А Алекс Лучшая экскурсия, в Азербайджане. столько позитивных эмоций, столько плюсов.

Обязательно посетите эти локации и обязательно с гидом Ариком.

Н Надежда Экскурсия просто супер — всем рекомендую!

Время пролетело незаметно, всё было динамично и очень интересно. Посетили все запланированные достопримечательности, а не туристические места понравились даже больше — настоящая атмосфера страны! Программа выстроена идеально, ничего лишнего.

Экскурсовод грамотный, внимательный и отлично подаёт материал. Остались только лучшие впечатления!

М Макс Намик, отличный гид и отличный парень!

Очень понравился Бешбармак и Марсианкие горы.

J Jenya Экскурсия нам очень понравилась! Было интересно, легко и по-доброму. Гид рассказал много того, что самому нигде не узнаешь, показал красивые места и создал ощущение, будто гуляем с давним знакомым.

H Hovoy69580 Всем рекомендую!

Экскурсия супер.

L Lada Экскурсия по очень красивым уникальным местам! Марсианские горы - просто неповторимые. Спасибо гиду, что показал дополнительно локальные магазины и очень вкусный ресторан

Е Екатерина читать дальше На все наши многочисленные вопросы и просьбы всегда отвечал и помогал. Нам с утра не очень повезло с погодой, но и здесь Музафар помог: купил на ноги пакеты, чтобы мы не испачкали обувь. Экскурсия интересная. Визуально очень важно для нас: озере действительно розовое, скалы разноцветные. Может быть немного больше ожидали от горы Бишбармак, но все равно для общего понимания традиций съездить стоит. Спасибо за чай и домашнюю атмосферу у Яши. Экскурсию однозначно рекомендуем и Музафара. Хочу сказать отдельное спасибо Музафару (может быть в буквах ошибусь немного). Все четко, заранее позвонил, уточнил время и место. Приехал в точно назначенное время и всегда был рядом с нами.

О Оксана Очень понравилась скала Бешбармак и легенды, которые рассказал наш гид Миша. Марсианские горы впечатлили, классно было там погулять. Розовое озеро не застали полностью розовым, но это нас не расстроило, потому что все остальные достопримечательности просто восхитительны.

Д Данил читать дальше оказалась гораздо ниже, чем в Баку нам рассказали, что именно у этих рыбаков потом закупают икру для бакинских рынков и перепродают в разы дороже.

Отдельное спасибо гиду за внимание, отличное чувство вкуса в фотографии и за интересные рассказы о стране! Все очень понравилось! Комфортная иномарка, в салоне вода и салфетки всё продумано до мелочей. Угостили вкуснейшим чаем, заехали за икрой как только попробовали, сразу стало ясно, что купим 100%! Цена

М Милана Очень понравился наш гид, и бешбармак — мы в полном восторге!

Экскурсия — высший пилотаж! Советую от всей души

К Константин Прекрасное путешествие, был с тремя детьми 9, 14 и 19 лет, все в полном восторге, отношение изысканно предупредительное, все красоты спокойно и тщательно осмотрели, гид Намик - пример вежливости и эрудиции, всем советуем повторить наш опыт. Обязательно будем сами пользоваться и другим рекомендовать услуги его команды!

Т Тоня Сегодня были на экскурсии это чудесная поездка! Мы прикоснулись к настоящему Азербайджану. На скале Бешбармак было очень много людей это место паломничества. Нас встретили с распростёртыми объятиями, все были добродушны, уступали место, угощали сладостями было очень приятно!

Отдельное спасибо нашему гиду Мише за этот незабываемый день!

Д Дмитрий Посетили Розовое озеро оно оказалось не просто розовым, а настоящим бордовым! Гид сказал, что нам очень повезло, ведь таким оно бывает не всегда. Марсианские горы удивительное место, целый час ходили там, собирали окаменелости древних моллюсков.

А вот Скала Бешбармак просто волшебная! Очень гостеприимный смотритель Яшар угостил нас фруктами, сладостями и вкусным чаем. Спасибо за такую замечательную экскурсию!

T Tati Смело можно выбирать эту экскурсию,ребята большие молодцы!