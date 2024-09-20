Погрузитесь в историю Баку вместе с нами! Под руководством опытного гида исследуйте Старый город с его жемчужинами: Девичьей башней, Дворцом Ширваншахов и богатым историческим наследием, включая мечети, минареты и караван-сараи.

Описание экскурсии

На этой увлекательной экскурсии вы узнаете, почему берег Каспийского моря стал идеальным местом для строительства Баку. Мы расскажем о том, как разрабатывались секретные дороги для защиты города, а также поделимся историей различных улиц и архитектурными особенностями его удивительных сооружений.

Исторические факты и легенды

В ходе экскурсии вы услышите множество легенд и исторических фактов о Кавказском регионе. Узнайте о древних верованиях и великом Шелковом пути, который проходил через наш город. Это путешествие позволит вам глубже понять богатую историю Баку.

Традиции и обычаи

Вы познакомитесь с традициями и обычаями, а также услышите захватывающие рассказы о великих императорах. Мы исследуем, как менялась роль Баку на протяжении веков и какое влияние этот город оказал на мировую историю в XIX и XX веках.

Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя удивительный мир Баку и его исторического наследия!