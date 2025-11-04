Гид проведёт вас по знаковым местам нефтедобычи в Баку, расскажет истории о нефтяных магнатах прошлых веков, а также вы увидите посёлок Балаханы и поймёте, как менялся и продолжает меняться Баку, узнаете историю этого посёлка.
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Туристы посетят районы Баку, где идёт активная добыча нефти, осмотрят особняки нефтяных магнатов конца XIX-начала XX века. Я расскажу интересные факты, в том числе практически неизвестные, из истории нефтедобычи в Баку. Мы поговорим о неоценимом вкладе нефтепромышленников эпохи царской России в развитии Баку. На примере старого поселка нефтяников Балаханы туристы увидят, как меняется жизнь в современном Баку, узнают удивительные факты из богатой истории этого посёлка. Важная информация:
Экскурсия возможна для детей не младше 10-ти лет и для людей преклонного возраста, для которых пешеходные переходы не являются проблемой.
В любое время с 09:00 до 11:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Районы Баку, где идёт активная добыча нефти
- Особняки нефтяных магнатов
- Посёлок нефтяников Балаханы
Что включено
- Услуги гида
- Автотранспорт
- Платные стоянки
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель проживания в центре города
Завершение: По договорённости с туристов до бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время с 09:00 до 11:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Экскурсия возможна для детей не младше 10-ти лет и для людей преклонного возраста
- Для которых пешеходные переходы не являются проблемой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
