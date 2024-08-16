С Софья

Провели время очень насыщенно и интересно! Наш гид, хорошо знает Баку и что не мало важно, русский язык. Понравилось абсолютно все, общение с гидом, комфорт, безопасность и главное ВКУСНО ВСЁ!! Впечатление осталось на высшем уровне, прикладываем несколько фото о нашем мини путешествии!!