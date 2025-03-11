Яркость на максимум: розовое озеро, марсианские пейзажи и пикник на горе

Отправьтесь в путешествие по уникальным местам Баку: розовое озеро, горы Хызы и пикник на горе Бешмармаг. Незабываемые виды и впечатления гарантированы
Эта экскурсия подарит вам возможность увидеть редкое розовое озеро Масазыр, где вода приобретает удивительные оттенки благодаря высокой концентрации соли.

Вы посетите леденцовые горы Хызы, которые поражают своими разноцветными склонами, напоминающими декорации к фантастическому фильму. На горе Бешмармаг вас ждёт пикник с азербайджанским чаем и сладостями.

Завершите день дегустацией свежей чёрной икры и обедом в рыбном ресторане, где познакомитесь с традиционной азербайджанской кухней
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Уникальные природные виды
  • 🏞 Пикник на вершине горы
  • 📸 Незабываемые фотомоменты
  • 🍽 Азербайджанская кухня
  • 🐟 Дегустация чёрной икры
Яркость на максимум: розовое озеро, марсианские пейзажи и пикник на горе
Яркость на максимум: розовое озеро, марсианские пейзажи и пикник на горе
Яркость на максимум: розовое озеро, марсианские пейзажи и пикник на горе
Ближайшие даты:
15
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мар22
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мар
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Розовое озеро Масазыр
  • Леденцовые горы Хызы
  • Гора Бешбармаг

Описание экскурсии

Розовое озеро Масазыр. На нашей планете розовые озёра встречаются нечасто. Нереальные оттенки вода здесь приобрела из-за высокой концентрации соли и особых микроорганизмов. Вы насладитесь природой, услышите об истории места и узнаете, как добывают соль.

Леденцовые горы Хызы. Пейзажи в этих горах напоминают декорации к фантастическому фильму. Склоны украшены разноцветными переливами минералов и отложений, будто агатовые ожерелья. Фотографии отсюда кажутся неземными.

Гора Бешбармаг. В древности сюда поднимались паломники в поисках духовного прозрения. Считалось, что в этом месте переплетаются земное и небесное.
На вершине вас ждёт пикник: вы попробуете настоящий азербайджанский чай со сладостями.

Дегустация чёрной икры. После осмотра природных красот заглянем к рыбакам, где вы отведаете свежей чёрной икры.

Обед в рыбном ресторане. А завершим путешествие в рыбном ресторане. Здесь вы ближе познакомитесь с азербайджанской кухней и уникальными традиционными рецептами.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на Kia Sportage, Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz Viano или Mercedes-Benz Sprinter (в зависимости от количества человек)
  • До вершины горы Бешбармаг мы доберёмся на автомобиле и пройдём по лестнице оставшиеся 50 метров
  • В стоимость экскурсии входит: обед в рыбном ресторане, пикник на вершине горы Бешбармаг, дегустация чёрной икры
  • Для поездки лучше выбрать удобную обувь
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€56
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
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1
Елена
11 мар 2025
Впечатления на максималках. Так в трёх словах можно описать эту экскурсию.
Окрестности Баку приятно удивили. Гид Фуад отличный рассказчик, прекрасно владеет информацией и русским языком. Было ощущение что приехала в гости к другу. Данная экскурсия обязательна к посещению).
Фуад спасибо тебе за настоящее!
В
11 мар 2025
Мне очень понравилась экскурсия, очень интересно все рассказали, объяснили, организаторы приятные люди, локации также сильно понравились, порекомендовала уже нескольким друзьям 🩷 только посмотрите какая красота
И
10 мар 2025
Отличная экскурсия! Если хотите увидеть прекрасные виды вам сюда! Хочу отметить работу гида, все было очень интересно и комфортно!
Отличная экскурсия! Если хотите увидеть прекрасные виды вам сюда! Хочу отметить работу гида, все было очень интересно и комфортно!Отличная экскурсия! Если хотите увидеть прекрасные виды вам сюда! Хочу отметить работу гида, все было очень интересно и комфортно!Отличная экскурсия! Если хотите увидеть прекрасные виды вам сюда! Хочу отметить работу гида, все было очень интересно и комфортно!Отличная экскурсия! Если хотите увидеть прекрасные виды вам сюда! Хочу отметить работу гида, все было очень интересно и комфортно!
Анастасия
12 янв 2025
хорошая экскурсия, понравился гид, комфортный транспорт. Пикник на горе- это, конечно, громко сказано: у подножья скалы мечеть и там бесплатно наливают чай. Но все равно очень атмосферно.
Мария
22 дек 2024
Всем собирающимся в Баку и планирующим экскурсии по окрестностям, однозначно рекомендуем этот тур с гидом Фуатом. Для меня с мужем этот день стал одним из самых замечательных проведенных в Баку.
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Рекомендуем эту экскурсию для тех кто любит красоту природы, хорошую компанию, великолепную организацию, вкуснейшую рыбную кухню. Отдельное спасибо нашему водителю за безопасное вождение. Считаем, что это был лучший день нашего пребывания в Баку. Спасибо организаторам и отдельно Фуату.

Всем собирающимся в Баку и планирующим экскурсии по окрестностям, однозначно рекомендуем этот тур с гидом Фуатом.Всем собирающимся в Баку и планирующим экскурсии по окрестностям, однозначно рекомендуем этот тур с гидом Фуатом.Всем собирающимся в Баку и планирующим экскурсии по окрестностям, однозначно рекомендуем этот тур с гидом Фуатом.Всем собирающимся в Баку и планирующим экскурсии по окрестностям, однозначно рекомендуем этот тур с гидом Фуатом.Всем собирающимся в Баку и планирующим экскурсии по окрестностям, однозначно рекомендуем этот тур с гидом Фуатом.Всем собирающимся в Баку и планирующим экскурсии по окрестностям, однозначно рекомендуем этот тур с гидом Фуатом.Всем собирающимся в Баку и планирующим экскурсии по окрестностям, однозначно рекомендуем этот тур с гидом Фуатом.Всем собирающимся в Баку и планирующим экскурсии по окрестностям, однозначно рекомендуем этот тур с гидом Фуатом.Всем собирающимся в Баку и планирующим экскурсии по окрестностям, однозначно рекомендуем этот тур с гидом Фуатом.Всем собирающимся в Баку и планирующим экскурсии по окрестностям, однозначно рекомендуем этот тур с гидом Фуатом.
И
1 дек 2024
Чудесная экскурсия, очень колоритная, интересные локации, а гора Бешбармаг восхищает своим величием и энергетикой. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, что, безусловно, комфортно и приятно. Гид Фуад очень позитивный и располагающий
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к себе человек. Понравилась организация экскурсии, все четко и без опозданий. А какой был вкусный обед! Рыба просто таяла во рту! Однозначно рекомендую данную компанию для познания такой прекрасной страны как Азербайджан)))

С
15 ноя 2024
Несмотря на отсутствие других экскурсантов, тур не отменили. Гид Фуад давал много информации не только по запланированным объектам, но и по пути много рассказывал о Баку и о стране в
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целом. На каждой локации давалось столько времени, сколько нужно было мне. А какой великолепный чай с халвой на горе Бишбармак! И обед в рыбном ресторане, и дегустация икры!
Всем рекомендую именно этого организатора по данному направлению!

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