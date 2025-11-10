Эта экскурсия подойдет как взрослому так и молодому поколению! Одним словом Азербайджан - это страна таинственных историй и доброжелательных людей!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЯ расскажу о чёрном золоте и о том, какое отношение к русской нефтяной промышленности имеют Людвиг, Роберт и Альфред Нобели. Путешественники узнают, какую роль нефтяные компании сыграли в Первой мировой войне и революции 1917 года, какая участь постигла семью Нобель после крушения Российской Империи и как завод «Людвиг Нобель» превратился в «Русский дизель». Важная информация: Забераем прямо из отеля Бутилированная вода Доступ к интернету
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Добыча соли в розовом озере
- 2. Интересные факты про карамельные горы
- 3. Очень увлекательная и загадочная история с тайнами горы Бешбармаг
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Забераем прямо из отеля
- Бутилированная вода
- Доступ к интернету
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
