Агатовые Хызы и легендарная гора Бешбармаг

Увидеть редкие горные пейзажи в космическом стиле
Лучше гор могут быть только разноцветные горы. Белые и охристые Хызы впечатляют даже бывалых путешественников. Я покажу эти уникальные массивы и проведу к легендарной скале Бешбармаг.

Если внимательно смотреть под ноги, тут можно увидеть останки моллюсков, вымерших 65 миллионов лет назад. А если — по сторонам, то можно потерять голову от марсианских пейзажей.
5
2 отзыва
Агатовые Хызы и легендарная гора Бешбармаг
Агатовые Хызы и легендарная гора Бешбармаг
Агатовые Хызы и легендарная гора Бешбармаг
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Агатовые горы Хызы — древние и уникальные по красоте горы, схожие с известным ландшафтом Долины смерти в США. Перед вами откроется красочный неземной пейзаж, а я дополню прогулку рассказами об истории возникновения гор и поделюсь легендами этого края.

Знаменитая гора Бешбармаг — окутанная преданиями и мистикой, где легенды переплелись с историей. Согласно им, тут побывали пророк Илья и Хызыр, один из прорицателей, упомянутых в Коране. В своё время эти места посетил и французский писатель Александр Дюма.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на Skoda Fabia или минивэне (если туристов более 3 человек), а также услуги гида.
  • Дорогу в одну сторону займёт 1,5 часа
  • На маршруте будет крутой подъём в гору по лестницам около 200 метров. Наденьте, пожалуйста, удобную спортивную обувь.
  • Не рекомендую экскурсию детям до 8 лет и людям преклонного возраста

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центральной части города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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31 мар 2024
У нас была замена гида, Анар очень приятный человек, спокойно, без спешки везде нас повозил, у нас было столько времени, сколько нам нужно, чтобы насладиться этой красотой! Места потрясающие!!! Розовые горы особенно поразили, ощущение, что ты на Марсе! Мы очень много узнали о стиле жизни азербайджанцев, менталитете, культуре, отношении к жизни. Анар, спасибо большое!!!
Маша
17 мар 2024
Я несколько раз была в Баку и каждый раз бронировала экскурсии у Офила. Конкретно эту проводил его хороший друг и тоже экскурсовод Анар. Все было прекрасно, как и с Офилом!
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И организационные моменты, и сама экскурсия.

Горы действительно стоит увидеть - мы ездили туда зимой (в не самый лучший сезон) и тем не менее, они выглядят впечатляюще в своих красках. Отдельно удивил момент, когда мы поднялись на гору в полном тумане. Картина напоминала сцены из фильма ужасов:) Туман, ни зги не видно, кажется, что земля плоская и вот тут она и заканчивается, и только одинокое дерево на обочине напоминает о когда-то теплившийся тут жизни. Картина, конечно, на любителя, но меня очень впечатлило, удивило, порадовало новизной ощущений и еще кучей разных эмоций!

Я ожидала, что поездка мне понравится, но в итоге я осталась просто в полном восторге, так как это был мой первый подобный опыт такого рода в горах. Я рада, что Офил не попытался отговорить меня туда ехать зимой:)
Это, кстати, отражает одну из важнейших черт Офила как гида - он прекрасно чувствует туриста и просто-таки интуитивно понимает, что кому предложить, исходя из темперамента, интересов, вкусов и тп.

Очередное большое спасибо Офил и Анар! До встречи в Баку!

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