Масазыр — небольшой поселок, находящийся в 15 км к северу от Баку по дороге на Сумгаит, а большое соленое озеро, носящее такое же имя, как и поселок, — его главная достопримечательность 🏛️. Озеро Масазыр — это Мертвое море 🌊 Азербайджана. Розовое озеро — это озеро, которое обладает красноватым или розовым цветом из-за присутствия водорослей, которые производят каротиноиды (органические пигменты). К ним относятся такие водоросли, как Дуналиелла солоноводная, которая является одним из видов Галофилов, зеленых микроводорослей, живущих в особенно солёной морской воде. Благодаря своему розовому цвету эти озера становятся все более популярными среди туристов и фотографов со всего мира.

Во всем мире наиболее примечательными являются 8 розовых озер. И одно из них находится в Азербайджане.

Выехав утром из Баку, мы в первую очередь, отправимся на розовое озеро Масазыр. Чаще всего, именно по утрам, оно показывает нам свое «розовое личико». Даже песок, на берегу этого удивительного озера, красноватого цвета. Красота этого озера завораживает и умиротворяет одновременно. Все гости, которые путешествовали со мной к этому «Мертвому морю Азербайджана» долго стояли замерев и просто смотрели на его воды. Я расскажу вам интересную историю 📖 этого озера.

Если во время путешествия ваш бюджет ограничен и вы не можете себе позволить дорогостоящие обзорные экскурсии 🧭, это вовсе не означает, что нужно отказывать себе в удовольствии поближе познакомиться с новым местом. Специально для вас, я соберу лучшие варианты бюджетных экскурсий по всему Азербайджану. Все экскурсионные программы можно разделить на несколько дней по длительности. Маршруты и программы, можно менять по вашему желанию.

Здравствуйте, меня зовут Анар. Я профессиональный гид и экскурсовод, знающий каждый уголок своей страны.

Родился в городе Баку. Знаю свой город 🏙️ как пять пальцев, а также все пригороды и районы своей страны. Помогу вам оставить лучшие впечатления о нашем городе. Я хочу подарить вам дорогие гости любовь к Баку, рассказать о многовековой истории и богатейший культуре Азербайджана, помочь вам почувствовать неповторимую ауру и божественный дух города. Ознакомить вас с ее традиционными обычаями, а также многовековой национальной кухней. Я сделаю так чтобы ваше путешествие оказалось настоящей восточной сказкой! Я покажу вам все достопримечательности нашего каждого уголка. Мы посетим Дворец Шекинских ханов, грязевые вулканы, а также горящую гору под названием (Янар даг). Центр общенационального лидера Гейдара Алиева, прогуляется по приморскому бульвару, а так же множество красивых 🤩 уникальных мест. Можем совместно составить маршруты по пригородам Азербайджана (Шамахы, Исмаили, Губы, Габала, Шеки, Гах). Я с экономлю ваше драгоценное время, чтобы вы могли увидеть всё своими глазами достопримичательности нашей страны, окажу помощь вам финансовых затратах, а также любую помощь в покупках. Гид со стажем (7лет). Водительские права категории ВС и свой комфортабельный авто. Ждем вас дорогие гости! Можете связаться сомною по вацапу, вайберу, я могу и сам свами связаться. С уважением Анар!

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