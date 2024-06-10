Азербайджанский Марс и аутентичная деревня Хыналыг: на авто из Баку

Впечатлиться красными горами Хызы, посетить высокогорную деревню и зайти в гости к местному жителю
Приглашаем в насыщенное путешествие, сочетающее фантастические ландшафты и погружение в колоритный быт высокогорной деревни. Вы впечатлитесь панорамами разноцветной горы Хызы и раскроете секрет её необычного вида. А затем отправитесь в старинную деревню Хыналыг. Местные жители называют себя кеты и считают потомками Ноя. Мы зайдём в гости к их представителю — радушному дяде Гаджи!
Азербайджанский Марс и аутентичная деревня Хыналыг: на авто из Баку
Азербайджанский Марс и аутентичная деревня Хыналыг: на авто из Баку
Азербайджанский Марс и аутентичная деревня Хыналыг: на авто из Баку
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Азербайджанский Марс

Вы полюбуетесь разноцветными горами Хызы, богатыми минералами и агатами. Учёные до сих пор не могут разгадать секрет этого природного феномена. Почему горы одновременно красные, оранжевые, белые, а местами и чёрные? Обсудим на экскурсии! А ещё по пути вы увидите густой Гечрешский лес и гору Бешбармаг. По желанию попробуете вкуснейшие гутабы с чаем из самовара — местные жители предлагают их прямо на дороге.

Колоритная деревня Хыналыг

Хыналыг — древнейшее высокогорное поселение Азербайджана. Только представьте: его возраст насчитывает более 5 тысяч лет. Из-за труднодоступности и удалённости деревни местным жителям удалось сохранить аутентичные обычаи и уникальный, не принадлежащий ни к одной группе, язык. Мы зайдём в гости к дяде Гаджи, превратившем свой дом в музей традиционного быта. Он расскажет, чем живут кеты и Хыналыг.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость: Kia Ceed, Toyota Prius, Opel Zafira или авто похожего класса
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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