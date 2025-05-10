Эта экскурсия предлагает насыщенный день в окрестностях Баку. Вы увидите древние петроглифы в Гобустане, узнаете о первых нефтяных вышках и насладитесь видом грязевых вулканов. Мечеть Биби-Эйбат добавит духовного аспекта в ваше путешествие. Все это с комфортом на микроавтобусе Mercedes, с Wi-Fi и бутилированной водой. Уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре Азербайджана всего за один день

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Гобустан

На стенах пещер и скалах вы увидите изображения людей, животных, а также сцены охоты и различные знаки. Всего усилиями археологов обнаружено более 6000 рисунков, наиболее древние относятся к эпохе мезолита. Кроме того, я покажу вам скалу с латинской надписью 1 века и расскажу, что она означает и кто её оставил.

Грязевые вулканы

На нашей планете всего порядка 800 грязевых вулканов. И около 400 из них находится в Азербайджане, многие из них действующие. На экскурсии у вас будет возможность посмотреть на них своими глазами.

Нефтяная вышка

В пригороде Баку расположена первая в мире нефтяная вышка, выбуренная в 1846 году. Вы узнаете, как и при каких обстоятельствах она появилась.

Мечеть Биби-Эйбат

На обратном пути посетим одну из древних святынь Азербайджана — Биби-Эйбатскую мечеть, о которой в своём путешествии по Кавказу рассказывал Александр Дюма. К ней и поныне приходят на поклонение паломники. Кстати, внутри разрешено фотографировать.

По пути можем заехать на обед в один из рыбных ресторанчиков.

Организационные детали