В путешествии из Баку вы отправитесь на северо-запад и побываете в нескольких живописных регионах Азербайджана. Познакомитесь с богатой историей и архитектурой мечети 8 века, одной из первых на Кавказе. Полюбуетесь озером Нохур. Отдохнёте в горнолыжном комплексе и сможете подняться по канатной дороге к вершине Туфандага.
Описание экскурсии
Приглашаю вас в увлекательное однодневное путешествие из Баку в Габалу — регион, который по праву называют «Азербайджанской Швейцарией»! Это идеальная экскурсия для тех, кто хочет открыть для себя природное великолепие, богатую историю и уникальную культуру Азербайджана. На комфортабельном автомобиле мы отправимся на северо-запад страны, чтобы посетить живописные уголки, исторические достопримечательности и современные курорты. Приготовьтесь к незабываемому дню, полному красоты, умиротворения и приключений!
Мечеть в Шемахе
Наша первая остановка — древняя мечеть в Шемахе, одна из старейших на Кавказе, построенная в VIII веке. Этот архитектурный памятник, уступающий по возрасту лишь Дербентской мечети, перенесёт вас в глубину истории. Вы узнаете, как разные эпохи и культуры сформировали её уникальный облик, отражая богатое наследие региона. Это место дышит историей и оставляет глубокое впечатление. Водопад «Семь красавиц»Далее мы отправимся к водопаду «Семь красавиц», расположенному в одном из самых живописных уголков Азербайджана. Этот природный шедевр поразит вас своей мощью и красотой. Окружённый зелёными склонами, водопад создаёт атмосферу спокойствия и величия, идеальную для фотографий и созерцания.
Озеро Нохур
По пути к Габале мы заедем к очаровательному озеру Нохур, окружённому мягкими холмами и пышной зеленью. Это идеальное место, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться природной гармонией. Вы сможете покататься на вёсельной лодке, отправиться на конную прогулку или просто расслабиться с чашечкой ароматного азербайджанского чая на берегу озера, любуясь завораживающими пейзажами. Горнолыжный курорт «Туфандаг»Наша финальная остановка — современный горнолыжный курорт Туфандаг, который прекрасен в любое время года. Летом вы сможете прогуляться по альпийским лугам, вдохнуть свежий горный воздух и насладиться природной красотой. Зимой курорт превращается в рай для лыжников и сноубордистов благодаря ухоженным склонам и отличной инфраструктуре. Мы отдохнём на территории комплекса, а затем поднимемся по канатной дороге к вершине Туфандага. С панорамной площадки вам откроются захватывающие виды на хребты Кавказских гор — зрелище, которое останется в вашей памяти навсегда. Важная информация:
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером.
- В летнюю погоду желательно взять головной а в зимнюю погоду теплую одежду.
- Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Джума-мечеть в Шамахе
- Водопад Cемь красавиц
- Озера Нохур
- Горнолыжный курорт Туфандаг
Что включено
- Трансфер/n
- Услуга гида
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
- Канатная дорога 15 $ (25 манат) за человека (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания (в черте города)
Завершение: Привозим в отель или место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
