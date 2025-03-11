Эта экскурсия подарит вам возможность увидеть редкое розовое озеро Масазыр, где вода приобретает удивительные оттенки благодаря высокой концентрации соли. Вы посетите леденцовые горы Хызы, которые поражают своими разноцветными склонами, напоминающими декорации к фантастическому фильму. На горе Бешмармаг вас ждёт пикник с азербайджанским чаем и сладостями. Завершите день дегустацией свежей чёрной икры и обедом в рыбном ресторане, где познакомитесь с традиционной азербайджанской кухней

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Описание экскурсии

Розовое озеро Масазыр. На нашей планете розовые озёра встречаются нечасто. Нереальные оттенки вода здесь приобрела из-за высокой концентрации соли и особых микроорганизмов. Вы насладитесь природой, услышите об истории места и узнаете, как добывают соль.

Леденцовые горы Хызы. Пейзажи в этих горах напоминают декорации к фантастическому фильму. Склоны украшены разноцветными переливами минералов и отложений, будто агатовые ожерелья. Фотографии отсюда кажутся неземными.

Гора Бешбармаг. В древности сюда поднимались паломники в поисках духовного прозрения. Считалось, что в этом месте переплетаются земное и небесное.

На вершине вас ждёт пикник: вы попробуете настоящий азербайджанский чай со сладостями.

Дегустация чёрной икры. После осмотра природных красот заглянем к рыбакам, где вы отведаете свежей чёрной икры.

Обед в рыбном ресторане. А завершим путешествие в рыбном ресторане. Здесь вы ближе познакомитесь с азербайджанской кухней и уникальными традиционными рецептами.

Организационные детали