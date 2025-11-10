Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Эта экскурсия подойдет как взрослому так и молодому поколению! Одним словом Азербайджан - это страна таинственных историй и доброжелательных людей!

Описание экскурсии Я расскажу о чёрном золоте и о том, какое отношение к русской нефтяной промышленности имеют Людвиг, Роберт и Альфред Нобели. Путешественники узнают, какую роль нефтяные компании сыграли в Первой мировой войне и революции 1917 года, какая участь постигла семью Нобель после крушения Российской Империи и как завод «Людвиг Нобель» превратился в «Русский дизель». Важная информация: Забераем прямо из отеля Бутилированная вода Доступ к интернету

