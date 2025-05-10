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Главное в Азербайджане за 1 день - из Баку

Посетите древние петроглифы Гобустана, грязевые вулканы и первую нефтяную вышку. Завершите день в мечети Биби-Эйбат. Увлекательное путешествие ждёт вас
Эта экскурсия предлагает насыщенный день в окрестностях Баку.

Вы увидите древние петроглифы в Гобустане, узнаете о первых нефтяных вышках и насладитесь видом грязевых вулканов. Мечеть Биби-Эйбат добавит духовного аспекта в ваше путешествие. Все это с комфортом на микроавтобусе Mercedes, с Wi-Fi и бутилированной водой. Уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре Азербайджана всего за один день
5
5 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🗿 Увидеть древние петроглифы
  • 🌋 Посетить грязевые вулканы
  • 🛢 Узнать о первой нефтяной вышке
  • 🕌 Побывать в мечети Биби-Эйбат
  • 🚐 Комфортный трансфер
  • 📶 Бесплатный Wi-Fi в пути
  • 💧 Бутилированная вода включена
Главное в Азербайджане за 1 день - из Баку
Главное в Азербайджане за 1 день - из Баку
Главное в Азербайджане за 1 день - из Баку
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Гобустан
  • Грязевые вулканы
  • Нефтяная вышка
  • Мечеть Биби-Эйбат

Описание экскурсии

Гобустан

На стенах пещер и скалах вы увидите изображения людей, животных, а также сцены охоты и различные знаки. Всего усилиями археологов обнаружено более 6000 рисунков, наиболее древние относятся к эпохе мезолита. Кроме того, я покажу вам скалу с латинской надписью 1 века и расскажу, что она означает и кто её оставил.

Грязевые вулканы

На нашей планете всего порядка 800 грязевых вулканов. И около 400 из них находится в Азербайджане, многие из них действующие. На экскурсии у вас будет возможность посмотреть на них своими глазами.

Нефтяная вышка

В пригороде Баку расположена первая в мире нефтяная вышка, выбуренная в 1846 году. Вы узнаете, как и при каких обстоятельствах она появилась.

Мечеть Биби-Эйбат

На обратном пути посетим одну из древних святынь Азербайджана — Биби-Эйбатскую мечеть, о которой в своём путешествии по Кавказу рассказывал Александр Дюма. К ней и поныне приходят на поклонение паломники. Кстати, внутри разрешено фотографировать.

По пути можем заехать на обед в один из рыбных ресторанчиков.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Mercedes, услуги гида, Wi-Fi, бутилированная вода
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в Гобустан — 10 манат для взрослых, детям до 14 лет бесплатно и к грязевым вулканам — 15 манат для взрослых, детям до 14 лет бесплатно. Также по желанию можем заехать на обед

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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Elena
10 мая 2025
Хочу выразить огромную благодарность Рафаэлю за организацию такого комфортного и насыщенного путешествия! За несколько часов мы успели посмотреть на петроглифы, насладиться скалистыми пейзажами, полюбоваться булькающей грязью в вулканах и посетить сразу 2 музея. Отличная поездка с яркими воспоминаниями и фото!
Хочу выразить огромную благодарность Рафаэлю за организацию такого комфортного и насыщенного путешествия! За несколько часов мыХочу выразить огромную благодарность Рафаэлю за организацию такого комфортного и насыщенного путешествия! За несколько часов мыХочу выразить огромную благодарность Рафаэлю за организацию такого комфортного и насыщенного путешествия! За несколько часов мыХочу выразить огромную благодарность Рафаэлю за организацию такого комфортного и насыщенного путешествия! За несколько часов мы
В
5 мая 2025
Отличная экскурсия, веселый и интересный гид. Все было супер. Большое спасибо за хорошо проведенное время!
Михаил
5 мая 2025
Ездили в Гобустан. Очень понравилось отношение, ощущение что встретили как дорогого гостя. После экскурсии Рафаэль отвез нас в отличное место покушать. Программа экскурсии отлично составлена и сбалансирована как историческими, так и природными достопримечательностями. Большое спасибо!
Дина
9 янв 2025
Спасибо большое Рафаэлю за замечательное путешествие! Ездили семьей, все четко распланировано, Рафаэль хороший рассказчик, доброжелательный, ненавязчивый. Экскурсия грамотно спланирована, она неутомительная, но интересная. Понравилось и дочери-подростку, и нам, взрослым. Рафаэль
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умеет создать прекрасную атмосферу, и если бы у нас было больше дней, с удовольствием поехали бы с ним в другие места, которых в Азербайджане много! Еще Рафаэль классно фотографирует, и было очень приятно, что у нас остались хорошие фотографии, жаль только, что мы не сфотографировались с Рафаэлем - надеюсь, нам получится исправить наше упущение в следующий раз)

Ольга
22 дек 2024
Отправляла на экскурсию маму и папу, им 77 лет, очень переживала как у них сложится общение с гидом. В итоге: полный восторг, Рафаэль заботился о них, был бережным и внимательным,
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учел их возраст, скорость передвижения и восприятия информации. Огромное спасибо за такое неформальное отношение!
Вечером после экскурсии Рафаэль переслал прекрасные фото их поездки, а на следующий день еще и видео смонтировал из путешествия и тоже нам прислал! Это такая памятная теперь стала поездка, еще раз спасибо от меня и всей семьи!
Отзыв от мамы:"Всем, кто собирается в столицу Азербайджана славный город Баку, очень рекомендуем для знакомства с городом и его окрестностям замечательного гида и прекрасного человека Рафаэля. Мы с ним посмотрели на первые в мире нефтяные вышки, посетили мечеть Биби Хейбет, грязевые вулканы и Гобустан. Экскурсия была прекрасно организована Рафаэлем, мы передвигались на его личной машине, очень вместительной и удобной для дальних путешествий.
Рафаэль по профессии историк,очень общителен, дружелюбен и внимателен к экскурсантам. Во время нашей поездки он сделал много интересных фото и переслал их нам. Мы многое узнали из его очень увлекательных рассказов об истории тех мест где мы побывали.
Большое спасибо тебе,Рафаэль!
Рая и Саша, г. Екатеринбург, 19 декабря 2024г.

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