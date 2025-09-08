Шеки — это волшебный уголок Азербайджана, где каждый камень хранит историю, а воздух пропитан ароматом восточных сладостей.
Здесь древние дворцы, горные пейзажи и уникальное ремесло создают атмосферу сказочного путешествия во времени.
Описание экскурсииЧто вас ждёт: 1. Мечеть "Джума" в Шамахе — это не просто храм, а живой свидетель тысячелетней истории, переживший землетрясения, войны и возрождение. Её величественные арки и изящные минареты хранят в себе дух древнего Востока, а внутри царит тишина, наполненная светом, отражающимся от резного камня. Здесь прошлое и настоящее сливаются в единое мгновение, оставляя в душе ощущение вечности. 2. Озеро Нохур в Габале — это зеркало природы, в котором отражаются величественные горы и бескрайнее небо. Его вода, спокойная и кристально чистая, словно хранит древние легенды и шёпот ветра, скользящего по водной глади. Здесь время замирает, а душа наполняется тишиной и гармонией, будто сама природа приглашает к отдыху и созерцанию. 3. Дворец шекинских ханов — это восточная сказка, застывшая в камне, дереве и стекле. Его стены хранят историю ханства, а солнечные лучи, играя в цветных витражах шебеке, превращают каждое мгновение в живую картину. Здесь каждое украшение — словно стих из поэмы о величии, искусстве и вечной красоте Азербайджана. 4. Шекинский Караван-сарай — это путешествие во времени, где за массивными каменными стенами до сих пор слышится эхо Шёлкового пути. Когда-то здесь отдыхали купцы и путники, а сегодня каждый гость ощущает атмосферу восточной сказки, укрывшись в тени старинных арок. Вечерами двор наполняется мягким светом фонарей, и кажется, что вот-вот раздастся звон караванных колокольчиков, возвещая о новых приключениях. 5. Нухинская церковь в Шеки — это древний страж истории, скрытый среди зелени гор и узких улочек. Её каменные стены, пропитанные временем, хранят воспоминания о поколениях, молившихся под сводами этого храма. Здесь тишина говорит громче слов, а лучи солнца, пробиваясь сквозь окна, словно оживляют прошлое, связывая его с настоящим. 6. Мастерская ремесленников в Шеки — это место, где время замирает, а традиции оживают в умелых руках мастеров. Здесь дерево превращается в резные узоры, стекло — в сияющие шебеке, а глина — в изящную керамику, наполненную душой Востока. Каждый предмет — не просто вещь, а живая история, впитавшая тепло рук и вдохновение древнего города.
Что включено
- Комфортный автомобиль с кондиционером
- Трансфер из отеля
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
- Все входные билеты в музеи
- Обед во время экскурсии
Что не входит в цену
- Личные расходы
И
Ирина
8 сен 2025
Рекомендую! Интереснейшая экскурсия, почти неутомительна, хорошо организована. Понравились экскурсовод Риад и водитель Эльвин, поеду с ними ещё! Обязательно надо посетить Шеки и Шемаху. Ну и обед на берегу озера "Нохур" в Габале это почти Рица, отдохнули прекрасно! Не пожалеете.
Т
Татьяна
5 июн 2025
Шеки- потрясающе красивое место, которое стоит посетить. Дорога до него сложноватая и долгая, но это того стоит.
У нашего гида Риада есть запасные батарейки😀 Он очень энергичный, веселый, позитивный человек, говорящий
Э
Элина
22 апр 2025
Места очень красивые, интересные. Гид Анар был очень предупредителен, учел все наши пожелания. Ездили на чистом, комфортабельном транспорте. Спасибо за прекрасно проведенный день!
