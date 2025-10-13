Приглашаем вас отправиться в однодневное путешествие из Баку, которое объединит в себе природную красоту, историческое наследие и уникальные культурные впечатления! Вас ждут живописные пейзажи винодельни Мейсери, древние архитектурные сокровища Шемахи и аутентичная атмосфера посёлка-музея Лагич. Эта экскурсия — идеальный способ погрузиться в богатую историю и традиции Азербайджана, насладиться местными винами и создать незабываемые воспоминания. Шемаха:

Джума-мечеть и мавзолей Дири Баба

Наше путешествие начнётся с посещения города Шемаха — древней столицы Азербайджана и родины легендарной Шемаханской царицы. Здесь вы увидите Джума-мечеть — старейшую мечеть на Кавказе, построенную в 743 году. Вы сможете рассмотреть её уникальный трёхчастный молельный зал, узнать о многовековой истории и почувствовать дух прошлого. Далее нас ждёт удивительный мавзолей Дири Баба, построенный в 1402 году. Эта необычная архитектурная жемчужина буквально высечена в скале на большой высоте, создавая впечатление, будто она парит в воздухе. Надпись на одном из камней гробницы хранит дату её создания, а само место окутано мистической атмосферой и легендами.

Винодельня Мейсери

После исторического погружения мы отправимся на винодельню Мейсери, окружённую живописными дубовыми, каштановыми и сосновыми лесами, речными каньонами и бескрайними виноградниками. Вы сможете насладиться потрясающими пейзажами, вдохнуть свежий воздух и, по желанию, продегустировать изысканные местные вина, созданные с любовью и мастерством. Это идеальное место для атмосферных фотографий и отдыха в гармонии с природой.

Посёлок-музей под открытым небом

Завершит наше путешествие посещение посёлка Лагич — настоящей жемчужины Азербайджана, известной как посёлок-музей под открытым небом. Лагич славится своими мастерами, создающими уникальную медную посуду, которая ценится далеко за пределами страны. Извилистые улочки посёлка, вымощенные камнем, перенесут вас в атмосферу давно ушедших времён. Вы сможете понаблюдать за работой ремесленников, приобрести сувениры ручной работы и, по желанию, сделать яркие фотографии в национальных азербайджанских костюмах. Важная информация: