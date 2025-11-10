Присоединяйтесь к экскурсии по Азербайджану: Марсианские горы, Скала Желаний Бешбармак и Розовое озеро.
Насладитесь потрясающими пейзажами, загадайте желание на вершине и завершите день традиционным азербайджанским чаепитием с видом на горы и море.
Описание экскурсииДрузья, приглашаем вас в уникальное приключение, которое объединит красоту природы, древние легенды и гастрономические удовольствия! Отправьтесь с нами в захватывающую экскурсию по самым необычным природным достопримечательностям Азербайджана, где каждый шаг открывает новые горизонты и вдохновляет на мечты. Что вас ждет:• Марсианские горы — пейзажи другой планеты. Погрузитесь в удивительный мир Марсианских гор, где причудливые формы скал и необычные оттенки создают ощущение, будто вы ступили на поверхность Красной планеты. Это место — рай для фотографов и мечтателей. Здесь каждый кадр превращается в произведение искусства, а виды вдохновляют на новые свершения.
- Скала Желаний Бешбармак — место, где сбываются мечты. Поднимитесь на легендарную скалу Бешбармак, название которой переводится как «Пять пальцев». С вершины открывается захватывающая панорама гор и моря. По древней традиции, загадайте желание на этой священной вершине — говорят, оно обязательно сбудется! Это место пропитано магией и историей, которые вы почувствуете с каждым вдохом.
- Розовое озеро — чудо природы. Озеро с водой нежно-розового оттенка — настоящая загадка Азербайджана. Его уникальный цвет создает сюрреалистические пейзажи, идеальные для фотографий и медитативного созерцания. Прогуляйтесь вдоль берега, вдохните свежий воздух и позвольте красоте природы наполнить вас умиротворением.
- Чаепитие на вершине — вкус традиций. Завершите день уютным чаепитием в традиционном азербайджанском стиле. На вершине с потрясающим видом на горы и море вас ждет ароматный чай и сладости, которые раскроют богатство местной кухни. Это момент, чтобы расслабиться, поделиться впечатлениями и насладиться теплом азербайджанского гостеприимства.
- Дегустация чёрной икры — изюминка программы! Вас ждёт возможность попробовать настоящую осетровую икру, и это уже включено в стоимость экскурсии. При желании вы сможете приобрести её по самой выгодной цене — гарантирую, такой цены нет нигде в мире.
Ежедневно,в любое удобное время.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Розовое озеро Масазыр
- Марсианские горы Хызы
- Скала желания Бешбармак
- Каспий с вершины горы
- Водохранилище (проездом)
Что включено
- Услуги гида/n
- Комфортная иномарка
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место проживания
Завершение: По желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно,в любое удобное время.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 63 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алекс
10 ноя 2025
Лучшая экскурсия, в Азербайджане. столько позитивных эмоций, столько плюсов.
Обязательно посетите эти локации и обязательно с гидом Ариком.
Н
Надежда
10 ноя 2025
Экскурсия просто супер — всем рекомендую!
Время пролетело незаметно, всё было динамично и очень интересно. Посетили все запланированные достопримечательности, а не туристические места понравились даже больше — настоящая атмосфера страны! Программа выстроена идеально, ничего лишнего.
Экскурсовод грамотный, внимательный и отлично подаёт материал. Остались только лучшие впечатления!
М
Макс
10 ноя 2025
Намик, отличный гид и отличный парень!
Очень понравился Бешбармак и Марсианкие горы.
J
Jenya
9 ноя 2025
Экскурсия нам очень понравилась! Было интересно, легко и по-доброму. Гид рассказал много того, что самому нигде не узнаешь, показал красивые места и создал ощущение, будто гуляем с давним знакомым.
H
Hovoy69580
9 ноя 2025
Всем рекомендую!
Экскурсия супер.
L
Lada
6 ноя 2025
Экскурсия по очень красивым уникальным местам! Марсианские горы - просто неповторимые. Спасибо гиду, что показал дополнительно локальные магазины и очень вкусный ресторан
Е
Екатерина
6 ноя 2025
Хочу сказать отдельное спасибо Музафару (может быть в буквах ошибусь немного). Все четко, заранее позвонил, уточнил время и место. Приехал в точно назначенное время и всегда был рядом с нами.
О
Оксана
6 ноя 2025
Очень понравилась скала Бешбармак и легенды, которые рассказал наш гид Миша. Марсианские горы впечатлили, классно было там погулять. Розовое озеро не застали полностью розовым, но это нас не расстроило, потому что все остальные достопримечательности просто восхитительны.
Д
Данил
6 ноя 2025
Все очень понравилось! Комфортная иномарка, в салоне вода и салфетки всё продумано до мелочей. Угостили вкуснейшим чаем, заехали за икрой как только попробовали, сразу стало ясно, что купим 100%! Цена
М
Милана
31 окт 2025
Очень понравился наш гид, и бешбармак — мы в полном восторге!
Экскурсия — высший пилотаж! Советую от всей души
К
Константин
31 окт 2025
Прекрасное путешествие, был с тремя детьми 9, 14 и 19 лет, все в полном восторге, отношение изысканно предупредительное, все красоты спокойно и тщательно осмотрели, гид Намик - пример вежливости и эрудиции, всем советуем повторить наш опыт. Обязательно будем сами пользоваться и другим рекомендовать услуги его команды!
Т
Тоня
31 окт 2025
Сегодня были на экскурсии это чудесная поездка! Мы прикоснулись к настоящему Азербайджану. На скале Бешбармак было очень много людей это место паломничества. Нас встретили с распростёртыми объятиями, все были добродушны, уступали место, угощали сладостями было очень приятно!
Отдельное спасибо нашему гиду Мише за этот незабываемый день!
Д
Дмитрий
31 окт 2025
Посетили Розовое озеро оно оказалось не просто розовым, а настоящим бордовым! Гид сказал, что нам очень повезло, ведь таким оно бывает не всегда. Марсианские горы удивительное место, целый час ходили там, собирали окаменелости древних моллюсков.
А вот Скала Бешбармак просто волшебная! Очень гостеприимный смотритель Яшар угостил нас фруктами, сладостями и вкусным чаем. Спасибо за такую замечательную экскурсию!
T
Tati
31 окт 2025
Смело можно выбирать эту экскурсию,ребята большие молодцы!
В
Вероника
30 окт 2025
Это был один из лучших дней, проведённых в Баку!
Нашим экскурсоводом был Миша (так он представился по-русски) — очень интересный и добродушный человек. Всю дорогу рассказывал о традициях Азербайджана, о своей службе на Байконуре. Очень открытый и приятный собеседник!
Миша сделал нам классные фотографии, а ещё нас угостили вкусным и ароматным чаем — всё было просто замечательно!
