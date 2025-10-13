Вы побываете в городе Шемаха — родине той самой царицы. Увидите мавзолей Дири Баба 15 века на отвесной скале и самую древнюю мечеть на Кавказе.
Прогуляетесь по винодельне с пышными лесами и живописными речками и побродите по уютным улочкам деревни виртуозных умельцев. По желанию насладитесь местными винами и сделаете атмосферные фотографии.
Прогуляетесь по винодельне с пышными лесами и живописными речками и побродите по уютным улочкам деревни виртуозных умельцев. По желанию насладитесь местными винами и сделаете атмосферные фотографии.
Описание экскурсии
Приглашаем вас отправиться в однодневное путешествие из Баку, которое объединит в себе природную красоту, историческое наследие и уникальные культурные впечатления! Вас ждут живописные пейзажи винодельни Мейсери, древние архитектурные сокровища Шемахи и аутентичная атмосфера посёлка-музея Лагич. Эта экскурсия — идеальный способ погрузиться в богатую историю и традиции Азербайджана, насладиться местными винами и создать незабываемые воспоминания. Шемаха:
Джума-мечеть и мавзолей Дири Баба
Наше путешествие начнётся с посещения города Шемаха — древней столицы Азербайджана и родины легендарной Шемаханской царицы. Здесь вы увидите Джума-мечеть — старейшую мечеть на Кавказе, построенную в 743 году. Вы сможете рассмотреть её уникальный трёхчастный молельный зал, узнать о многовековой истории и почувствовать дух прошлого. Далее нас ждёт удивительный мавзолей Дири Баба, построенный в 1402 году. Эта необычная архитектурная жемчужина буквально высечена в скале на большой высоте, создавая впечатление, будто она парит в воздухе. Надпись на одном из камней гробницы хранит дату её создания, а само место окутано мистической атмосферой и легендами.
Винодельня Мейсери
После исторического погружения мы отправимся на винодельню Мейсери, окружённую живописными дубовыми, каштановыми и сосновыми лесами, речными каньонами и бескрайними виноградниками. Вы сможете насладиться потрясающими пейзажами, вдохнуть свежий воздух и, по желанию, продегустировать изысканные местные вина, созданные с любовью и мастерством. Это идеальное место для атмосферных фотографий и отдыха в гармонии с природой.
Посёлок-музей под открытым небом
Завершит наше путешествие посещение посёлка Лагич — настоящей жемчужины Азербайджана, известной как посёлок-музей под открытым небом. Лагич славится своими мастерами, создающими уникальную медную посуду, которая ценится далеко за пределами страны. Извилистые улочки посёлка, вымощенные камнем, перенесут вас в атмосферу давно ушедших времён. Вы сможете понаблюдать за работой ремесленников, приобрести сувениры ручной работы и, по желанию, сделать яркие фотографии в национальных азербайджанских костюмах. Важная информация:
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером.
- В летнюю погоду желательно взять головной, а в зимнюю погоду теплую одежду.
- Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь.
- Мы вас заберем с места вашего проживания, а после завершении экскурсии привезем обратно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Дири-Баба
- Джума-мечеть в Шамахе
- Винодельня Мейсери
- Деревня мастеров Лагич
Что включено
- Транспорт
- Услуга гида
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Мавзолей Дири-Баба 5$ (9 манат) за человека
- Обед и личные расходы
Место начала и завершения?
Место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером
- В летнюю погоду желательно взять головной, а в зимнюю погоду теплую одежду
- Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь
- Мы вас заберем с места вашего проживания, а после завершении экскурсии привезем обратно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
13 окт 2025
Программа очень насыщенная! Радостно было видеть виноградники, возрождённые после сухого закона, ещё радостнее пить вино с видом на эти самые виноградники - сыр на закуску, кстати, отменный, тоже тут сами
М
Маргарита
1 окт 2025
Недавно подругами побывали на замечательной экскурсии по Азербайджану, и до сих пор под впечатлением! 🥰
По пути заезжали в Шемаху — красивейший город с богатой историей. А потом заехали на винодельню,
По пути заезжали в Шемаху — красивейший город с богатой историей. А потом заехали на винодельню,
М
Матвей
22 сен 2025
Добрый день! Хочу поделиться своими впечатлениями об экскурсии с Латифом на винодельню Мейсери и деревню Лагич.
Начну с того, что свой день рождения я решила отметить с семьёй в Азербайджане. Этот
Начну с того, что свой день рождения я решила отметить с семьёй в Азербайджане. Этот
Е
Елена
20 сен 2025
Сегодня съездили с подругами на прекрасную экскурсию.
Первой точкой был мавзолей Дирибаба, затем мы поехали в самую древнюю мечеть в Азербайджане, после была винодельня. Гуляли там с бокалами вина, ели брынзу,
Первой точкой был мавзолей Дирибаба, затем мы поехали в самую древнюю мечеть в Азербайджане, после была винодельня. Гуляли там с бокалами вина, ели брынзу,
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
-
50%
Индивидуальная
до 7 чел.
Мавзолей Дири Баба, Шемаха и Лагич
Посетите исторические места Азербайджана: мавзолей Дири Баба, древнюю Шемаху и деревню ремесленников Лагич. Узнайте о культуре и традициях
Начало: У вашего отеля/апартаментов
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
от €195
€390 за всё до 7 чел.
-
50%
Мини-группа
до 7 чел.
Мавзолей Дири Баба, Шемаха и Лагич
Откройте для себя удивительные места Азербайджана: таинственный мавзолей, древние руины и уникальную деревню мастеров. Погрузитесь в историю и культуру
Начало: У парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
€150
€300 за человека
-
24%
Индивидуальная
до 7 чел.
С Баку на «ты»
Пройти по Старому городу, прокатиться на фуникулёре и завершить прогулку чаепитием
Начало: У станции метро «Ичеришехер» у Старого города
22 ноя в 09:00
23 ноя в 09:30
€74
€98 за человека