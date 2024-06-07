Экскурсии на винодельни и виноградники в Баку

Найдено 9 экскурсий в категории «Винодельни» в Баку на русском языке, цены от €150, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
Открыть секреты национальной гастрономии и приготовить 2 блюда под руководством шеф-повара
Начало: ваш отель
«По желанию, по дороге с рынка на лучшей винодельне можно купить вино, подходящее по аромату именно выбранным блюдам»
17 июня в 14:00
18 июня в 15:00
от 250 за всё до 15 чел.
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Проехать по одному из самых насыщенных и необычных маршрутов в Азербайджане
«Следующая остановка будет на винодельне Мейсери, где вы сможете продегустировать органическое вино, сделать колоритные фотографии, выпить чашечку кофе и продолжить путь»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220198 за всё до 3 чел.
Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров
Полюбоваться красивыми виноградниками на холмах и погулять по колоритным улочкам села Лагич
«Прогуляетесь по винодельне с пышными лесами и живописными речками и побродите по уютным улочкам деревни виртуозных умельцев»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
180162 за всё до 3 чел.
Азербайджан: горы, вино и ремесло
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Азербайджан: горы, вино и ремесло
Посетить завод органического вина, деревню кузнецов и город Лагич, знаменитый чеканкой меди
Начало: У вашего отеля
«Вы прогуляетесь по местным виноградникам, где выращивают виноград французских, азербайджанских и грузинских сортов»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
180 за всё до 4 чел.
В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана
Узнать секреты семейной винодельни и насладиться сытным традиционным обедом на берегу моря
«Но главная достопримечательность — местные виноградники»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 150 за всё до 6 чел.
Приключение в горах Шемахи: семейная поездка из Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Приключение в горах Шемахи: эксклюзивная семейная экскурсия
Откройте для себя сокровища Шемахи: от древних мавзолеев до уникальных виноделен и встречи с альпаками
«Обед в ресторане при винодельне (по желанию) оплачивается отдельно»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
300 за всё до 3 чел.
Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
Обнять дружелюбных альпак, посетить древний суфийский мавзолей и отдохнуть на винодельне
Начало: У вашего отеля
«Отдохнёте на винодельне с роскошным садом и изысканным рестораном»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
180 за всё до 7 чел.
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Начало: По месту вашего проживания
«Конечной точкой нашего маршрута станет посещение винодельни и дегустация самых изысканных вин завода «Савалан»»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $200 за всё до 3 чел.
Фирменный отдых: горы, ремесло, вино
Индивидуальная
11 часов
14 отзывов
Фирменный отдых: горы, ремесло, вино
Начало: По договоренности
«Прибыв на винзавод, прогуляемся по местным виноградникам, где выращивают виноград локальных, французских и грузинских сортов»
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $190 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Земфира
    7 июня 2024
    Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
    Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила! Во-Первых- Огромная благодарность организатору тура Юсифу за замечательного
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    гида Эльдара! Это человек, который живет своей работой, а не просто зарабатывает на ней. После поездки - сотня тысяч впечатлений! Много узнали из рассказов об истории Азербайджана, о выдающихся людях и их заслугах. Было место даже легендам и множеству интересных фактов! Да, поездка длительная, но ощутимо время стало немного только на обратном пути, тк в ту сторону были разговоры, история и постоянные остановки в красивейших и увлекательных местах! Экскурсия подойдет на любой возраст! Мы ездили втроем - мама - 70 лет, я - 38 лет, дочь - 9 лет. Всех увлекло на 100%. Исторические факты преподнесены не банальной литературой из учебника, а понятными, разговорными словами в виде интересных фактов о героях. Машина комфортабельная. Лучший гид! Выкладывается не просто на 100 %, а прямо на изнанку! При выборе экскурсии пугала небольшая посещаемость и малое количество отзывов. Подкупил отзыв одного из гостя и красивые фотографии. Ни на минуту не жалею о выборе! Более того, не просто рекомендую, а говорю с уверенностью - ребята, если вы проходите мимо этой экскурсии из-за длительности, или опасения, что не понравится- вы ооочень много теряете!! Поверьте - мне есть с чем сравнить. Подкрепляю отзыв фото-доказательствами)

    Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров
    Наша экскурсия была очень насыщенная: посетили красивую мечеть, попробовали вино и прогулялись по виноградникам Мейсери, прошлись по подвесному мосту и
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    побывали в деревне Лагич. Латиф рассказал и историческую справку, и про современный азербайджанский быт. Все прошло весело, динамично и интересно! Конечно, же стоит посетить эту экскурсию и увидеть красоту страны.

