Огненные чудеса Баку — это увлекательное путешествие по самым ярким и уникальным достопримечательностям столицы Азербайджана. Вы посетите места, где огонь и архитектура сливаются в гармонии, создавая незабываемые впечатления.
Описание экскурсии1. Храм огня Атешгях Начнем наше путешествие с посещения Храма огня Атешгях, расположенного в поселке Сураханы. Этот храм, построенный в XVII-XVIII веках, является уникальным памятником зороастрийской культуры. Здесь вы узнаете о древних ритуалах поклонения огню и истории храма. 2. Горящая гора Янардаг Следующая остановка — Янардаг, или “Горящая гора”. Это природное явление, где огонь горит прямо из-под земли благодаря выходам природного газа. Янардаг особенно впечатляет в вечернее время, когда пламя создает завораживающее зрелище. 3. Центр Гейдара Алиева После Янардага мы отправимся в Центр Гейдара Алиева, одно из самых знаковых зданий Баку, спроектированное знаменитым архитектором Захой Хадид. Здесь вы сможете посетить музей, выставочные залы и насладиться уникальной архитектурой центра. 4. Нагорный парк Завершим нашу экскурсию в Нагорном парке, откуда открывается потрясающий вид на город и Каспийское море. Здесь вы сможете прогуляться по парку, посетить Аллею шахидов и насладиться панорамными видами Баку. Важная информация: Стоимость экскурсии зависит от размера группы и выбранного транспорта. Входные билеты не входят в стоимость экскурсии в Храм огня Атешгях и Центр Гейдара Алиева.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Храм огня Атешгях
- 2. Горящая гора Янардаг
- 3. Центр Гейдара Алиева
- 4. Нагорный парк
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Вода
Что не входит в цену
- Входные Билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от вашего отеля
Завершение: Привезем в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Важная информация
- Стоимость экскурсии зависит от размера группы и выбранного транспорта
- Входные билеты не входят в стоимость экскурсии в Храм огня Атешгях и Центр Гейдара Алиева
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
