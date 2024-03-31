Лучше гор могут быть только разноцветные горы. Белые и охристые Хызы впечатляют даже бывалых путешественников. Я покажу эти уникальные массивы и проведу к легендарной скале Бешбармаг.
Если внимательно смотреть под ноги, тут можно увидеть останки моллюсков, вымерших 65 миллионов лет назад. А если — по сторонам, то можно потерять голову от марсианских пейзажей.
Если внимательно смотреть под ноги, тут можно увидеть останки моллюсков, вымерших 65 миллионов лет назад. А если — по сторонам, то можно потерять голову от марсианских пейзажей.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Агатовые горы Хызы — древние и уникальные по красоте горы, схожие с известным ландшафтом Долины смерти в США. Перед вами откроется красочный неземной пейзаж, а я дополню прогулку рассказами об истории возникновения гор и поделюсь легендами этого края.
Знаменитая гора Бешбармаг — окутанная преданиями и мистикой, где легенды переплелись с историей. Согласно им, тут побывали пророк Илья и Хызыр, один из прорицателей, упомянутых в Коране. В своё время эти места посетил и французский писатель Александр Дюма.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на Skoda Fabia или минивэне (если туристов более 3 человек), а также услуги гида.
- Дорогу в одну сторону займёт 1,5 часа
- На маршруте будет крутой подъём в гору по лестницам около 200 метров. Наденьте, пожалуйста, удобную спортивную обувь.
- Не рекомендую экскурсию детям до 8 лет и людям преклонного возраста
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центральной части города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Офил — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 1117 туристов
Коренной бакинец, в туризме работаю более 15 лет. Являюсь главным редактором журнала об Азербайджане. Журнал — обладатель Национальной Туристической Премии. В свободное время изучаю исторические архивные материалы. Много путешествую поЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
31 мар 2024
У нас была замена гида, Анар очень приятный человек, спокойно, без спешки везде нас повозил, у нас было столько времени, сколько нам нужно, чтобы насладиться этой красотой! Места потрясающие!!! Розовые горы особенно поразили, ощущение, что ты на Марсе! Мы очень много узнали о стиле жизни азербайджанцев, менталитете, культуре, отношении к жизни. Анар, спасибо большое!!!
Маша
17 мар 2024
Я несколько раз была в Баку и каждый раз бронировала экскурсии у Офила. Конкретно эту проводил его хороший друг и тоже экскурсовод Анар. Все было прекрасно, как и с Офилом!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку
Похожие экскурсии из Баку
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Розовое озеро, Радужные горы и чаепитие на горе Бешбармаг в Баку
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений и легенд Азербайджана с индивидуальной экскурсией по самым живописным местам Баку
Начало: Место проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150€120 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Из Баку к марсианским пейзажам и розовому озеру: путешествие жизни
Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным чудесам Азербайджана. Откройте для себя розовое озеро, мистическую гору и марсианские пейзажи
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
150€128 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
Погрузитесь в природу и историю Азербайджана: разноцветные Агатовые горы, священная скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость Чыраг-гала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160€128 за всё до 4 чел.