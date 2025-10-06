Миссия сделать ваше путешествие незабываемым!
Описание трансфер1) Первая остановка — Розовое озеро, оно выделяется тем, что покрыто розовым оттенком. В нём веками добывается соль, потому что оно одно из восьми природных озёр в мире. Вы насладитесь видом и бархатным воздухом. 2) Вторая локация — Марсианские горы, там человек себя чувствует как на Марсе! Только побывав там, можно это почувствовать, фото не передадут атмосферу в полной мере. 3) Продолжение путешествия — гора Пять пальцев, которая полна легенд. Здесь открывается волшебный вид. А самое главное — на этой горе есть особое место: ваши желания будут исполняться, когда вы преодолеете эту точку. 4) И по дороге мы заедим по вашему усмотрению на дегустацию икры, который славиться своим вкусом. И даже можете приобрести по хорошей цене. А если захотите покушать осетрину или других рыб плавающих на каспии по хорошей цене. Можно заехать в рыбный ресторан, который будет по маршруту. 5) Сопровождающий Вас гид всё Вашу поездку будет показывать и фотографировать из самых выделенных ракурсов, сопровождая Вас. Потому-что, наша миссия сделать Ваше путешествие не забываемым.
Ежедневно с 09:00 до 17:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Розовое озеро
- Марсианские горы
- Гора Пять пальцев
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
6 окт 2025
Очень познавательная и живописная экскурсия. Мы увидели потрясающие пейзажи Розового озера, Розовых гор и горы Бешбармаг. Гид Шамиль прекрасно провел экскурсию и ответил на все наши вопросы. Поездка на его комфортабельном автомобиле добавила удовольствия от путешествия. Остались исключительно положительные впечатления и море красивых фотографий.
А
Ангелина
26 сен 2025
Здравствуйте
Очень понравилась экскурсия от гида Шамиля. Нет столько слов в мире, чтобы описать наш восторг. Очень приятный мужчина, вежливый, гостеприимный и очень весёлый. Легко с нами связался, улыбчиво поздоровался и
О
Олег
6 июн 2025
Л
Лилия
15 апр 2025
Великолепная экскурсия с гидом Намиком. Всё очень понравилось. Если любите природу и необычные виды, обязательно возьмите эту экскурсию. Отдельные слова благодарности Намику- интеллигентный, воспитанный, профессионал своего дела!
