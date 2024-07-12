Марсианские холмы, Бешбармаг, Сумгаит и чайная церемония

Оказаться в "Долине смерти", покорить мистическую гору и побывать в "Городе молодёжи" в мини-группе
Откройте для себя Азербайджан за пределами Баку! Мы с вами отправимся изучать природные и исторические достопримечательности. Изучим «леденцовые» горы разных цветов, напоминающие ландшафты Долины смерти в США. Поднимемся на гору Бешбармаг, раскроем её тайны и устроим чаепитие в красивом месте. А также погуляем по второму по величине городу страны.
Марсианские холмы, Бешбармаг, Сумгаит и чайная церемония
Марсианские холмы, Бешбармаг, Сумгаит и чайная церемония
Марсианские холмы, Бешбармаг, Сумгаит и чайная церемония
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Агатовые горы Хызы

Мы поедем по одной из самых красивых дорог Азербайджана длиной в 40 км. На середине пути откроется вид на долину сланцевых гор, окрашенных в поразительные цвета — красный, оранжевый, розовый и угольно-чёрный. Британский писатель-путешественник Марк Эллиот прозвал их «леденцовыми». Это название так и осталось за ними. Гид расскажет, как появились эти цвета и что здесь можно обнаружить, если внимательно смотреть под ноги.

Гора Бешбармаг

В часе езды от Баку находится гора высотой 382 метра, необычная форма которой дала ей название Бешбармаг, что значит «гора пяти пальцев». По легенде, пророк Хидр пришёл сюда в поиске «эликсира жизни» и, отпив воды из родника, стал бессмертным. Мы поднимемся на вершину, понаблюдаем за традиционными ритуалами (сюда до сих пор приходят жители помолиться), полюбуемся видами на Каспий и понаблюдаем за птицами. Также здесь вас ждёт чайная церемония.

Город Сумгаит

Второй по величине город Азербайджана после Баку. В советское время его называли «Городом молодёжи», так как он был основан и поначалу заселён молодыми людьми. Мы прогуляемся по улочкам, изучим архитектуру, поговорим о племенах, которые раньше проживали на этой территории, и легендах, связанных с происхождением названия.

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Kia Carnival или Mercedes Vito
  • Программа подходит для взрослых и детей от 10 лет. На Бешбармаг будет подъём средней сложности, так что рассчитывайте свои силы.
  • В стоимость не включён обед (по желанию)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€98
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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