Азербайджанский Марс и аутентичная деревня Хыналыг: на авто из Баку
Впечатлиться красными горами Хызы, посетить высокогорную деревню и зайти в гости к местному жителю
Приглашаем в насыщенное путешествие, сочетающее фантастические ландшафты и погружение в колоритный быт высокогорной деревни. Вы впечатлитесь панорамами разноцветной горы Хызы и раскроете секрет её необычного вида. А затем отправитесь в старинную деревню Хыналыг. Местные жители называют себя кеты и считают потомками Ноя. Мы зайдём в гости к их представителю — радушному дяде Гаджи!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Азербайджанский Марс
Вы полюбуетесь разноцветными горами Хызы, богатыми минералами и агатами. Учёные до сих пор не могут разгадать секрет этого природного феномена. Почему горы одновременно красные, оранжевые, белые, а местами и чёрные? Обсудим на экскурсии! А ещё по пути вы увидите густой Гечрешский лес и гору Бешбармаг. По желанию попробуете вкуснейшие гутабы с чаем из самовара — местные жители предлагают их прямо на дороге.
Колоритная деревня Хыналыг
Хыналыг — древнейшее высокогорное поселение Азербайджана. Только представьте: его возраст насчитывает более 5 тысяч лет. Из-за труднодоступности и удалённости деревни местным жителям удалось сохранить аутентичные обычаи и уникальный, не принадлежащий ни к одной группе, язык. Мы зайдём в гости к дяде Гаджи, превратившем свой дом в музей традиционного быта. Он расскажет, чем живут кеты и Хыналыг.
Организационные детали
Транспорт включён в стоимость: Kia Ceed, Toyota Prius, Opel Zafira или авто похожего класса
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рашад — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 132 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Рашад. Я и мой друг-коллега — коренные азербайджанцы с высшими образованиями, влюблённые в свою Родину. Уже больше 10 лет мы проводим однодневные экскурсии и многодневные читать дальше
туры по всему Азербайджану. Мы являемся официальными членами ассоциации гидов по туризму Азербайджана. Возим на комфортабельных автомобилях с кондиционерами. Встретим вас как долгожданных гостей, покажем любимую страну, отвезём в места, где нам самим нравится, покажем рестораны с лучшей кухней и сможем адаптировать программу под ваши предпочтения.