Замки, дворцы и особняки Баку

Найдено 48 экскурсий в категории «Дворцы, замки и особняки» в Баку на русском языке, цены от €17, скидки до 60%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый город Баку за 2 часа
🚶 Пешая
скидка
26%
Групповая
2 часа
93 отзыва
Старый город Баку: путешествие в историю и культуру за 2 часа
Прогулка по Старому городу Баку раскроет его исторические тайны, архитектурные шедевры и места, ставшие декорациями для культовых фильмов
Начало: У основных ворот Старого города
«По желанию можно осмотреть Дворец Ширваншахов изнутри»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2317 за человека
Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
60 отзывов
Исследуйте Старый Баку и Апшерон: древности и природные чудеса
Откройте тайны древнего Баку и Апшерона, насладитесь уникальными пейзажами и познакомьтесь с историей региона
«Вы оцените главные достопримечательности Старого Баку: Девичью башню, дворец Ширваншахов, Крепостные ворота и руины часовни Святого Варфоломея»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
160144 за всё до 3 чел.
Изысканный микс культур и традиций Баку
🚶 Пешая
скидка
14%
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Изысканный микс культур и традиций Баку
Посетите Баку и погрузитесь в его уникальную атмосферу. Узнайте о богатом прошлом города, оцените его архитектуру и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
«Архитектурные символы процветания столицы в период нефтяного бума: дворец де Бура, дом Садыховых и Мирзабековых, здание женской гимназии, пассажи Лалаева и Тагиева, кукольный театр, губернаторский дом и многие другие»
Завтра в 16:00
10 июня в 17:00
9077 за всё до 7 чел.
Караван-сараи, мечети, резиденции шахов - гуляем по Старому Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Путешествие во времени: Старый Баку и его сокровища
Откройте для себя душу Баку в уникальной экскурсии по историческим местам, полным тайн и легенд
«Последний дворец государства Ширваншахов с более чем тысячелетней историей»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
65 за всё до 5 чел.
Секреты Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
59 отзывов
Секреты Старого города Баку: уникальное путешествие в прошлое
Загадки Старого города Баку раскроются в увлекательной экскурсии. История, архитектура и культура в одном туре
11 июня в 15:00
16 июня в 19:00
77 за всё до 6 чел.
Магия старого Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
127 отзывов
Магия старого Баку: путешествие в сердце азербайджанской истории
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Старому Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В площади Фонтанов, перед музеем азербайджанской л...
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
77 за всё до 4 чел.
Узнать Баку за 3 часа
Индивидуальная
3 часа
165 отзывов
Узнать Баку за 3 часа: от Старого Города до Пламенных башен
Проведите незабываемые 3 часа в Баку, погружаясь в историю и культуру города в компании опытного гида
Начало: В районе Старого города
«Вы увидите крепостные стены Ичери-шехер и средневековые караван-сараи, побываете на рыночной площади Базар майданы и откроете тайны Девичьей башни, осмотрите древние мечети и дворец Ширваншахов 12 века»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 119 за всё до 40 чел.
Баку и его необычные окрестности (4 в 1)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
94 отзыва
Баку и его необычные окрестности: наскальные рисунки, вулканы, Старый город
Экскурсия «Баку и его необычные окрестности (4 в 1)» позволит вам за один день увидеть столицу Азербайджана и уникальные природные явления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 00:30
от 252 за всё до 6 чел.
Вдохновиться контрастами Баку
Индивидуальная
4.5 часа
32 отзыва
Вдохновиться контрастами Баку: от Ичери-Шехер до Белого города
Погрузитесь в мир контрастов Баку: от древних улочек до современных небоскребов. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
«По пути я расскажу удивительные истории дома «без канализации» и особняка Гаджи Рамазанова, а также проведу вас по следам культовых фильмов «Бриллиантовая рука» и «Человек-амфибия»»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 170 за всё до 50 чел.
Агатовые горы Хызы и народная магия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
45 отзывов
Уникальная экскурсия в Хызы: Агатовые горы, Розовое озеро и история
Вас ждет незабываемое путешествие по Агатовым горам Хызы, где природа и история переплетаются в одном месте
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от 257 за всё до 10 чел.
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
Познакомиться с ключевыми объектами города, следуя по трассе легендарной гонки болидов
Начало: Ваш отель
«Здесь вы встретите дворец Ширваншахов, Ханский дом и оборонительные сооружения городской стены, побываете на месте съемок фильма «Бриллиантовая рука» и в мастерской художника Али Шамси»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 250 за всё до 10 чел.
Баку и бакинцы
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
54 отзыва
Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры
Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города
Начало: В районе станции метро «Icherisheher»
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
240180 за всё до 4 чел.
