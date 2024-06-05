🚶 Пешая 26% скидка Групповая 2 часа 93 отзыва Старый город Баку: путешествие в историю и культуру за 2 часа Прогулка по Старому городу Баку раскроет его исторические тайны, архитектурные шедевры и места, ставшие декорациями для культовых фильмов Начало: У основных ворот Старого города «По желанию можно осмотреть Дворец Ширваншахов изнутри» Расписание: ежедневно в 09:00 23 € 17 за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 9 часов 60 отзывов Исследуйте Старый Баку и Апшерон: древности и природные чудеса Откройте тайны древнего Баку и Апшерона, насладитесь уникальными пейзажами и познакомьтесь с историей региона «Вы оцените главные достопримечательности Старого Баку: Девичью башню, дворец Ширваншахов, Крепостные ворота и руины часовни Святого Варфоломея» 160 € 144 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 14% скидка Индивидуальная 4 часа 29 отзывов Изысканный микс культур и традиций Баку Посетите Баку и погрузитесь в его уникальную атмосферу. Узнайте о богатом прошлом города, оцените его архитектуру и культурное наследие Начало: У вашего отеля «Архитектурные символы процветания столицы в период нефтяного бума: дворец де Бура, дом Садыховых и Мирзабековых, здание женской гимназии, пассажи Лалаева и Тагиева, кукольный театр, губернаторский дом и многие другие» 90 € 77 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 70 отзывов Путешествие во времени: Старый Баку и его сокровища Откройте для себя душу Баку в уникальной экскурсии по историческим местам, полным тайн и легенд «Последний дворец государства Ширваншахов с более чем тысячелетней историей» € 65 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 59 отзывов Секреты Старого города Баку: уникальное путешествие в прошлое Загадки Старого города Баку раскроются в увлекательной экскурсии. История, архитектура и культура в одном туре € 77 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 127 отзывов Магия старого Баку: путешествие в сердце азербайджанской истории Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Старому Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: В площади Фонтанов, перед музеем азербайджанской л... € 77 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 165 отзывов Узнать Баку за 3 часа: от Старого Города до Пламенных башен Проведите незабываемые 3 часа в Баку, погружаясь в историю и культуру города в компании опытного гида Начало: В районе Старого города «Вы увидите крепостные стены Ичери-шехер и средневековые караван-сараи, побываете на рыночной площади Базар майданы и откроете тайны Девичьей башни, осмотрите древние мечети и дворец Ширваншахов 12 века» от € 119 за всё до 40 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 94 отзыва Баку и его необычные окрестности: наскальные рисунки, вулканы, Старый город Экскурсия «Баку и его необычные окрестности (4 в 1)» позволит вам за один день увидеть столицу Азербайджана и уникальные природные явления Начало: У вашего отеля от € 252 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 4.5 часа 32 отзыва Вдохновиться контрастами Баку: от Ичери-Шехер до Белого города Погрузитесь в мир контрастов Баку: от древних улочек до современных небоскребов. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления «По пути я расскажу удивительные истории дома «без канализации» и особняка Гаджи Рамазанова, а также проведу вас по следам культовых фильмов «Бриллиантовая рука» и «Человек-амфибия»» от € 170 за всё до 50 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 45 отзывов Уникальная экскурсия в Хызы: Агатовые горы, Розовое озеро и история Вас ждет незабываемое путешествие по Агатовым горам Хызы, где природа и история переплетаются в одном месте от € 257 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 17 отзывов Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1» Познакомиться с ключевыми объектами города, следуя по трассе легендарной гонки болидов Начало: Ваш отель «Здесь вы встретите дворец Ширваншахов, Ханский дом и оборонительные сооружения городской стены, побываете на месте съемок фильма «Бриллиантовая рука» и в мастерской художника Али Шамси» от € 250 за всё до 10 чел.

