Что вас ждёт? Туристы посетят районы Баку, где идёт активная добыча нефти, осмотрят особняки нефтяных магнатов конца XIX-начала XX века. Я расскажу интересные факты, в том числе практически неизвестные, из истории нефтедобычи в Баку. Мы поговорим о неоценимом вкладе нефтепромышленников эпохи царской России в развитии Баку. На примере старого поселка нефтяников Балаханы туристы увидят, как меняется жизнь в современном Баку, узнают удивительные факты из богатой истории этого посёлка. Важная информация:

Экскурсия возможна для детей не младше 10-ти лет и для людей преклонного возраста, для которых пешеходные переходы не являются проблемой.