Старый город: 22 гектара колорита
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
46 отзывов
Старый город Баку: путешествие по 22 гектарам колорита и истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Баку, где каждый камень рассказывает свою историю. Экскурсия по Старому городу - это путешествие в прошлое
«Чтобы поближе познакомиться с богатой историей города, вы побываете во Дворце Ширваншахов»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 99 за всё до 10 чел.
Весь Баку за 5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
178 отзывов
Экскурсия по Баку: история, архитектура и культура за 5 часов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Баку с экскурсией, которая раскроет город от средневековья до наших дней
Начало: Отель проживания туристов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 185 за всё до 6 чел.
Баку. История Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
368 отзывов
Баку. История Старого города
Очароваться культурным и историческим богатством столицы на обзорной прогулке
Начало: У музея азербайджанской литературы имени Низами Гя...
«Дворец Ширваншахов — правителей Ширванского государства со столицей в Баку (осмотр без посещения)»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
77 за всё до 4 чел.
Прогулка по Старому городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Прогулка по Старому городу
Погрузиться в колорит Ичери-шехер и открыть сокровищницу городских легенд
Начало: От Вашего отеля, либо со встречей у Ичери-шехер в ...
«Вы увидите Девичью башню и дворец Ширваншахов, заглянете в караван-сарай и мастерскую художника»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 200 за всё до 18 чел.
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальный мир Баку с экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты старинных и новых районов города
«Затем мы направимся к Дворцу ширваншахов — рассматривать детали на фасаде и погружаться в атмосферу восточной роскоши»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
Отправиться в атмосферное путешествие по историческому центру и современным кварталам
«Вы рассмотрите дворец Ширваншахов и другие старинные памятники»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 3 чел.
Групповая пешая экскурсия по Старому Баку
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
Групповая пешая экскурсия по Старому Баку
Познакомиться с историческим центром города и узнать подробности из его прошлого
Начало: У станции метро Ичери-шехер
«Вы увидите такие известные локации, как дворец Ширваншахов, Девичью башню, Парные ворота, Дом с цепями, здание Исмаилия, мастерскую Али Шамси и многие другие»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2018 за человека
Четыре эпохи Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
74 отзыва
Путешествие через Четыре эпохи Баку: от Средневековья до современности
Познайте уникальное сочетание эпох в Баку: от средневековых улочек до современных архитектурных шедевров в одной экскурсии
«Вы встретите Дворец Ширваншахов — масштабную резиденцию правителей древнего государства, караван-сараи, баню 18 века, бывший жилой дом бакинских ханов и легендарную Девичью башню»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
123 за всё до 4 чел.
Старый Баку: из прошлого к настоящему
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Старый Баку: из прошлого к настоящему
Понять главное о городе, погуляв по району, из которого он вырос
Начало: Рядом метро «Старый город»
«Мы увидим древние улочки, исторические здания, включая Дворец ширваншахов, многочисленные мечети и караван-сараи»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
130 за всё до 6 чел.
Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
15 отзывов
Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети
Открыть самые атмосферные места исторического центра и украсить коллекцию фотовоспоминаний о городе
Начало: В райне метро Ичери Шехер
«Вы увидите, как интересно контрастируют современные и средневековые памятники Азербайджана — Пламенные башни и легендарный Дворец ширваншахов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
75 за всё до 2 чел.
Душа Старого города Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
63 отзыва
Душа Старого города Баку: Историческое путешествие
Откройте вековую историю Баку, пройдитесь по следам легенд и поэтов, взгляните на город глазами его создателей
Начало: У вашего отеля
«Вы прогуляетесь по Губернаторскому садику — старейшему парку с живописным фонтаном — и конечно, посетите Дворец Ширваншахов — бывшую резиденцию правителей древнего государства»
Сегодня в 14:00
Завтра в 13:00
от 112 за всё до 10 чел.
Колоритная фотосессия в сердце Баку
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Колоритная фотосессия в сердце Баку
Погулять по Старому городу в компании профессионального фотографа и получить яркие снимки на память
Начало: В районе Девичьей башни
«В нашей программе: Дворец Ширваншахов, Девичья башня, караван-сарай и многое другое»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
160120 за всё до 2 чел.
Истоки древнего Баку и колоритный Ичери-шехер
🚶 Пешая
скидка
60%
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Истоки древнего Баку: путешествие по Ичери-шехер
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Ичери-шехер, душе древнего Баку с богатой историей и архитектурой
Начало: У памятника Низами Гянджеви
«Увидите дворцы и старинную башню, караван-сараи и мечети, купольные восточные бани и особняки 19-20 веков»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 13052 за всё до 10 чел.
Знакомство с новым и старым Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Знакомство с новым и старым Баку
Автопешеходная экскурсия по историческим и современным достопримечательностям
Начало: В вашем отеле
«Вы прокатитесь по улицам столицы Азербайджана под рассказы о дворцах нефтяных королей»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 4 чел.
