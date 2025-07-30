Мы вас встретим в аэропорту с именной табличкой, поможем с багажом и довезем до отеля. Пока мы будем ехать до вашего отеля, вы услышите самое важное для тех, кто впервые
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание трансферКак проходит трансфер: Гид-водитель встретит вас в аэропорту с именной табличкой, поможет с размещением багажа в автомобиль и довезет по указанному адресу в Баку. Вам останется только любоваться видом из окна в предвкушении приятного отдыха. По пути гид-водитель поделится общей информацией об Азербайджане и его столице, даст рекомендации, что посетить, что попробовать и куда отправиться. Также при желании мы можем организовать для вас обратный трансфер из отеля в аэропорт. Важная информация: Трансфер не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников. Трансфер осуществляется в отели в черте города и обратно; стоимость трансфера до отелей, расположенных в поселках Баку, обговаривается дополнительно. В переписке прошу указать: дату и номер рейса, время прилета, адрес вашего отеля и примерный объем багажа. Трансфер возможен для групп до 16 человек и проходит на седане, минивэне, микроавтобусе или джипе в зависимости от количества пассажиров. Трансфер проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером. Сопровождать вас будет один из гидов-водителей нашей команды.
Ежедневно по договоренности.
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Бутилированная вода
- Доступ к интернету через wi-fi
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Аэропорт, или место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Здравствуйте! Со мной можно связаться по номеру: +994774455522 (Турал)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
30 июл 2025
Турал организовал хороший трансфер от аэропорта до отеля
Е
Евгений
7 апр 2025
Всем здравствуйте!
Это наше Первое посещение Баку, решили взять трансфер, тк экскурсии также смотрели и решили брать у гида Турала.
Турал сразу написал, уточнил детали рейса, встретил в выхода из зоны прилёта