25% скидка Индивидуальная 6 часов 54 отзыва Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города Начало: В районе станции метро «Icherisheher» 240 € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 46 отзывов Старый город Баку: путешествие по 22 гектарам колорита и истории Погрузитесь в атмосферу древнего Баку, где каждый камень рассказывает свою историю. Экскурсия по Старому городу - это путешествие в прошлое «Чтобы поближе познакомиться с богатой историей города, вы побываете во Дворце Ширваншахов» от € 99 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 178 отзывов Экскурсия по Баку: история, архитектура и культура за 5 часов Погрузитесь в уникальную атмосферу Баку с экскурсией, которая раскроет город от средневековья до наших дней Начало: Отель проживания туристов от € 185 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 368 отзывов Баку. История Старого города Очароваться культурным и историческим богатством столицы на обзорной прогулке Начало: У музея азербайджанской литературы имени Низами Гя... «Дворец Ширваншахов — правителей Ширванского государства со столицей в Баку (осмотр без посещения)» € 77 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 33 отзыва Прогулка по Старому городу Погрузиться в колорит Ичери-шехер и открыть сокровищницу городских легенд Начало: От Вашего отеля, либо со встречей у Ичери-шехер в ... «Вы увидите Девичью башню и дворец Ширваншахов, заглянете в караван-сарай и мастерскую художника» от € 200 за всё до 18 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 9 отзывов Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия по городу Погрузитесь в уникальный мир Баку с экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты старинных и новых районов города «Затем мы направимся к Дворцу ширваншахов — рассматривать детали на фасаде и погружаться в атмосферу восточной роскоши» € 130 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе Отправиться в атмосферное путешествие по историческому центру и современным кварталам «Вы рассмотрите дворец Ширваншахов и другие старинные памятники» € 160 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 1.5 часа 3 отзыва Групповая пешая экскурсия по Старому Баку Познакомиться с историческим центром города и узнать подробности из его прошлого Начало: У станции метро Ичери-шехер «Вы увидите такие известные локации, как дворец Ширваншахов, Девичью башню, Парные ворота, Дом с цепями, здание Исмаилия, мастерскую Али Шамси и многие другие» Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 16:00 и 18:00 20 € 18 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 74 отзыва Путешествие через Четыре эпохи Баку: от Средневековья до современности Познайте уникальное сочетание эпох в Баку: от средневековых улочек до современных архитектурных шедевров в одной экскурсии «Вы встретите Дворец Ширваншахов — масштабную резиденцию правителей древнего государства, караван-сараи, баню 18 века, бывший жилой дом бакинских ханов и легендарную Девичью башню» € 123 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Старый Баку: из прошлого к настоящему Понять главное о городе, погуляв по району, из которого он вырос Начало: Рядом метро «Старый город» «Мы увидим древние улочки, исторические здания, включая Дворец ширваншахов, многочисленные мечети и караван-сараи» € 130 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 15 отзывов Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети Открыть самые атмосферные места исторического центра и украсить коллекцию фотовоспоминаний о городе Начало: В райне метро Ичери Шехер «Вы увидите, как интересно контрастируют современные и средневековые памятники Азербайджана — Пламенные башни и легендарный Дворец ширваншахов» € 75 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 63 отзыва Душа Старого города Баку: Историческое путешествие Откройте вековую историю Баку, пройдитесь по следам легенд и поэтов, взгляните на город глазами его создателей Начало: У вашего отеля «Вы прогуляетесь по Губернаторскому садику — старейшему парку с живописным фонтаном — и конечно, посетите Дворец Ширваншахов — бывшую резиденцию правителей древнего государства» от € 112 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 1 отзыв Колоритная фотосессия в сердце Баку Погулять по Старому городу в компании профессионального фотографа и получить яркие снимки на память Начало: В районе Девичьей башни «В нашей программе: Дворец Ширваншахов, Девичья башня, караван-сарай и многое другое» 160 € 120 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 60% скидка Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Истоки древнего Баку: путешествие по Ичери-шехер Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Ичери-шехер, душе древнего Баку с богатой историей и архитектурой Начало: У памятника Низами Гянджеви «Увидите дворцы и старинную башню, караван-сараи и мечети, купольные восточные бани и особняки 19-20 веков» от 130 € 52 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 1 отзыв Знакомство с новым и старым Баку Автопешеходная экскурсия по историческим и современным достопримечательностям Начало: В вашем отеле «Вы прокатитесь по улицам столицы Азербайджана под рассказы о дворцах нефтяных королей» € 120 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 16 отзывов С ветерком по Баку и