С ветерком по Баку и вокруг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
С ветерком по Баку и вокруг
Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий
«На уютных каменных улочках вы увидите Дворец Ширваншахов и узнаете об этих правителях, посмотрите на старинные мечети, караван-сараи, хаммамы и базары, найдете места из культовых советских фильмов»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от 250 за всё до 60 чел.
Дворцы и особняки нефтяных магнатов в Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Дворцы и особняки нефтяных магнатов в Баку
Оценить архитектурные шедевры города и загадочный поселок Вилла Петролеа с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите самые красивые дома азербайджанской столицы: «Дворец счастья» в венецианском стиле, контору братьев Ротшильдов, «Бакинское палаццо», здания мэрии и филармонии»
11 июня в 09:00
2 авг в 09:00
140 за всё до 2 чел.
Вкусный Баку: гастрономическая экскурсия по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Вкусный Баку: гастрономическая экскурсия по городу
Погулять по центральным улочкам, пообедать в ресторане у моря и запомнить город на вкус
«Поприветствуем Старый город: старинные мечети, караван-сараи, Девичью башню и дворец Ширваншахов»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 170 за всё до 4 чел.
Эклектика Баку: фотопрогулка в Старом городе
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Эклектика Баку: фотопрогулка в Старом городе
Запечатлеть себя в декорациях исторического центра Ичери-шехер
«Дворец ширваншахов на вершине бакинского холма, откуда открывается потрясающая панорама города»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
170153 за всё до 2 чел.
Баку от Б до У
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Баку от Б до У
Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии
«На автомобиле мы проедем мимо великолепных достопримечательностей эпохи нефтяного бума: вы увидите дворец Мухтарова, здание Исмаилия и дом Гаджинского, а я расскажу об их архитектуре и первых жителях»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Баку старый и новый - архитектура и искусство
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Баку старый и новый - архитектура и искусство
Узнать город от древних стен до современных проектов на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Посетите Дворец Ширваншахов — бывшую резиденцию правителей древнего государства»
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
от 225 за всё до 6 чел.
Земля и небо Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Земля и небо Баку
Историческая прогулка по Старому городу и новому Баку и панорама с телебашни
Начало: Напротив Кукольного Театра
«Вы побываете в резиденции правителей государства Ширван — Дворце Ширваншахов»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 223 за всё до 10 чел.
Экскурсия-квест по Старому Баку
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
1 отзыв
Загадочный Баку: квест-экскурсия по древнему Ичери-шехер
Раскройте секреты старого Баку в увлекательном квесте с историческими загадками и поиском сокровищ
Начало: На станции метро «Ичери-шехер»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
140 за всё до 6 чел.
Грязевые вулканы, наскальные рисунки Гобустана, мечеть Фатимы и история нефти
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
68 отзывов
Гобустан и вулканы: путешествие в историю и природу Азербайджана
Погрузитесь в историю человечества с экскурсией в Гобустан, где история оживает на древних скалах
Начало: У вашего отеля или апартаментов
«Крепостная стена окружает Старый город, где находятся бывшая королевская резиденция Дворец ширваншахов и знаменитая Девичья башня»
Расписание: Все дни.
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $127 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия: Новый и старый Баку
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
50 отзывов
Обзорная экскурсия: Новый и старый Баку
Начало: По месту проживания
«Затем мы направимся к Дворцу Ширваншахов — рассматривать детали на фасаде и погружаться в атмосферу восточной роскоши»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от $150 за всё до 3 чел.
Весь Баку и «огненный» Апшерон
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
110 отзывов
Весь Баку и «огненный» Апшерон
Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
Начало: У вашего отеля
«Слушая рассказы об истории Баку и апшеронской архитектуре, вы выйдете к дворцу Ширваншахов»
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
110 за всё до 3 чел.
Калейдоскоп вечернего Баку
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
25 отзывов
Калейдоскоп вечернего Баку
Насыщенная групповая прогулка от древности до современности
Начало: Гоша-Гала (Парные Ворота у входа в Старый Город)
«Парные ворота, окутанная легендами Девичья башня и средневековый Дворец Ширваншахов познакомят с особенностями зодчества Апшеронской школы»
Расписание: ежедневно в 20:00
1 авг в 20:00
2 авг в 20:00
30 за человека
Большая ознакомительная прогулка по Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Большая ознакомительная прогулка по Баку
Начало: В отеле
«Полюбуемся на Дворец Ширваншахов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$130 за всё до 2 чел.
«Салам Баку» знакомства с Баку. (обзорная экскурсия по городу Баку)
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
«Салам Баку» знакомства с Баку. (обзорная экскурсия по городу Баку)
Начало: По указанию клиента
«Далее вас ждет прогулка по Старому городу Вы увидите главные достопримечательности Старого Баку: Девичью башню, дворец Ширваншахов, двор Диван Хана, мечети, минареты и караван-сараи»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 100$95 за всё до 4 чел.
