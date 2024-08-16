Музей-корабль «Сураханы» – экскурсии в Баку

Найдено 4 экскурсии в категории «Музей-корабль «Сураханы»» в Баку на русском языке, цены от €69, скидки до 45%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Гобустан, Розовое озеро, Огненная гора и Каспийское море - из Баку
На машине
6 часов
-
45%
3 отзыва
Индивидуальная
Гобустан, Розовое озеро, Огненная гора и Каспийское море - из Баку
Побывать на «огненной земле», увидеть грязевые вулканы и отдохнуть на пляже
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
от €69€125 за человека
Все краски Апшерона: Атешгях, Янардаг, Гобустан
6 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Все краски Апшерона: Атешгях, Янардаг, Гобустан
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
4 апр в 10:00
$150 за человека
Местные легенды Апшеронского полуострова. Янардаг, Атяшгах и Сураханы
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Местные легенды Апшеронского полуострова. Янардаг, Атяшгах и Сураханы
Начало: Ваше место пребывания в Баку
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
$150 за экскурсию
Любимый 5 элемент по-Азербайджански или чудеса вокруг Баку
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Любимый 5 элемент по-Азербайджански или чудеса вокруг Баку
Начало: Ваш отель, если он в черте города
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$160 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Софья
    16 августа 2024
    Гобустан, Розовое озеро, Огненная гора и Каспийское море - из Баку
    Провели время очень насыщенно и интересно! Наш гид, хорошо знает Баку и что не мало важно, русский язык. Понравилось абсолютно все, общение с гидом, комфорт, безопасность и главное ВКУСНО ВСЁ!! Впечатление осталось на высшем уровне, прикладываем несколько фото о нашем мини путешествии!!
    Провели время очень насыщенно и интересно! Наш гид, хорошо знает Баку и что не мало важно, русский языкПровели время очень насыщенно и интересно! Наш гид, хорошо знает Баку и что не мало важно, русский языкПровели время очень насыщенно и интересно! Наш гид, хорошо знает Баку и что не мало важно, русский языкПровели время очень насыщенно и интересно! Наш гид, хорошо знает Баку и что не мало важно, русский языкПровели время очень насыщенно и интересно! Наш гид, хорошо знает Баку и что не мало важно, русский язык
  • Н
    Наталья
    24 июня 2024
    Гобустан, Розовое озеро, Огненная гора и Каспийское море - из Баку
    Джамал уникальный гид, он сделал нашу поездку интересной, впечатляющей и полной положительных эмоций. Всё знает, про всё рассказывает, во всём помог. Огромное спасибо за этот незабываемый день
  • t
    tarantov
    29 марта 2019
    Весь Апшерон за один день: крепости и места силы, огненная гора и Храм огня
    У нас остались самые приятные впечатления и об экскурсии и о нешем гиде - Эмиле. Эмиль - исключительно грамотный, образованный и
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    приятный собеседник. Программа экскурсии оказалась даже шире заявленной и мы дополнительно посетити неплохо сохранившуюся древнюю римскую крепость в деевне Романы. Там можно забраться не крепостные стены и на главную башню, откуда открывается интересный вид на апшеронские нефтепромыслы. Безусловно рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Музей-корабль «Сураханы»»

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  3. Местные легенды Апшеронского полуострова. Янардаг, Атяшгах и Сураханы
  4. Любимый 5 элемент по-Азербайджански или чудеса вокруг Баку
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Старый город
  2. Девичья башня
  3. Самое главное
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Гобустан
  6. Нагорный парк
  7. Янардаг
  8. Джума-Мечеть
  9. Розовые озера
  10. Приморский бульвар
Сколько стоит экскурсия по Баку в апреле 2025
Сейчас в Баку в категории "Музей-корабль «Сураханы»" можно забронировать 4 экскурсии от 69 до 160 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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