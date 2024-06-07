Мавзолей Дири Баба – экскурсии в Баку

Найдено 10 экскурсий в категории «Мавзолей Дири Баба» в Баку на русском языке, цены от €44, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
51 отзыв
Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
Проехать маршрутами древних караванов на родину виноделия и народных ремёсел
Начало: Возле вашего отеля или апартаментов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 187 за всё до 8 чел.
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Проехать по одному из самых насыщенных и необычных маршрутов в Азербайджане
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220198 за всё до 3 чел.
Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
20 отзывов
Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
Познакомиться с уникальной природой Азербайджана и прокатиться по канатной дороге Туфандаг
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
44 за человека
Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров
Полюбоваться красивыми виноградниками на холмах и погулять по колоритным улочкам села Лагич
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
180162 за всё до 3 чел.
Из Баку - в Шемаху и Лагич
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Из Баку - в Шемаху и Лагич
Погулять по «городу мастеров», посетить Джума-мечеть и скальный мавзолей Дири-Бабы
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 180 за всё до 4 чел.
Средневековый Азербайджан: мавзолей Дири Баба и деревня Лагич
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Средневековый Азербайджан: мавзолей Дири Баба и деревня Лагич
Перенестись в прошлое, гуляя по деревушке мастеровых, и посетить древнюю святыню, скрытую в скалах
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
245184 за всё до 5 чел.
Шемаха - современная и древняя
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Шемаха - современная и древняя
Увидеть самобытную архитектуру, познакомиться с альпаками и приобщиться к культуре страны
Начало: в холле вашего отеля
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
160 за всё до 2 чел.
Приключение в горах Шемахи: семейная поездка из Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Приключение в горах Шемахи: эксклюзивная семейная экскурсия
Откройте для себя сокровища Шемахи: от древних мавзолеев до уникальных виноделен и встречи с альпаками
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
300 за всё до 3 чел.
Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич
Посетить две исторических святыни и старинный центр медного производства со своим укладом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Лагич: магия ремесёл и горных дорог
🚗 На машине
Групповая
11 часов
Лагич: магия ремесёл и горных дорог
Соединить в одной поездке творческое наследие края и природные пейзажи (в группе)
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Земфира
    7 июня 2024
    Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
    Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила! Во-Первых- Огромная благодарность организатору тура Юсифу за замечательного
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    гида Эльдара! Это человек, который живет своей работой, а не просто зарабатывает на ней. После поездки - сотня тысяч впечатлений! Много узнали из рассказов об истории Азербайджана, о выдающихся людях и их заслугах. Было место даже легендам и множеству интересных фактов! Да, поездка длительная, но ощутимо время стало немного только на обратном пути, тк в ту сторону были разговоры, история и постоянные остановки в красивейших и увлекательных местах! Экскурсия подойдет на любой возраст! Мы ездили втроем - мама - 70 лет, я - 38 лет, дочь - 9 лет. Всех увлекло на 100%. Исторические факты преподнесены не банальной литературой из учебника, а понятными, разговорными словами в виде интересных фактов о героях. Машина комфортабельная. Лучший гид! Выкладывается не просто на 100 %, а прямо на изнанку! При выборе экскурсии пугала небольшая посещаемость и малое количество отзывов. Подкупил отзыв одного из гостя и красивые фотографии. Ни на минуту не жалею о выборе! Более того, не просто рекомендую, а говорю с уверенностью - ребята, если вы проходите мимо этой экскурсии из-за длительности, или опасения, что не понравится- вы ооочень много теряете!! Поверьте - мне есть с чем сравнить. Подкрепляю отзыв фото-доказательствами)

    Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров
    Наша экскурсия была очень насыщенная: посетили красивую мечеть, попробовали вино и прогулялись по виноградникам Мейсери, прошлись по подвесному мосту и
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    побывали в деревне Лагич. Латиф рассказал и историческую справку, и про современный азербайджанский быт. Все прошло весело, динамично и интересно! Конечно, же стоит посетить эту экскурсию и увидеть красоту страны.

