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Мертвое озеро Азербайджана

4.9
18 отзывов
Анар Р.
Анар Р. – Гид из Баку
На автомобиле 🚘 я отвезу вас в поселок Масазыр (15 км от Баку), где вы своими глазами увидите, что озера бывают не только голубыми, но и розовыми.

В России не так много розовых озер, по этому Мертвое море 🌊 Азербайджана является своего рода эксклюзивом.

Масазыр — озеро с высокой концентрацией соли, здесь практически отсутствует флора и фауна.

За несколько минут нахождения в воде ступни обрастают кристаллами соли.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • $30 за экскурсию

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Мертвое озеро Азербайджана
Мертвое озеро Азербайджана

Что вы увидите

  • Масазыр
Масазыр — небольшой поселок, находящийся в 15 км к северу от Баку по дороге на Сумгаит, а большое соленое озеро, носящее такое же имя, как и поселок, — его главная достопримечательность 🏛️. Озеро Масазыр — это Мертвое море 🌊 Азербайджана. Розовое озеро — это озеро, которое обладает красноватым или розовым цветом из-за присутствия водорослей, которые производят каротиноиды (органические пигменты). К ним относятся такие водоросли, как Дуналиелла солоноводная, которая является одним из видов Галофилов, зеленых микроводорослей, живущих в особенно солёной морской воде. Благодаря своему розовому цвету эти озера становятся все более популярными среди туристов и фотографов со всего мира.
Во всем мире наиболее примечательными являются 8 розовых озер. И одно из них находится в Азербайджане.
Выехав утром из Баку, мы в первую очередь, отправимся на розовое озеро Масазыр. Чаще всего, именно по утрам, оно показывает нам свое «розовое личико». Даже песок, на берегу этого удивительного озера, красноватого цвета. Красота этого озера завораживает и умиротворяет одновременно. Все гости, которые путешествовали со мной к этому «Мертвому морю Азербайджана» долго стояли замерев и просто смотрели на его воды. Я расскажу вам интересную историю 📖 этого озера.
Если во время путешествия ваш бюджет ограничен и вы не можете себе позволить дорогостоящие обзорные экскурсии 🧭, это вовсе не означает, что нужно отказывать себе в удовольствии поближе познакомиться с новым местом. Специально для вас, я соберу лучшие варианты бюджетных экскурсий по всему Азербайджану. Все экскурсионные программы можно разделить на несколько дней по длительности. Маршруты и программы, можно менять по вашему желанию.
Здравствуйте, меня зовут Анар. Я профессиональный гид и экскурсовод, знающий каждый уголок своей страны.
Родился в городе Баку. Знаю свой город 🏙️ как пять пальцев, а также все пригороды и районы своей страны. Помогу вам оставить лучшие впечатления о нашем городе. Я хочу подарить вам дорогие гости любовь к Баку, рассказать о многовековой истории и богатейший культуре Азербайджана, помочь вам почувствовать неповторимую ауру и божественный дух города. Ознакомить вас с ее традиционными обычаями, а также многовековой национальной кухней. Я сделаю так чтобы ваше путешествие оказалось настоящей восточной сказкой! Я покажу вам все достопримечательности нашего каждого уголка. Мы посетим Дворец Шекинских ханов, грязевые вулканы, а также горящую гору под названием (Янар даг). Центр общенационального лидера Гейдара Алиева, прогуляется по приморскому бульвару, а так же множество красивых 🤩 уникальных мест. Можем совместно составить маршруты по пригородам Азербайджана (Шамахы, Исмаили, Губы, Габала, Шеки, Гах). Я с экономлю ваше драгоценное время, чтобы вы могли увидеть всё своими глазами достопримичательности нашей страны, окажу помощь вам финансовых затратах, а также любую помощь в покупках. Гид со стажем (7лет). Водительские права категории ВС и свой комфортабельный авто. Ждем вас дорогие гости! Можете связаться сомною по вацапу, вайберу, я могу и сам свами связаться. С уважением Анар!
Вы можете прочитать отзывы обо мне на других экскурсионных сайтах, достаточно задать в поиске интернета гугл и яндекс моё имя и фамилию.
До скорой встрече!
Что входит
  • Транспорт.
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Питание.
  • Входные билеты.
Начало и место завершения
🚩 У вашего отеля
Мертвое озеро Азербайджана
Мертвое озеро Азербайджана
Мертвое озеро Азербайджана

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анар Р.
Анар Р.
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18 отзывов оставили туристы

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