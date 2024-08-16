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45%
Индивидуальная
Гобустан, Розовое озеро, Огненная гора и Каспийское море - из Баку
Побывать на «огненной земле», увидеть грязевые вулканы и отдохнуть на пляже
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
от €69
€125 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Все краски Апшерона: Атешгях, Янардаг, Гобустан
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
4 апр в 10:00
$150 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Местные легенды Апшеронского полуострова. Янардаг, Атяшгах и Сураханы
Начало: Ваше место пребывания в Баку
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
$150 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Любимый 5 элемент по-Азербайджански или чудеса вокруг Баку
Начало: Ваш отель, если он в черте города
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$160 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ССофья16 августа 2024Провели время очень насыщенно и интересно! Наш гид, хорошо знает Баку и что не мало важно, русский язык. Понравилось абсолютно все, общение с гидом, комфорт, безопасность и главное ВКУСНО ВСЁ!! Впечатление осталось на высшем уровне, прикладываем несколько фото о нашем мини путешествии!!
- ННаталья24 июня 2024Джамал уникальный гид, он сделал нашу поездку интересной, впечатляющей и полной положительных эмоций. Всё знает, про всё рассказывает, во всём помог. Огромное спасибо за этот незабываемый день
- ttarantov29 марта 2019Весь Апшерон за один день: крепости и места силы, огненная гора и Храм огняУ нас остались самые приятные впечатления и об экскурсии и о нешем гиде - Эмиле. Эмиль - исключительно грамотный, образованный и
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Музей-корабль «Сураханы»»
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