вокруг Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий «На уютных каменных улочках вы увидите Дворец Ширваншахов и узнаете об этих правителях, посмотрите на старинные мечети, караван-сараи, хаммамы и базары, найдете места из культовых советских фильмов» от € 250 за всё до 60 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Дворцы и особняки нефтяных магнатов в Баку Оценить архитектурные шедевры города и загадочный поселок Вилла Петролеа с профессиональным гидом Начало: У вашего отеля «Вы увидите самые красивые дома азербайджанской столицы: «Дворец счастья» в венецианском стиле, контору братьев Ротшильдов, «Бакинское палаццо», здания мэрии и филармонии» € 140 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Вкусный Баку: гастрономическая экскурсия по городу Погулять по центральным улочкам, пообедать в ресторане у моря и запомнить город на вкус «Поприветствуем Старый город: старинные мечети, караван-сараи, Девичью башню и дворец Ширваншахов» от € 170 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 2 отзыва Эклектика Баку: фотопрогулка в Старом городе Запечатлеть себя в декорациях исторического центра Ичери-шехер «Дворец ширваншахов на вершине бакинского холма, откуда открывается потрясающая панорама города» 170 € 153 за всё до 2 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Баку от Б до У Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии «На автомобиле мы проедем мимо великолепных достопримечательностей эпохи нефтяного бума: вы увидите дворец Мухтарова, здание Исмаилия и дом Гаджинского, а я расскажу об их архитектуре и первых жителях» € 130 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Баку старый и новый - архитектура и искусство Узнать город от древних стен до современных проектов на насыщенной авто-пешеходной экскурсии «Посетите Дворец Ширваншахов — бывшую резиденцию правителей древнего государства» от € 225 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 3 отзыва Земля и небо Баку Историческая прогулка по Старому городу и новому Баку и панорама с телебашни Начало: Напротив Кукольного Театра «Вы побываете в резиденции правителей государства Ширван — Дворце Ширваншахов» от € 223 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 1 отзыв Загадочный Баку: квест-экскурсия по древнему Ичери-шехер Раскройте секреты старого Баку в увлекательном квесте с историческими загадками и поиском сокровищ Начало: На станции метро «Ичери-шехер» € 140 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 6 часов 68 отзывов Гобустан и вулканы: путешествие в историю и природу Азербайджана Погрузитесь в историю человечества с экскурсией в Гобустан, где история оживает на древних скалах Начало: У вашего отеля или апартаментов «Крепостная стена окружает Старый город, где находятся бывшая королевская резиденция Дворец ширваншахов и знаменитая Девичья башня» Расписание: Все дни. от $ 127 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 5 часов 50 отзывов Обзорная экскурсия: Новый и старый Баку Начало: По месту проживания «Затем мы направимся к Дворцу Ширваншахов — рассматривать детали на фасаде и погружаться в атмосферу восточной роскоши» Расписание: Ежедневно от $ 150 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 110 отзывов Весь Баку и «огненный» Апшерон Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора Начало: У вашего отеля «Слушая рассказы об истории Баку и апшеронской архитектуре, вы выйдете к дворцу Ширваншахов» € 110 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 25 отзывов Калейдоскоп вечернего Баку Насыщенная групповая прогулка от древности до современности Начало: Гоша-Гала (Парные Ворота у входа в Старый Город) «Парные ворота, окутанная легендами Девичья башня и средневековый Дворец Ширваншахов познакомят с особенностями зодчества Апшеронской школы» Расписание: ежедневно в 20:00 € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Большая ознакомительная прогулка по Баку Начало: В отеле «Полюбуемся на Дворец Ширваншахов» $ 130 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 5 часов 4 отзыва «Салам Баку» знакомства с Баку. (обзорная экскурсия по городу Баку) Начало: По указанию клиента «Далее вас ждет прогулка по Старому городу Вы увидите главные достопримечательности Старого Баку: Девичью башню, дворец Ширваншахов, двор Диван Хана, мечети, минареты и караван-сараи» от 100 $ 95 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Магия микса архитектуры и традиций: Первые шаги в историческом центре Баку Начало: Ваш отель или арарттаментты «Ознакомление с архитектурными шедеврами периода нефтяного бума, включая дворец де Бура, дом Садыховых и Мирзабековых, здание Городской думы и другие символы процветания города» Расписание: Каждый день с 9.00-19.00 от 90 $ 72 за всё до 4 чел.

🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 7 часов 8 отзывов Экскурсия по Баку (расширенная программа) Начало: По месту вашего проживания «Затем мы направимся к знаменитому Дворцу ширваншахов» от $ 200 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Старый город Начало: Ваш отель, заранее назначенное место $ 75 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов Красота по-бакински: обзорная экскурсия + ювелирный мастер-класс Отправиться в путешествие по лучшим местам Баку и создать украшение своими руками € 60 за всё до 3 чел.