Магия микса архитектуры и традиций: Первые шаги в историческом центре Баку
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Магия микса архитектуры и традиций: Первые шаги в историческом центре Баку
Начало: Ваш отель или арарттаментты
«Ознакомление с архитектурными шедеврами периода нефтяного бума, включая дворец де Бура, дом Садыховых и Мирзабековых, здание Городской думы и другие символы процветания города»
Расписание: Каждый день с 9.00-19.00
Завтра в 17:00
10 июня в 18:00
от 90$72 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Баку (расширенная программа)
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Экскурсия по Баку (расширенная программа)
Начало: По месту вашего проживания
«Затем мы направимся к знаменитому Дворцу ширваншахов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $200 за всё до 3 чел.
Старый город
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Старый город
Начало: Ваш отель, заранее назначенное место
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$75 за человека
Красота по-бакински: обзорная экскурсия + ювелирный мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Красота по-бакински: обзорная экскурсия + ювелирный мастер-класс
Отправиться в путешествие по лучшим местам Баку и создать украшение своими руками
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
60 за всё до 3 чел.
Трансфер-экскурсия по Баку
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4.5 часа
Трансфер-экскурсия по Баку
Посетить старинные и современные достопримечательности города по пути из аэропорта в отель
«Затем мы направимся к Дворцу Ширваншахов — рассматривать детали на фасаде и погружаться в атмосферу восточной роскоши»
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:00
140 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Баку. История Старого города
    Спасибо Сабине за отличную экскурсию по старому городу! Интересный, увлекательный рассказ об истории города не мог оставить нас равнодушными. Хотите
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    получить удовольствие от прогулки по старому городу, заряд позитива на весь день и много ценной информации о городе и его достопримечательностях? Познакомьтесь с замечательным гидом - Сабиной и она поможет вам влюбиться в этот город раз и навсегда!

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Баку и его необычные окрестности (4 в 1)
    Отличная интересная экскурсия! По нашей просьбе чуть был изменен маршнэркт! Прекрасный компетентный интеллигентный и увлекающий экскурсовод, отличная машина Mercedes Vito с кондиционером! Очень комфортно и интересно.
  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Изысканный микс культур и традиций Баку
    Это был мой первый день в Баку. Михаил очень интерсно рассказал об истории города, о людях, о культуре, вернее о
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    миксе культур. Было очень увлекательно, время пролетело незаметно. Хотелось сушать Михаила еще и еще. Он показал мне старый город и район вокруг него. Рассказал о современном городе, посоветовал куда пойти по насущным вопросам (покушать, поенять валюту, посмотреть еще интересное). И еще он подарил мне баночку домашнего варенья) К слову сказать, добрешие таможенники выпустили меня с этой баночкой в ручной клади) Максимально рекомендую погулять по Баку с Михаилом.

  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Изысканный микс культур и традиций Баку
    Mikail, превосходно знает историю и культуру этой страны и народа. Рекомендуем, точно не пожалеете!
  • А
    Андрей
    2 июня 2024
    Агатовые горы Хызы и народная магия
    Большое спасибо Лие Мириевой! Очень профессионально, прекрасное знание материала и истории, приятное общение. Впечатления от пребывания самые благоприятные
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Знакомство с новым и старым Баку
    Очень понравилась экскурсия с Еленой. Человек на своем месте, все очень доступно и душевно рассказывала. Видно, что человек любит и знает свою страну и свой город.
  • К
    Кристина
    30 мая 2024
    Старый город Баку за 2 часа
    Добрый вечер, экскурсию посещала 25 мая. Всё прошло отлично, во всём был соблюден баланс: информация, фото, красивые места, без суеты. Хороший гид,
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    а если Вам надо сделать пару кадров, он всегда готов помочь и поработать фотографом. (отличные снимки получилось). Я осталась довольна экскурсией. Спасибо. Советую.

  • Г
    Галина
    29 мая 2024
    Старый город Баку за 2 часа
    Экскурсия прошла на 5+, мне попался великолепный гид Эльнур, замечательный рассказчик с отличным чувством юмора, который делает живые, незабываемые фото. Всем советую 👍👍👍
  • Ф
    Федор
    29 мая 2024
    Караван-сараи, мечети, резиденции шахов - гуляем по Старому Баку
    Все очень понравилось! Увлекательно, весело, информативно. Время пролетело незаметно, остались под очень приятным впечатлением. Рекомендую!:)
  • А
    Алина
    29 мая 2024
    Магия старого Баку
    Все прошло отлично! Получили удовольствие от прогулки, в маршруте есть приятные бонусы, рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Дворцы, замки и особняки»

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