  • П
    Полина
    2 июня 2024
    Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров
    Прекрасная экскурсия на целый день! Посмотрели: - восстановленную после землетрясения мечеть в Шамахе (больше там смотреть нечего) - виноградники (очень вкусное вино, красивые
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    виды, приятный ресторан с верандой и беседками) - подвесной мост через горную реку - деревеньку в горах с мастерскими ремесленников (одна улочка, но довольно колоритная) - разные климатические зоны Азербайджана, серпантины и красивую природу Латиф забрал нас утром от отеля, рассказал кучу интересных фактов и про Баку, и про Азербайджан, и про все места, где мы были, еще и успевал шикарно фотографировать! Всем рекомендую!

    Прекрасная экскурсия на целый день!Прекрасная экскурсия на целый день!Прекрасная экскурсия на целый день!Прекрасная экскурсия на целый день!Прекрасная экскурсия на целый день!
  • И
    Ильвира
    24 мая 2024
    Приключение в горах Шемахи: семейная поездка из Баку
    Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось! Джавид очень внимательный и эрудированный гид, интересно рассказывал обо всем, не только
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    о том, что касалось непосредственно экскурсии, но и в целом об истории и современности страны, отвечал на все вопросы и пожелания. В целом весь день царила непринужденная атмосфера. Мавзолей Дири Баба несмотря на кажущуюся простоту и незамысловатость оставляет очень приятное впечатление, ощущение спокойствия и умиротворения. Джума-мечеть. Интересная архитектура, мечеть красивая, внутри высокие каменные своды, оформлена в песчано охристых тонах, здорово перекликается с внешним видом. Красивый внутренний дворик, садик, территория очень ухоженная, чистая. Лагич словно дает возможность прикоснуться к истории, увидеть жизнь деревни как встарь. Прогулка по мощеной улице вдоль мастерских, где действительно работают мастера под аккомпанемент рассказов Джавида была очень занимательной. Дорога в Лагич стоит отдельного упоминания. Постоянно меняющиеся горные пейзажи великолепны, куда ни кинь взгляд восхитительные виды природы. Везде хочется остановиться, чтобы запечатлеть их на память. Кажется, что вот оно – самый лучший вид, но стоит дать дороге дать увести себя дальше, как за очередным поворотом ждет не менее прекрасная картина:) Весомым аргументом в пользу выбора экскурсии с Джавидом стало посещение фермы с альпаками. И не зря – альпаки просто чудесны и очаровательны! Замечательное завершение классного путешествия. Ко всему прочему во время нашего путешествия мы смогли полностью насладиться красотами Азербайджана благодаря тому, что Джавид оказался изумительным фотосопровождающим. В конце, помимо замечательных впечатлений, мы получили необычайно живые репортажные фото- и видеозарисовки, сделанные в самые подходящие моменты и в самых лучших местах с необычным антуражем.

    Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось!Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось!Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось!Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось!Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось!
  • А
    Анна
    18 мая 2024
    Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров
    Очень атмосферная и уютная экскурсия!!! Винодельея - нереально классное место!! Народу мало, поэтому было тихо, уютно как то!! Место просто
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    волшебное! Там очень красиво, территория просто нереально шикарное!! После прогулки по территории, купили там бутылочку вина и с удовольствием выпили по бокалу вина прямо на террасе рестрана при винодельне. . Дорога в Лагыч требует отдельного описания - горная дорога, горная речка, скалы и туман, сопровождающий нас практически на протяжении всего пути… Сам Лагыч тоже очень аутентичный… Отдельно хочу отметить гида Латифа, который интересно рассказывал о местах, где мы проезжали. Легкий в общении, с чувством юмора, имеет хорошие знания по местности и истории Азербайджана. Получила огромное удвольствие от поездки!!! Однозначно рекомендую!!!

