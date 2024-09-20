Старый город

Погрузитесь в историю Баку вместе с нами! Под руководством опытного гида исследуйте Старый город с его жемчужинами: Девичьей башней, Дворцом Ширваншахов и богатым историческим наследием, включая мечети, минареты и караван-сараи.
Старый город
Старый город
Старый город
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

На этой увлекательной экскурсии вы узнаете, почему берег Каспийского моря стал идеальным местом для строительства Баку. Мы расскажем о том, как разрабатывались секретные дороги для защиты города, а также поделимся историей различных улиц и архитектурными особенностями его удивительных сооружений.

Исторические факты и легенды

В ходе экскурсии вы услышите множество легенд и исторических фактов о Кавказском регионе. Узнайте о древних верованиях и великом Шелковом пути, который проходил через наш город. Это путешествие позволит вам глубже понять богатую историю Баку.

Традиции и обычаи

Вы познакомитесь с традициями и обычаями, а также услышите захватывающие рассказы о великих императорах. Мы исследуем, как менялась роль Баку на протяжении веков и какое влияние этот город оказал на мировую историю в XIX и XX веках.

Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя удивительный мир Баку и его исторического наследия!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Крепостные стены
  • Памятник Алиага Вахида
  • Девичья Башня
  • Дворец Ширваншахов
  • Караван-сараи
  • Сад Алиага Вахида
Что включено
  • Гид + трансфер (с доплатой)
Что не входит в цену
  • Входные билеты, обед
Место начала и завершения?
Ваш отель, заранее назначенное место
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 27 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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