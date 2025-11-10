Мои заказы

Незабываемая экскурсия с русскоязычным гидом. Розовое озеро, марсианские горы и гора Бешбармаг

Незабываемая экскурсия с русскоязычным гидом
Эта экскурсия подойдет как взрослому так и молодому поколению! Одним словом Азербайджан - это страна таинственных историй и доброжелательных людей!
Незабываемая экскурсия с русскоязычным гидом. Розовое озеро, марсианские горы и гора Бешбармаг
Незабываемая экскурсия с русскоязычным гидом. Розовое озеро, марсианские горы и гора Бешбармаг
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Я расскажу о чёрном золоте и о том, какое отношение к русской нефтяной промышленности имеют Людвиг, Роберт и Альфред Нобели. Путешественники узнают, какую роль нефтяные компании сыграли в Первой мировой войне и революции 1917 года, какая участь постигла семью Нобель после крушения Российской Империи и как завод «Людвиг Нобель» превратился в «Русский дизель». Важная информация: Забераем прямо из отеля Бутилированная вода Доступ к интернету

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1. Добыча соли в розовом озере
  • 2. Интересные факты про карамельные горы
  • 3. Очень увлекательная и загадочная история с тайнами горы Бешбармаг
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Забераем прямо из отеля
  • Бутилированная вода
  • Доступ к интернету
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Баку

Похожие экскурсии из Баку

Из Баку - к марсианским пейзажам, горящей горе, розовому озеру и скале Бешбармаг
На машине
6 часов
-
35%
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Баку - к марсианским пейзажам, горящей горе, розовому озеру и скале Бешбармаг
Почувствовать себя на другой планете, подняться на мистическую гору и попробовать чёрную икру
Начало: По вашему адресу
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
от €98€150 за всё до 4 чел.
Марсианские холмы, Розовое Озеро, Бешбармаг и чайная церемония
На машине
6 часов
-
70%
6 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Марсианские холмы, Бешбармаг и Сумгаит
Погрузитесь в атмосферу Азербайджана: разноцветные горы, легендарная гора Бешбармаг и прогулка по Сумгаиту ждут вас
Начало: От вашего отеля в центре Города
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€47€155 за человека
Розовое озеро, Радужные горы, гора Бешбармаг и дегустация икры
На машине
7 часов
-
36%
102 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Розовое озеро, Радужные горы, гора Бешбармаг и дегустация икры
Начало: Место вашего проживания (в черте города)
Расписание: Ежедневно по договоренности.
Завтра в 06:00
11 ноя в 06:00
$100$157 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Баку