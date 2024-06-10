Приглашаем в насыщенное путешествие, сочетающее фантастические ландшафты и погружение в колоритный быт высокогорной деревни. Вы впечатлитесь панорамами разноцветной горы Хызы и раскроете секрет её необычного вида. А затем отправитесь в старинную деревню Хыналыг. Местные жители называют себя кеты и считают потомками Ноя. Мы зайдём в гости к их представителю — радушному дяде Гаджи!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Азербайджанский Марс

Вы полюбуетесь разноцветными горами Хызы, богатыми минералами и агатами. Учёные до сих пор не могут разгадать секрет этого природного феномена. Почему горы одновременно красные, оранжевые, белые, а местами и чёрные? Обсудим на экскурсии! А ещё по пути вы увидите густой Гечрешский лес и гору Бешбармаг. По желанию попробуете вкуснейшие гутабы с чаем из самовара — местные жители предлагают их прямо на дороге.

Колоритная деревня Хыналыг

Хыналыг — древнейшее высокогорное поселение Азербайджана. Только представьте: его возраст насчитывает более 5 тысяч лет. Из-за труднодоступности и удалённости деревни местным жителям удалось сохранить аутентичные обычаи и уникальный, не принадлежащий ни к одной группе, язык. Мы зайдём в гости к дяде Гаджи, превратившем свой дом в музей традиционного быта. Он расскажет, чем живут кеты и Хыналыг.

Организационные детали