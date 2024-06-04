1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Розовое озеро, Радужные горы и чаепитие на горе Бешбармаг в Баку
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений и легенд Азербайджана с индивидуальной экскурсией по самым живописным местам Баку
Начало: Место проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150€120 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Очарование Баку: Гобустан, Янардаг и розовое озеро за один день
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес Азербайджана с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 200€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
6 уникальных чудес Азербайджана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир древнего наскального искусства и грязевых вулканов на экскурсии по Гобустану и Апшерону
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от €257 за всё до 10 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
От Огненной горы до Гобустана: путешествие через 40 веков истории за 8 часов
Познакомьтесь с древней историей и уникальными природными явлениями Азербайджана в индивидуальной экскурсии по самым знаковым местам Баку
Начало: В вашем отеле (Центральной части города Баку)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 237€143 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Мистические пейзажи недалеко от Баку
Озеро с розовой водой, вечно горящая гора, место для исполнения желаний и другие чудеса
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150€128 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 2024Розовое озеро - завалено мусором, гора Бешбармаг - красиво, повезло с погодой, не было ветра и облачно. Повезло, что когда
- ММария3 июня 2024Были на экскурсии с Рауфом в пятницу, выехали поздно в 13:30, но по факту это помогло избежать очередей и толп
- ЕЕкатерина3 июня 2024На экскурсии были с мужем. Нам все понравилось! Гобустан прекрасен; дорога к вулканам добавила настроения и адреналина; озеро было розовым
- ЯЯна1 июня 2024Интересные места, которые приятно увидеть. Конечно же, они не носят исторический характер, но посмотреть их стоит! Особенно понравилось чаепитие на
- ИИрина31 мая 2024Очень интересная экскурсия. Гид Лия все отлично организовала и провела) Рекомендую всем кто хочет за один день посмотреть самые интересные окрестности Баку!
- ЮЮлия30 мая 2024Хорошая экскурсия, все по делу и по заявленной программе. Встретили на комфортном автомобиле.
- ЕЕлена27 мая 2024В нашем распоряжении был комфортный минивэн, водитель и гид. Больше всего нам понравились грязевые вулканы и розовое озеро, потому что
- LLiudmila19 мая 2024В Азербайджане были первый раз. Экскурсия интересная и познавательная, узнали много нового. Фотки получились замечательные. Даже 5-летнему ребёнку было интересно (особенно грязевые вулканы).
- ААлексей14 мая 2024Ездили на экскурсию с гидом Джамалом. Все организовано прекрасно. Поскольку мы всегда тщательно готовимся к путешествиям, сюрпризов не было. Все
- ККсения12 мая 2024Добрый день! Нашли Ильгара по интернету. Договорились об экскурсии: гора Бишбармак- Розовые горы- Розовое озеро- Горящая гора. Ильгар очень лёгок в
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Масазыргёль»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Масазыргёль" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 120 до 257 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 529 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Масазыргёль», 529 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август