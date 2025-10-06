Мои заказы

В МАРС через РОЗОВОЕ озеро с чаепитие на скале БЕШБАРМАГ + фото от гида

Миссия сделать ваше путешествие незабываемым!
Описание трансфер

1) Первая остановка — Розовое озеро, оно выделяется тем, что покрыто розовым оттенком. В нём веками добывается соль, потому что оно одно из восьми природных озёр в мире. Вы насладитесь видом и бархатным воздухом. 2) Вторая локация — Марсианские горы, там человек себя чувствует как на Марсе! Только побывав там, можно это почувствовать, фото не передадут атмосферу в полной мере. 3) Продолжение путешествия — гора Пять пальцев, которая полна легенд. Здесь открывается волшебный вид. А самое главное — на этой горе есть особое место: ваши желания будут исполняться, когда вы преодолеете эту точку. 4) И по дороге мы заедим по вашему усмотрению на дегустацию икры, который славиться своим вкусом. И даже можете приобрести по хорошей цене. А если захотите покушать осетрину или других рыб плавающих на каспии по хорошей цене. Можно заехать в рыбный ресторан, который будет по маршруту. 5) Сопровождающий Вас гид всё Вашу поездку будет показывать и фотографировать из самых выделенных ракурсов, сопровождая Вас. Потому-что, наша миссия сделать Ваше путешествие не забываемым.

Ежедневно с 09:00 до 17:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Розовое озеро
  • Марсианские горы
  • Гора Пять пальцев
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Д
Дарья
6 окт 2025
Очень познавательная и живописная экскурсия. Мы увидели потрясающие пейзажи Розового озера, Розовых гор и горы Бешбармаг. Гид Шамиль прекрасно провел экскурсию и ответил на все наши вопросы. Поездка на его комфортабельном автомобиле добавила удовольствия от путешествия. Остались исключительно положительные впечатления и море красивых фотографий.
А
Ангелина
26 сен 2025
Здравствуйте
Очень понравилась экскурсия от гида Шамиля. Нет столько слов в мире, чтобы описать наш восторг. Очень приятный мужчина, вежливый, гостеприимный и очень весёлый. Легко с нами связался, улыбчиво поздоровался и
повез в увлекательную поездку. Мы побывали в трех местах: Розовое озеро, Агатовые горы, скала Бешбармаг.

Розовое озеро:
Под приятные разговоры и знакомство не заметили как быстро оказались на розовом озере. Волшебное место оставило приятное впечатление, нас было трое, так что Шамиль фотографировал нас на протяжении всей экскурсии, выбирая лучшие ракурсы! Помыв ручки в солёной розовой водичке, на руках остался приятный бархатный след. Для комфорта, после озера, Шамиль предложил влажные салфетки, за что спасибо! И так же в дверцах машины была вода))

Гора Бешбармаг:
Когда разговариваешь с комфортными людьми, время пролетает незаметно, и вот мы уже возле горы Бешбармаг! Взобраться туда то ещё испытание, но, поверьте, оно того стоит! Преодолев испытание лестницей, мы увидели самые красивые виды во всем Баку! Ни одна фотография не передаст красоты тех мест.
А вот чтобы спуститься от туда, нужно постараться, осторожно, ступенька за ступенькой. Спустившись, мы отправились пить чай. Зашли в домик, разулись, нас угощали чаем и вкусностями: финики, конфеты и халва в лаваше! Красивые ковры на стенах, и виды из окна.

Агатовые горы:
Спуск с горы Бешбармаг был быстрым и под веселую музыку, с остановкой дегустации черной икры. Далее те самые Агатовые горы! И снова ни

О
Олег
6 июн 2025
Л
Лилия
15 апр 2025
Великолепная экскурсия с гидом Намиком. Всё очень понравилось. Если любите природу и необычные виды, обязательно возьмите эту экскурсию. Отдельные слова благодарности Намику- интеллигентный, воспитанный, профессионал своего дела!

