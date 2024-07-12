Откройте для себя Азербайджан за пределами Баку! Мы с вами отправимся изучать природные и исторические достопримечательности. Изучим «леденцовые» горы разных цветов, напоминающие ландшафты Долины смерти в США. Поднимемся на гору Бешбармаг, раскроем её тайны и устроим чаепитие в красивом месте. А также погуляем по второму по величине городу страны.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Агатовые горы Хызы

Мы поедем по одной из самых красивых дорог Азербайджана длиной в 40 км. На середине пути откроется вид на долину сланцевых гор, окрашенных в поразительные цвета — красный, оранжевый, розовый и угольно-чёрный. Британский писатель-путешественник Марк Эллиот прозвал их «леденцовыми». Это название так и осталось за ними. Гид расскажет, как появились эти цвета и что здесь можно обнаружить, если внимательно смотреть под ноги.

Гора Бешбармаг

В часе езды от Баку находится гора высотой 382 метра, необычная форма которой дала ей название Бешбармаг, что значит «гора пяти пальцев». По легенде, пророк Хидр пришёл сюда в поиске «эликсира жизни» и, отпив воды из родника, стал бессмертным. Мы поднимемся на вершину, понаблюдаем за традиционными ритуалами (сюда до сих пор приходят жители помолиться), полюбуемся видами на Каспий и понаблюдаем за птицами. Также здесь вас ждёт чайная церемония.

Город Сумгаит

Второй по величине город Азербайджана после Баку. В советское время его называли «Городом молодёжи», так как он был основан и поначалу заселён молодыми людьми. Мы прогуляемся по улочкам, изучим архитектуру, поговорим о племенах, которые раньше проживали на этой территории, и легендах, связанных с происхождением названия.

Организационные детали