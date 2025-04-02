Куба — живописный город в 168 километрах от Баку, расположенный на северо-восточных склонах горы Шахдаг, который славится своими историческими достопримечательностями, яблоневыми садами, коврами ручной работы и сладостями.
Описание экскурсии
В рамках однодневного тура вы увидите:
- Поселение горских евреев Красная Слобода – старинное еврейское поселение с восточноевропейским колоритом;
- Музей горских евреев, расположенный в здании синагоги «Карчоги» (XX в.). Здесь можно познакомиться с историей общины горских евреев с помощью подлинных документов, карт с сенсорным экраном, музыки и предметов декоративно-прикладного искусства;
- Село Гечреш – умиротворяющее место с живописной природой.
- Село Хыналыг – самое высокогорное поселение Азербайджана. Губа – это яркий, богатый и многогранный город в 168 километрах от Баку. Настоящий “город-сад”, где бескрайние яблоневые сады соседствуют с величественными Кавказскими горами, а также древний центр ковроткачества и настоящий символ мульти культурности. Здесь издавна проживали евреи, которые основали в поселке по соседству с Губой несколько синагог и гармонично вписались в стиль жизни местного населения. Город окружают живописные горные пейзажи, здесь много озер и водопадов, а сам населенный пункт стоит на широкой и мощной реке Гудиалчай.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Поселение горских евреев Красная Слобода
- Музей горских евреев
- Село Гечреш
- Село Хыналыг (по запросу)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
- Дополнительный транспорт в Хыналыг
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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