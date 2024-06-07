1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
Открыть секреты национальной гастрономии и приготовить 2 блюда под руководством шеф-повара
Начало: ваш отель
«По желанию, по дороге с рынка на лучшей винодельне можно купить вино, подходящее по аромату именно выбранным блюдам»
17 июня в 14:00
18 июня в 15:00
от €250 за всё до 15 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Проехать по одному из самых насыщенных и необычных маршрутов в Азербайджане
«Следующая остановка будет на винодельне Мейсери, где вы сможете продегустировать органическое вино, сделать колоритные фотографии, выпить чашечку кофе и продолжить путь»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€198 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров
Полюбоваться красивыми виноградниками на холмах и погулять по колоритным улочкам села Лагич
«Прогуляетесь по винодельне с пышными лесами и живописными речками и побродите по уютным улочкам деревни виртуозных умельцев»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
180€162 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Азербайджан: горы, вино и ремесло
Посетить завод органического вина, деревню кузнецов и город Лагич, знаменитый чеканкой меди
Начало: У вашего отеля
«Вы прогуляетесь по местным виноградникам, где выращивают виноград французских, азербайджанских и грузинских сортов»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана
Узнать секреты семейной винодельни и насладиться сытным традиционным обедом на берегу моря
«Но главная достопримечательность — местные виноградники»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Приключение в горах Шемахи: эксклюзивная семейная экскурсия
Откройте для себя сокровища Шемахи: от древних мавзолеев до уникальных виноделен и встречи с альпаками
«Обед в ресторане при винодельне (по желанию) оплачивается отдельно»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
Обнять дружелюбных альпак, посетить древний суфийский мавзолей и отдохнуть на винодельне
Начало: У вашего отеля
«Отдохнёте на винодельне с роскошным садом и изысканным рестораном»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Начало: По месту вашего проживания
«Конечной точкой нашего маршрута станет посещение винодельни и дегустация самых изысканных вин завода «Савалан»»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Фирменный отдых: горы, ремесло, вино
Начало: По договоренности
«Прибыв на винзавод, прогуляемся по местным виноградникам, где выращивают виноград локальных, французских и грузинских сортов»
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $190 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗемфира7 июня 2024Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила! Во-Первых- Огромная благодарность организатору тура Юсифу за замечательного
- ММария5 июня 2024Наша экскурсия была очень насыщенная: посетили красивую мечеть, попробовали вино и прогулялись по виноградникам Мейсери, прошлись по подвесному мосту и
- ППолина2 июня 2024Прекрасная экскурсия на целый день! Посмотрели: - восстановленную после землетрясения мечеть в Шамахе (больше там смотреть нечего) - виноградники (очень вкусное вино, красивые
- ИИльвира24 мая 2024Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось! Джавид очень внимательный и эрудированный гид, интересно рассказывал обо всем, не только
- ААнна18 мая 2024Очень атмосферная и уютная экскурсия!!! Винодельея - нереально классное место!! Народу мало, поэтому было тихо, уютно как то!! Место просто
- ААлексей12 мая 2024Все отлично. Но дороговато.
- ЮЮлия12 мая 2024Такой тур подойдет всем, каждый найдет что-то интересное для себя! Недолгая дорога до Гобустана и Шемахи, посещение мавзолея (поднимаетесь высоко
- ААнтон7 мая 2024Это замечательная поездка в компании знающего, ироничного собеседника по Баку и пригороду. Отличная экскурсия по храму огнепоклоников и посещение дачи
- ГГульнара7 мая 2024Путешествие в Габалу оказалось очень интересным, нас сопровождал лучший гид Мурад, поездка получилась очень насыщенной, мы посмотрели и исторические достопримечательности
- ООльга5 мая 2024Замечательная поездка в хорошей компании. Маршрут продуман до мелочей. Водитель-гид очень аккуратный, тактичный и опытный. Машина была просторная и чистая - хорошо подходит
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Винодельни»
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