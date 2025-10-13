Мои заказы

Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров Лагич

Вы побываете в городе Шемаха — родине той самой царицы. Увидите мавзолей Дири Баба 15 века на отвесной скале и самую древнюю мечеть на Кавказе.

Прогуляетесь по винодельне с пышными лесами и живописными речками и побродите по уютным улочкам деревни виртуозных умельцев. По желанию насладитесь местными винами и сделаете атмосферные фотографии.
5
4 отзыва
Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров Лагич
Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров Лагич
Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров Лагич

Описание экскурсии

Приглашаем вас отправиться в однодневное путешествие из Баку, которое объединит в себе природную красоту, историческое наследие и уникальные культурные впечатления! Вас ждут живописные пейзажи винодельни Мейсери, древние архитектурные сокровища Шемахи и аутентичная атмосфера посёлка-музея Лагич. Эта экскурсия — идеальный способ погрузиться в богатую историю и традиции Азербайджана, насладиться местными винами и создать незабываемые воспоминания. Шемаха:

Джума-мечеть и мавзолей Дири Баба

Наше путешествие начнётся с посещения города Шемаха — древней столицы Азербайджана и родины легендарной Шемаханской царицы. Здесь вы увидите Джума-мечеть — старейшую мечеть на Кавказе, построенную в 743 году. Вы сможете рассмотреть её уникальный трёхчастный молельный зал, узнать о многовековой истории и почувствовать дух прошлого. Далее нас ждёт удивительный мавзолей Дири Баба, построенный в 1402 году. Эта необычная архитектурная жемчужина буквально высечена в скале на большой высоте, создавая впечатление, будто она парит в воздухе. Надпись на одном из камней гробницы хранит дату её создания, а само место окутано мистической атмосферой и легендами.

Винодельня Мейсери

После исторического погружения мы отправимся на винодельню Мейсери, окружённую живописными дубовыми, каштановыми и сосновыми лесами, речными каньонами и бескрайними виноградниками. Вы сможете насладиться потрясающими пейзажами, вдохнуть свежий воздух и, по желанию, продегустировать изысканные местные вина, созданные с любовью и мастерством. Это идеальное место для атмосферных фотографий и отдыха в гармонии с природой.

Посёлок-музей под открытым небом

Завершит наше путешествие посещение посёлка Лагич — настоящей жемчужины Азербайджана, известной как посёлок-музей под открытым небом. Лагич славится своими мастерами, создающими уникальную медную посуду, которая ценится далеко за пределами страны. Извилистые улочки посёлка, вымощенные камнем, перенесут вас в атмосферу давно ушедших времён. Вы сможете понаблюдать за работой ремесленников, приобрести сувениры ручной работы и, по желанию, сделать яркие фотографии в национальных азербайджанских костюмах. Важная информация:
  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером.
  • В летнюю погоду желательно взять головной, а в зимнюю погоду теплую одежду.
  • Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь.
  • Мы вас заберем с места вашего проживания, а после завершении экскурсии привезем обратно.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мавзолей Дири-Баба
  • Джума-мечеть в Шамахе
  • Винодельня Мейсери
  • Деревня мастеров Лагич
Что включено
  • Транспорт
  • Услуга гида
  • Бутилированная вода
Что не входит в цену
  • Мавзолей Дири-Баба 5$ (9 манат) за человека
  • Обед и личные расходы
Место начала и завершения?
Место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером
  • В летнюю погоду желательно взять головной, а в зимнюю погоду теплую одежду
  • Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь
  • Мы вас заберем с места вашего проживания, а после завершении экскурсии привезем обратно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
К
Ксения
13 окт 2025
Программа очень насыщенная! Радостно было видеть виноградники, возрождённые после сухого закона, ещё радостнее пить вино с видом на эти самые виноградники - сыр на закуску, кстати, отменный, тоже тут сами
читать дальше

делают 🍇
И если вам не нравятся кутабы - вы просто не ели ТЕ САМЫЕ, на горной дороге посреди грабового леса 🌳
Если оставить гастрономические приключения - культурная часть тоже весь впечатляющая - мавзолей, мечеть и город мастеров высоко в горах - раскрывают богатство Азербайджана, а рассказ Латифа оживляет давние истории.
Искренне рекомендуем!