  • Н
    Настя
    5 июня 2024
    Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
    Очень понравилась экскурсия, хотелось бы поделиться впечатлениями и рекомендациями. Посетили древний архитектурный памятник, утопающий в зелени. Это место поразило меня
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    своей величественностью и красотой. Гид рассказал очень интересную историю этого места, что придало посещению дополненительный смысл. Некоторое время мы провели на водопаде, наслаждаясь звуком падающей воды и свежестью воздуха. Озеро идеально подходит для спокойного отдыха. Окружающие горы создают завораживающий пейзаж, а с учетом того, что тут проходит обед, это вообще супер! Завершением тура стала поездка на канатной дороге. Удалось насладится панорамными видами на всю округу. Этот маршрут рекомендую всем любителям природы, истории и приключений! ❤️

  • А
    Артем
    5 июня 2024
    Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
    Экскурсия прошла великолепно! Все очень понравилось👍🏻 Спасибо за организацию, обязательно посоветую знакомым, кто посетит Азербайджан!
  • П
    Полина
    2 июня 2024
    Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров
    Прекрасная экскурсия на целый день! Посмотрели: - восстановленную после землетрясения мечеть в Шамахе (больше там смотреть нечего) - виноградники (очень вкусное вино, красивые
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    виды, приятный ресторан с верандой и беседками) - подвесной мост через горную реку - деревеньку в горах с мастерскими ремесленников (одна улочка, но довольно колоритная) - разные климатические зоны Азербайджана, серпантины и красивую природу Латиф забрал нас утром от отеля, рассказал кучу интересных фактов и про Баку, и про Азербайджан, и про все места, где мы были, еще и успевал шикарно фотографировать! Всем рекомендую!

    Прекрасная экскурсия на целый день!Прекрасная экскурсия на целый день!Прекрасная экскурсия на целый день!Прекрасная экскурсия на целый день!Прекрасная экскурсия на целый день!
  • Л
    Леонид
    31 мая 2024
    Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
    Великолепная природа! Все очень понравилось, гид очаровательный, поделился большим количеством очень интересной информации. Советую к посещению, планирую брать еще экскурсию с ребятами)
  • И
    Ильвира
    24 мая 2024
    Приключение в горах Шемахи: семейная поездка из Баку
    Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось! Джавид очень внимательный и эрудированный гид, интересно рассказывал обо всем, не только
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    о том, что касалось непосредственно экскурсии, но и в целом об истории и современности страны, отвечал на все вопросы и пожелания. В целом весь день царила непринужденная атмосфера. Мавзолей Дири Баба несмотря на кажущуюся простоту и незамысловатость оставляет очень приятное впечатление, ощущение спокойствия и умиротворения. Джума-мечеть. Интересная архитектура, мечеть красивая, внутри высокие каменные своды, оформлена в песчано охристых тонах, здорово перекликается с внешним видом. Красивый внутренний дворик, садик, территория очень ухоженная, чистая. Лагич словно дает возможность прикоснуться к истории, увидеть жизнь деревни как встарь. Прогулка по мощеной улице вдоль мастерских, где действительно работают мастера под аккомпанемент рассказов Джавида была очень занимательной. Дорога в Лагич стоит отдельного упоминания. Постоянно меняющиеся горные пейзажи великолепны, куда ни кинь взгляд восхитительные виды природы. Везде хочется остановиться, чтобы запечатлеть их на память. Кажется, что вот оно – самый лучший вид, но стоит дать дороге дать увести себя дальше, как за очередным поворотом ждет не менее прекрасная картина:) Весомым аргументом в пользу выбора экскурсии с Джавидом стало посещение фермы с альпаками. И не зря – альпаки просто чудесны и очаровательны! Замечательное завершение классного путешествия. Ко всему прочему во время нашего путешествия мы смогли полностью насладиться красотами Азербайджана благодаря тому, что Джавид оказался изумительным фотосопровождающим. В конце, помимо замечательных впечатлений, мы получили необычайно живые репортажные фото- и видеозарисовки, сделанные в самые подходящие моменты и в самых лучших местах с необычным антуражем.

    Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось!Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось!Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось!Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось!Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось!
  • А
    Анна
    18 мая 2024
    Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров
    Очень атмосферная и уютная экскурсия!!! Винодельея - нереально классное место!! Народу мало, поэтому было тихо, уютно как то!! Место просто
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    волшебное! Там очень красиво, территория просто нереально шикарное!! После прогулки по территории, купили там бутылочку вина и с удовольствием выпили по бокалу вина прямо на террасе рестрана при винодельне. . Дорога в Лагыч требует отдельного описания - горная дорога, горная речка, скалы и туман, сопровождающий нас практически на протяжении всего пути… Сам Лагыч тоже очень аутентичный… Отдельно хочу отметить гида Латифа, который интересно рассказывал о местах, где мы проезжали. Легкий в общении, с чувством юмора, имеет хорошие знания по местности и истории Азербайджана. Получила огромное удвольствие от поездки!!! Однозначно рекомендую!!!

    Очень атмосферная и уютная экскурсия!!! Винодельея - нереально классное место!! Народу мало, поэтому было тихо, уютноОчень атмосферная и уютная экскурсия!!! Винодельея - нереально классное место!! Народу мало, поэтому было тихо, уютноОчень атмосферная и уютная экскурсия!!! Винодельея - нереально классное место!! Народу мало, поэтому было тихо, уютноОчень атмосферная и уютная экскурсия!!! Винодельея - нереально классное место!! Народу мало, поэтому было тихо, уютноОчень атмосферная и уютная экскурсия!!! Винодельея - нереально классное место!! Народу мало, поэтому было тихо, уютноОчень атмосферная и уютная экскурсия!!! Винодельея - нереально классное место!! Народу мало, поэтому было тихо, уютноОчень атмосферная и уютная экскурсия!!! Винодельея - нереально классное место!! Народу мало, поэтому было тихо, уютноОчень атмосферная и уютная экскурсия!!! Винодельея - нереально классное место!! Народу мало, поэтому было тихо, уютно
  • В
    Валерия
    17 мая 2024
    Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
    Были на экскурсии с гидом Рамилем. День прошел легко и очень интересно. За это большое спасибо нашему гиду, который отвечал
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    на все наши вопросы и по возможности старался учесть наши пожелания. Программа поездки очень насыщенная, поэтому мы получили просто массу положительных эмоций. Дорога занимает немало времени, но пейзажи за окном настолько великолепные, что просто не оторваться. Отдельно хочу отметить то, что наш гид оказался также и отличным водителем. Моментами на горной дороге был плотный туман, но мы чувствовали себя совершенно спокойно. Данная экскурсия - это отличная возможность познакомиться с разнообразием природы, а также с культурой и историей Азербайджана.

    Были на экскурсии с гидом Рамилем. День прошел легко и очень интересно. За это большое спасибоБыли на экскурсии с гидом Рамилем. День прошел легко и очень интересно. За это большое спасибоБыли на экскурсии с гидом Рамилем. День прошел легко и очень интересно. За это большое спасибоБыли на экскурсии с гидом Рамилем. День прошел легко и очень интересно. За это большое спасибоБыли на экскурсии с гидом Рамилем. День прошел легко и очень интересно. За это большое спасибоБыли на экскурсии с гидом Рамилем. День прошел легко и очень интересно. За это большое спасибоБыли на экскурсии с гидом Рамилем. День прошел легко и очень интересно. За это большое спасибоБыли на экскурсии с гидом Рамилем. День прошел легко и очень интересно. За это большое спасибоБыли на экскурсии с гидом Рамилем. День прошел легко и очень интересно. За это большое спасибо
  • Н
    Наталья
    14 мая 2024
    Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
    Были на экскурсии 11 мая Очень понравилось с нами был гид Заур очень хороший гид, много узнали интересного, по пути завозит во все интересные локации о которых мы даже и не думали получили море хороших эмоций и впечатлений Спасибо огромное

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Мавзолей Дири Баба»

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  1. Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
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  3. Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
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  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
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