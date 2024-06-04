Масазыргёль – экскурсии в Баку

Найдено 5 экскурсий в категории «Масазыргёль» в Баку на русском языке, цены от €120, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг и чаепитие на вершине
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
74 отзыва
Розовое озеро, Радужные горы и чаепитие на горе Бешбармаг в Баку
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений и легенд Азербайджана с индивидуальной экскурсией по самым живописным местам Баку
Начало: Место проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150120 за всё до 4 чел.
Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
186 отзывов
Очарование Баку: Гобустан, Янардаг и розовое озеро за один день
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес Азербайджана с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 200180 за всё до 4 чел.
6 уникальных чудес Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
86 отзывов
6 уникальных чудес Азербайджана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир древнего наскального искусства и грязевых вулканов на экскурсии по Гобустану и Апшерону
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от 257 за всё до 10 чел.
От Огненной горы до Гобустана: 40 веков за 8 часов
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
176 отзывов
От Огненной горы до Гобустана: путешествие через 40 веков истории за 8 часов
Познакомьтесь с древней историей и уникальными природными явлениями Азербайджана в индивидуальной экскурсии по самым знаковым местам Баку
Начало: В вашем отеле (Центральной части города Баку)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 237143 за всё до 10 чел.
Мистические пейзажи недалеко от Баку
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Мистические пейзажи недалеко от Баку
Озеро с розовой водой, вечно горящая гора, место для исполнения желаний и другие чудеса
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150128 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг и чаепитие на вершине
    Розовое озеро - завалено мусором, гора Бешбармаг - красиво, повезло с погодой, не было ветра и облачно. Повезло, что когда
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    мы туда приехали, много людей спускалась и наверху была одна группа их 3-х человек и мы. А так, если туда привезут разом человек 30, то не знаю, как там помещаться. Радужные горы - неплохое место для прикольных фоток. По поводу экскурсии, соглашусь с отзывами, которые читала ранее: гид по сути таксист, который довезет вас до места и будет развлекать по дороге байками про жизнь и глупых туристов. Но думаю там и рассказывать особо нечего… Съездить можно, если вам совсем нечего делать.

    Розовое озеро - завалено мусором, гора Бешбармаг - красиво, повезло с погодой, не было ветра иРозовое озеро - завалено мусором, гора Бешбармаг - красиво, повезло с погодой, не было ветра иРозовое озеро - завалено мусором, гора Бешбармаг - красиво, повезло с погодой, не было ветра и
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
    Были на экскурсии с Рауфом в пятницу, выехали поздно в 13:30, но по факту это помогло избежать очередей и толп
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    туристов. Все посмотрели быстро и практически в одиночестве. Рауф хороший рассказчик в тех местах, где нужно рассказывать. Но в основном мы смотрели природные достопримечательности, там и так все понятно) Очень понравилась веселая поездка на старой Ниве по 15 минут туда-обратно от стоянки до грязевых вулканов. Из замечаний - совершенно не поняла розовое соляное озеро. Все очень грязное, смотреть нечего, на мой взгляд можно смело пропустить и сделать более интересную стоянку на кутабы в Гобустане или еще где. То есть в течение долгого дня с поездками сделать брейк, посидеть, отдохнуть и обсудить что-то еще по культуре и истории страны и Баку. Мне также очень не хватило каких-то подробностей нефтяного бума 19-20 века

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
    На экскурсии были с мужем. Нам все понравилось! Гобустан прекрасен; дорога к вулканам добавила настроения и адреналина; озеро было розовым
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    в наш приезд; огонь и храм огня тоже интересно! В поездке усталость не чувствуется, что во многом определяется комфортабельной машиной и рассказами Рауфа. Планируем посетить Баку ещё раз и воспользоваться услугами Рауфа по другим направлениям!!!

  • Я
    Яна
    1 июня 2024
    Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг и чаепитие на вершине
    Интересные места, которые приятно увидеть. Конечно же, они не носят исторический характер, но посмотреть их стоит! Особенно понравилось чаепитие на
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    вершине горы - неверотно! Намик проявил себя как отличный человек и экскурсовод, посоветовал много кафе/магазинов и отлично поддерживал разговоры на разные темы о стране. Благодарны за экскурсию и отличное времяпровождение! В следующий раз попробуем взять индивидуальную экскурсию с ним раньше, чтобы успеть посетить больше мест.