    Очень атмосферная и уютная экскурсия!!! Винодельея - нереально классное место!! Народу мало, поэтому было тихо, уютноОчень атмосферная и уютная экскурсия!!! Винодельея - нереально классное место!! Народу мало, поэтому было тихо, уютноОчень атмосферная и уютная экскурсия!!! Винодельея - нереально классное место!! Народу мало, поэтому было тихо, уютноОчень атмосферная и уютная экскурсия!!! Винодельея - нереально классное место!! Народу мало, поэтому было тихо, уютноОчень атмосферная и уютная экскурсия!!! Винодельея - нереально классное место!! Народу мало, поэтому было тихо, уютноОчень атмосферная и уютная экскурсия!!! Винодельея - нереально классное место!! Народу мало, поэтому было тихо, уютноОчень атмосферная и уютная экскурсия!!! Винодельея - нереально классное место!! Народу мало, поэтому было тихо, уютноОчень атмосферная и уютная экскурсия!!! Винодельея - нереально классное место!! Народу мало, поэтому было тихо, уютно
  • А
    Алексей
    12 мая 2024
    Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
    Все отлично. Но дороговато.
  • Ю
    Юлия
    12 мая 2024
    Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
    Такой тур подойдет всем, каждый найдет что-то интересное для себя! Недолгая дорога до Гобустана и Шемахи, посещение мавзолея (поднимаетесь высоко
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    в горы, изучаете пещеры суфиев), очень уютная ферма альпак, где можно покормить их и пообнимать, винодельня, дегустация вин. Моим гидом был Фуад. И этого гида я очень рекомендую. Вежливый, пунктуальный, много знает, прекрасный собеседник! В будущем хотела бы именно с ним побывать и в других местах!

  • А
    Антон
    7 мая 2024
    В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана
    Это замечательная поездка в компании знающего, ироничного собеседника по Баку и пригороду. Отличная экскурсия по храму огнепоклоников и посещение дачи
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    настоящих бакинцев. Это скорее этнографическое приключение, чем посещение винодельни. Винодельни как таковой нет, есть интересный разговор со знающими и увлеченными людьми- профессионалами виноделия, прекрасный рассказ о каждом домашнем вине, сделанном с любовью, и разнообразии, которое удивляет, рекомендуется тем, кто любит посидеть на веранде под неспешный разговор о жизни с вином и сыром.

  • Г
    Гульнара
    7 мая 2024
    Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
    Путешествие в Габалу оказалось очень интересным, нас сопровождал лучший гид Мурад, поездка получилась очень насыщенной, мы посмотрели и исторические достопримечательности
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    и природные красоты Азербайджана. Мы брали индивидуальный тур, нам предоставили хороший внедорожник, было очень комфортно. Вся поездка сопровождалась интересным рассказом нашего гида и просто приятной беседой, конечной точкой были виноградники и дегустация вин. Вообщем очень советую, красиво, вкусно и интересно. Особая благодарность нашему гиду за внимание и за это прекрасный день.

    Путешествие в Габалу оказалось очень интересным, нас сопровождал лучший гид Мурад, поездка получилась очень насыщенной, мыПутешествие в Габалу оказалось очень интересным, нас сопровождал лучший гид Мурад, поездка получилась очень насыщенной, мыПутешествие в Габалу оказалось очень интересным, нас сопровождал лучший гид Мурад, поездка получилась очень насыщенной, мыПутешествие в Габалу оказалось очень интересным, нас сопровождал лучший гид Мурад, поездка получилась очень насыщенной, мыПутешествие в Габалу оказалось очень интересным, нас сопровождал лучший гид Мурад, поездка получилась очень насыщенной, мыПутешествие в Габалу оказалось очень интересным, нас сопровождал лучший гид Мурад, поездка получилась очень насыщенной, мыПутешествие в Габалу оказалось очень интересным, нас сопровождал лучший гид Мурад, поездка получилась очень насыщенной, мы
  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
    Замечательная поездка в хорошей компании. Маршрут продуман до мелочей. Водитель-гид очень аккуратный, тактичный и опытный. Машина была просторная и чистая - хорошо подходит
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    для длинной поездки. Само посещение винзавода очень Достойно и стоит этих денег. Молодой сомелье Рован очень старался и был интересен, хоть и молод. Рекомендуем эту поездку. Организаторам благодарность и поклон. Гиду отдельная благодарность за принятие нашей шумной компании.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Винодельни»

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  3. Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров
  4. Азербайджан: горы, вино и ремесло
  5. В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана
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  6. Гобустан
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  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Винодельни" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 150 до 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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