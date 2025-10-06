читать дальше

повез в увлекательную поездку. Мы побывали в трех местах: Розовое озеро, Агатовые горы, скала Бешбармаг.



Розовое озеро:

Под приятные разговоры и знакомство не заметили как быстро оказались на розовом озере. Волшебное место оставило приятное впечатление, нас было трое, так что Шамиль фотографировал нас на протяжении всей экскурсии, выбирая лучшие ракурсы! Помыв ручки в солёной розовой водичке, на руках остался приятный бархатный след. Для комфорта, после озера, Шамиль предложил влажные салфетки, за что спасибо! И так же в дверцах машины была вода))



Гора Бешбармаг:

Когда разговариваешь с комфортными людьми, время пролетает незаметно, и вот мы уже возле горы Бешбармаг! Взобраться туда то ещё испытание, но, поверьте, оно того стоит! Преодолев испытание лестницей, мы увидели самые красивые виды во всем Баку! Ни одна фотография не передаст красоты тех мест.

А вот чтобы спуститься от туда, нужно постараться, осторожно, ступенька за ступенькой. Спустившись, мы отправились пить чай. Зашли в домик, разулись, нас угощали чаем и вкусностями: финики, конфеты и халва в лаваше! Красивые ковры на стенах, и виды из окна.



Агатовые горы:

Спуск с горы Бешбармаг был быстрым и под веселую музыку, с остановкой дегустации черной икры. Далее те самые Агатовые горы! И снова ни