Огненные чудеса Баку — это увлекательное путешествие по самым ярким и уникальным достопримечательностям столицы Азербайджана. Вы посетите места, где огонь и архитектура сливаются в гармонии, создавая незабываемые впечатления.

Описание экскурсии 1. Храм огня Атешгях Начнем наше путешествие с посещения Храма огня Атешгях, расположенного в поселке Сураханы. Этот храм, построенный в XVII-XVIII веках, является уникальным памятником зороастрийской культуры. Здесь вы узнаете о древних ритуалах поклонения огню и истории храма. 2. Горящая гора Янардаг Следующая остановка — Янардаг, или “Горящая гора”. Это природное явление, где огонь горит прямо из-под земли благодаря выходам природного газа. Янардаг особенно впечатляет в вечернее время, когда пламя создает завораживающее зрелище. 3. Центр Гейдара Алиева После Янардага мы отправимся в Центр Гейдара Алиева, одно из самых знаковых зданий Баку, спроектированное знаменитым архитектором Захой Хадид. Здесь вы сможете посетить музей, выставочные залы и насладиться уникальной архитектурой центра. 4. Нагорный парк Завершим нашу экскурсию в Нагорном парке, откуда открывается потрясающий вид на город и Каспийское море. Здесь вы сможете прогуляться по парку, посетить Аллею шахидов и насладиться панорамными видами Баку. Важная информация: Стоимость экскурсии зависит от размера группы и выбранного транспорта. Входные билеты не входят в стоимость экскурсии в Храм огня Атешгях и Центр Гейдара Алиева.

