюбуетесь кусочком Венеции в столице, посетите храм огнепоклонников Атешгях и горящую гору Янардаг»
$400 за всё до 2 чел.
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный тур по Азербайджану: контрасты Баку, артефакты «Гобустана» и огни Апшерона
Погулять по торговым рядам «Зелёного рынка», увидеть нефтяные скважины и посетить Биби-Эйбат
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Эта шиитская мечеть, согласно историкам, была первоначально построена в 13 веке»
$600 за всё до 2 чел.
Авторский тур
5 дней
Наедине с Азербайджаном: индивидуальный тур по знаковым локациям Баку и окрестностей
Понаблюдать за грязевыми вулканами, увидеть «Малую Венецию» и посетить Биби-Эйбат
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Вас ждут исторические памятники Ичери-шехер, живописная «Малая Венеция», заповедники «Гобустан» и «Гала», храм огнепоклонников Атешгях и мечеть Биби-Эйбат, а также горящая гора Янардаг и грязевые вулканы»
$750 за всё до 2 чел.
Авторский тур
7 дней
Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур
Увидеть древние артефакты, подняться к вершине Туфандага и посетить Центр Гейдара Алиева
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Эта шиитская мечеть, согласно историкам, была первоначально построена в 13 веке»
$950 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на туры
- ННаталия6 мая 2024На майские праздники открыли для себя теплый и гостеприимный Баку. Поскольку приехали впервые, то решили сразу взять трехдневный тур. И
- ВВлада29 апреля 2024Скажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местные достопримечательности нужно смотреть с
- ККарина25 марта 2024Спасибо за прекрасную экскурсию! 2 дня в Шеки пролетели интересно и легко! Гид Анар - очень профессиональный и вежливый! Большое спасибо!
- ССергей3 марта 2024Решились с семьей выехать из Баку к горам. Искали подходящие экскурсии, переговорили с Азиком, он посоветовал двухдневное путешествие в Шеки.
- ММихаил19 февраля 2024Сразу скажу, мы в восторге, и еще долгое время память об этой экскурсии будет с нами! Мы не ожидали, что
- AAlionavo30 апреля 20237 чудес Азербайджана или «Скромное обаяние буржуазии и ландшафтов Каспия»Потрясающая экскурсия! Обязательно стоит поехать! Во всей красе раскрывает многогранность Азербайджана. Невероятно чуткий, внимательный и профессиональный коллектив: гид, сопровождающий, водитель - все профессионалы высшего класса! Буду рекомендовать эту поездку всем своим друзьям и близким!
- SStepanov26 апреля 2023Древний город мастеров ЛагичЕздили с гидом-водителем Рафаилом. Всё понравилось. Комфортный автомобиль. Рафаил постарался обеспечить максимальный комфорт нам с ребятами-подростками. Лагич- интересный старый городок. Кто любит изделия ручной работы, специи, чай, думаю понравится.
- ММихаил12 марта 2023Огромное спасибо Орхану за прекрасно организованную экскурсию в Шеки, древний и современный город. Мы прекрасно провели эти два дня, узнали
- ЕЕкатерина12 января 2023Древний город мастеров ЛагичОчень интересная, увлекательная, познавательная экскурсия, в ходе которой можно увидеть новый срез Азербайджана: скальные пещеры, древнюю мечеть, горное село Лагич
- ttatbor6030 июня 2019Шеки, город ханов и торговцевСпасибо большое нашему гиду Анару! Это был замечательный день, очень много узнали о стране, жизни и традициях народа. Благодаря ему
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Святые места»
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