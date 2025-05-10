Вы увидите древние петроглифы в Гобустане, узнаете о первых нефтяных вышках и насладитесь видом грязевых вулканов. Мечеть Биби-Эйбат добавит духовного аспекта в ваше путешествие. Все это с комфортом на микроавтобусе Mercedes, с Wi-Fi и бутилированной водой. Уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре Азербайджана всего за один день
7 причин купить эту экскурсию
- 🗿 Увидеть древние петроглифы
- 🌋 Посетить грязевые вулканы
- 🛢 Узнать о первой нефтяной вышке
- 🕌 Побывать в мечети Биби-Эйбат
- 🚐 Комфортный трансфер
- 📶 Бесплатный Wi-Fi в пути
- 💧 Бутилированная вода включена
Что можно увидеть
- Гобустан
- Грязевые вулканы
- Нефтяная вышка
- Мечеть Биби-Эйбат
Описание экскурсии
Гобустан
На стенах пещер и скалах вы увидите изображения людей, животных, а также сцены охоты и различные знаки. Всего усилиями археологов обнаружено более 6000 рисунков, наиболее древние относятся к эпохе мезолита. Кроме того, я покажу вам скалу с латинской надписью 1 века и расскажу, что она означает и кто её оставил.
Грязевые вулканы
На нашей планете всего порядка 800 грязевых вулканов. И около 400 из них находится в Азербайджане, многие из них действующие. На экскурсии у вас будет возможность посмотреть на них своими глазами.
Нефтяная вышка
В пригороде Баку расположена первая в мире нефтяная вышка, выбуренная в 1846 году. Вы узнаете, как и при каких обстоятельствах она появилась.
Мечеть Биби-Эйбат
На обратном пути посетим одну из древних святынь Азербайджана — Биби-Эйбатскую мечеть, о которой в своём путешествии по Кавказу рассказывал Александр Дюма. К ней и поныне приходят на поклонение паломники. Кстати, внутри разрешено фотографировать.
По пути можем заехать на обед в один из рыбных ресторанчиков.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Mercedes, услуги гида, Wi-Fi, бутилированная вода
- Отдельно оплачиваются входные билеты в Гобустан — 10 манат для взрослых, детям до 14 лет бесплатно и к грязевым вулканам — 15 манат для взрослых, детям до 14 лет бесплатно. Также по желанию можем заехать на обед