  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    6 уникальных чудес Азербайджана
    Очень интересная экскурсия. Гид Лия все отлично организовала и провела) Рекомендую всем кто хочет за один день посмотреть самые интересные окрестности Баку!
  • Ю
    Юлия
    30 мая 2024
    Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг и чаепитие на вершине
    Хорошая экскурсия, все по делу и по заявленной программе. Встретили на комфортном автомобиле.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    От Огненной горы до Гобустана: 40 веков за 8 часов
    В нашем распоряжении был комфортный минивэн, водитель и гид. Больше всего нам понравились грязевые вулканы и розовое озеро, потому что
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    раньше таких чудес природы никогда не видели. Возьмите с собой на эти красоты бутылку воды (руки мыть), потому что розовую соль и грязь с вулканов хочется потрогать, но потом это нужно смыть. В состав экскурсии входил вкусный обед в красивом ресторане (за доп. деньги). В конце экскурсии гид подарил маленький презент. Общее впечатление от экскурсии и от гида - положительное. Если хотите провести день за пределами Баку и осмотреть сразу несколько мест, то данная экскурсия для вас.

  • L
    Liudmila
    19 мая 2024
    Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
    В Азербайджане были первый раз. Экскурсия интересная и познавательная, узнали много нового. Фотки получились замечательные. Даже 5-летнему ребёнку было интересно (особенно грязевые вулканы).
  • А
    Алексей
    14 мая 2024
    От Огненной горы до Гобустана: 40 веков за 8 часов
    Ездили на экскурсию с гидом Джамалом. Все организовано прекрасно. Поскольку мы всегда тщательно готовимся к путешествиям, сюрпризов не было. Все
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    так, как и должно было быть. Джамаль – прекрасный водитель (что там важно) и хороший собеседник. Отдельный элемент экскурсии – гонки на чудесах отечественного автопрома к вулканам. Очень задорно

    Ездили на экскурсию с гидом Джамалом. Все организовано прекрасно. Поскольку мы всегда тщательно готовимся к путешествиямЕздили на экскурсию с гидом Джамалом. Все организовано прекрасно. Поскольку мы всегда тщательно готовимся к путешествиямЕздили на экскурсию с гидом Джамалом. Все организовано прекрасно. Поскольку мы всегда тщательно готовимся к путешествиямЕздили на экскурсию с гидом Джамалом. Все организовано прекрасно. Поскольку мы всегда тщательно готовимся к путешествиям
  • К
    Ксения
    12 мая 2024
    Мистические пейзажи недалеко от Баку
    Добрый день! Нашли Ильгара по интернету. Договорились об экскурсии: гора Бишбармак- Розовые горы- Розовое озеро- Горящая гора. Ильгар очень лёгок в
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    общении, весёлый, приветливый с кучей историй. Ильгар забрал нас из отеля на своей чистой, удобной машине. Очень быстро расположил непринуждённым разговором к себе. На протяжении всей поездки Ильгар был очень внимателен к нашим пожеланиям и "нуждам", подробно объяснил план поездки, варианты, где покушать, какие дополнительные остановки можно сделать, где лучшие виды. Бишбармак- это потрясающей красоты место, словами сложно передать то величие и мощь природы, что ощущается там, гамма запахов трав и цветов, горного воздуха и солнца. А какие виды… По пути Ильгар организовал шикарный обед у Васифа- очень вкусно, гостепреимная обстановка дают прекрасную возможность прикоснуться к не "туристическим" картинкам жизни азербайджанцев. Розовые горы и озеро, горящая гора- все красиво. В конце поездки Ильгар по нашей просьбе завёз нас за приобретением пахлавы. Подсказал, где погулять по вечернему Баку. Жаль было мало времени для того, чтобы посетить другие места. Как соберёмся вновь обязательно обратимся к Ильгару. Ильгар, с большой благодарностью к Вам, девчонки из Питера

    Добрый день! Нашли Ильгара по интернету. Договорились об экскурсии: гора Бишбармак- Розовые горы- Розовое озеро- Горящая гораДобрый день! Нашли Ильгара по интернету. Договорились об экскурсии: гора Бишбармак- Розовые горы- Розовое озеро- Горящая гораДобрый день! Нашли Ильгара по интернету. Договорились об экскурсии: гора Бишбармак- Розовые горы- Розовое озеро- Горящая гораДобрый день! Нашли Ильгара по интернету. Договорились об экскурсии: гора Бишбармак- Розовые горы- Розовое озеро- Горящая гораДобрый день! Нашли Ильгара по интернету. Договорились об экскурсии: гора Бишбармак- Розовые горы- Розовое озеро- Горящая гора

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Масазыргёль»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг и чаепитие на вершине
  2. Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
  3. 6 уникальных чудес Азербайджана
  4. От Огненной горы до Гобустана: 40 веков за 8 часов
  5. Мистические пейзажи недалеко от Баку
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Масазыргёль" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 120 до 257 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 529 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Масазыргёль», 529 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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