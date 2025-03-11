Вы посетите леденцовые горы Хызы, которые поражают своими разноцветными склонами, напоминающими декорации к фантастическому фильму. На горе Бешмармаг вас ждёт пикник с азербайджанским чаем и сладостями.
Завершите день дегустацией свежей чёрной икры и обедом в рыбном ресторане, где познакомитесь с традиционной азербайджанской кухней
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Уникальные природные виды
- 🏞 Пикник на вершине горы
- 📸 Незабываемые фотомоменты
- 🍽 Азербайджанская кухня
- 🐟 Дегустация чёрной икры
Что можно увидеть
- Розовое озеро Масазыр
- Леденцовые горы Хызы
- Гора Бешбармаг
Описание экскурсии
Розовое озеро Масазыр. На нашей планете розовые озёра встречаются нечасто. Нереальные оттенки вода здесь приобрела из-за высокой концентрации соли и особых микроорганизмов. Вы насладитесь природой, услышите об истории места и узнаете, как добывают соль.
Леденцовые горы Хызы. Пейзажи в этих горах напоминают декорации к фантастическому фильму. Склоны украшены разноцветными переливами минералов и отложений, будто агатовые ожерелья. Фотографии отсюда кажутся неземными.
Гора Бешбармаг. В древности сюда поднимались паломники в поисках духовного прозрения. Считалось, что в этом месте переплетаются земное и небесное.
На вершине вас ждёт пикник: вы попробуете настоящий азербайджанский чай со сладостями.
Дегустация чёрной икры. После осмотра природных красот заглянем к рыбакам, где вы отведаете свежей чёрной икры.
Обед в рыбном ресторане. А завершим путешествие в рыбном ресторане. Здесь вы ближе познакомитесь с азербайджанской кухней и уникальными традиционными рецептами.
Организационные детали
- Путешествие проходит на Kia Sportage, Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz Viano или Mercedes-Benz Sprinter (в зависимости от количества человек)
- До вершины горы Бешбармаг мы доберёмся на автомобиле и пройдём по лестнице оставшиеся 50 метров
- В стоимость экскурсии входит: обед в рыбном ресторане, пикник на вершине горы Бешбармаг, дегустация чёрной икры
- Для поездки лучше выбрать удобную обувь
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€56
Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Окрестности Баку приятно удивили. Гид Фуад отличный рассказчик, прекрасно владеет информацией и русским языком. Было ощущение что приехала в гости к другу. Данная экскурсия обязательна к посещению).
Фуад спасибо тебе за настоящее!