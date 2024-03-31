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И организационные моменты, и сама экскурсия.



Горы действительно стоит увидеть - мы ездили туда зимой (в не самый лучший сезон) и тем не менее, они выглядят впечатляюще в своих красках. Отдельно удивил момент, когда мы поднялись на гору в полном тумане. Картина напоминала сцены из фильма ужасов:) Туман, ни зги не видно, кажется, что земля плоская и вот тут она и заканчивается, и только одинокое дерево на обочине напоминает о когда-то теплившийся тут жизни. Картина, конечно, на любителя, но меня очень впечатлило, удивило, порадовало новизной ощущений и еще кучей разных эмоций!



Я ожидала, что поездка мне понравится, но в итоге я осталась просто в полном восторге, так как это был мой первый подобный опыт такого рода в горах. Я рада, что Офил не попытался отговорить меня туда ехать зимой:)

Это, кстати, отражает одну из важнейших черт Офила как гида - он прекрасно чувствует туриста и просто-таки интуитивно понимает, что кому предложить, исходя из темперамента, интересов, вкусов и тп.



Очередное большое спасибо Офил и Анар! До встречи в Баку!