М
Маргарита
1 окт 2025
Недавно подругами побывали на замечательной экскурсии по Азербайджану, и до сих пор под впечатлением! 🥰

По пути заезжали в Шемаху — красивейший город с богатой историей. А потом заехали на винодельню,
читать дальше

где продегустировали отличные местные вина. Вкус — просто восторг! Также сделали остановку, чтобы попробовать кутабы — свежайшие, с хрустящей корочкой и разнообразными начинками. Настоящее гастрономическое удовольствие! 🥰

Кульминацией поездки стала деревня мастеров Лагич — невероятное место с атмосферой старинного ремесленного города. Узкие улочки, лавки с изделиями ручной работы, горный воздух — всё это создает особую магию. 🥰

Отдельное спасибо нашему гиду Латифу 😍— очень харизматичный, эрудированный, дружелюбный и с отличным чувством юмора. Он создавал ощущение, что мы в поездке с другом, а не просто с экскурсоводом. Всю дорогу рассказывал интересные факты, делился историями, отвечал на все вопросы. ✌😄

Эта экскурсия стала настоящим украшением нашего путешествия в Азербайджан. Рекомендуем всем, кто хочет почувствовать душу страны и увидеть её с другой стороны! 🫶

М
Матвей
22 сен 2025
Добрый день! Хочу поделиться своими впечатлениями об экскурсии с Латифом на винодельню Мейсери и деревню Лагич.
Начну с того, что свой день рождения я решила отметить с семьёй в Азербайджане. Этот
читать дальше

день каждый год я провожу в поездках, и мне важно было провести его так, чтобы весь год до следующего дня рождения ощущать прилив радости от воспоминаний о нем. Долго решала с видом экскурсии и, конечно, с выбором гидом. Решила, что в этот день хочу красоты природы, посмотреть Азербайджан, путешествуя по нему хоть немного. И выбран мною был именно этот маршрут. Меня устраивал рейтинг гида и путь назначения.
В итоге, я получила всё от этого дня: замечательного гида с шикарным чувством юмора и прекрасным знанием своей Родины. Маршрут красивейший. Латиф с первой минуты стал своим человеком в нашей компании. Столько смеялись мы в этот мой день, столько нового узнали о стране, столько вкусняшек было съедено и столько вкусного вина выпито. Латиф любую просьбу выполнял с такой отдачей, что мы даже не понимали, что только познакомились, а было ощущение дружбы годами. Кстати, Латиф хороший фотограф. Его фотки и видео самые лучшие получились.
Мы с семьёй потом обсуждали этот день, и я поняла, что нам безумно повезло с экскурсией, но в первую очередь с Латифом. Незабываемый день рождения с послевкусием радости и ощущением праздника во всем моменте этого дня.
Рекомендую Латифа однозначно. Спасибо, Латиф, за праздник, который ты создал нам. 💥💥💥💥💥

Е
Елена
20 сен 2025
Сегодня съездили с подругами на прекрасную экскурсию.
Первой точкой был мавзолей Дирибаба, затем мы поехали в самую древнюю мечеть в Азербайджане, после была винодельня. Гуляли там с бокалами вина, ели брынзу,
читать дальше

много-много фотографировались с этими прекрасными видами. Наш гид Латиф - Харизматичный прекрасный экскурсовод 🤩 очень профессионально фотографирует и помогает подобрать локации для незабываемых фото! Даже сделали фото на тракторе))

Дальше мы сделали остановку в лесу, поели у местных жителей кутабы и попили чай с чабрецом из самовара. Рекомендую взять кутабы с говядиной. Пальчики оближешь!

Следующая локация – это подвесной мост над горной рекой. Было страшно, но вид того стоил. Латиф нам сделал крутой контент. 🫶

Дальше была остановка среди гор с завораживающим видом. Было безумно красиво!

В конце нас ждала деревня ремесленников Лагыч. Там мы пофоткались в папахах и шубах. Было весело! Деревня как из фильма «Книга мастеров», переносит в атмосферу средневековья. Там можно купить сувениры, специи, платки и прочее.

Экскурсия была насыщенная, по пути Латиф рассказывал много интересных фактов об Азербайджане, обо всех местах, где мы были. Также хотели бы отметить комфортное вождение, в том числе по серпантинам.

Спасибо, Латиф, вы класс! 🤟🏼
Если хотите круто и весело провести время, наделать контента и лучше узнать о стране, то всем советуем💯 ⛰️💃🌄💥

Входит в следующие категории Баку

Похожие экскурсии из Баку

Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич
На машине
7 часов
-
50%
7 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Мавзолей Дири Баба, Шемаха и Лагич
Посетите исторические места Азербайджана: мавзолей Дири Баба, древнюю Шемаху и деревню ремесленников Лагич. Узнайте о культуре и традициях
Начало: У вашего отеля/апартаментов
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
от €195€390 за всё до 7 чел.
Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич
На машине
7 часов
-
50%
9 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Мавзолей Дири Баба, Шемаха и Лагич
Откройте для себя удивительные места Азербайджана: таинственный мавзолей, древние руины и уникальную деревню мастеров. Погрузитесь в историю и культуру
Начало: У парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
€150€300 за человека
С Баку на «ты»
Пешая
3 часа
-
24%
76 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
С Баку на «ты»
Пройти по Старому городу, прокатиться на фуникулёре и завершить прогулку чаепитием
Начало: У станции метро «Ичеришехер» у Старого города
22 ноя в 09:00
23 ноя в 09:30
€74€98 за человека
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Баку