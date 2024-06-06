1 чел.
По популярности
скидка
26%
Групповая
2 часа
Старый город Баку: путешествие в историю и культуру за 2 часа
Прогулка по Старому городу Баку раскроет его исторические тайны, архитектурные шедевры и места, ставшие декорациями для культовых фильмов
Начало: У основных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
23€17 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Исследуйте Старый Баку и Апшерон: древности и природные чудеса
Откройте тайны древнего Баку и Апшерона, насладитесь уникальными пейзажами и познакомьтесь с историей региона
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
160€144 за всё до 3 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
4 часа
Изысканный микс культур и традиций Баку
Посетите Баку и погрузитесь в его уникальную атмосферу. Узнайте о богатом прошлом города, оцените его архитектуру и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
10 июня в 17:00
90€77 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие во времени: Старый Баку и его сокровища
Откройте для себя душу Баку в уникальной экскурсии по историческим местам, полным тайн и легенд
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Секреты Старого города Баку: уникальное путешествие в прошлое
Загадки Старого города Баку раскроются в увлекательной экскурсии. История, архитектура и культура в одном туре
11 июня в 15:00
16 июня в 19:00
€77 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Магия старого Баку: путешествие в сердце азербайджанской истории
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Старому Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В площади Фонтанов, перед музеем азербайджанской л...
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
€77 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Узнать Баку за 3 часа: от Старого Города до Пламенных башен
Проведите незабываемые 3 часа в Баку, погружаясь в историю и культуру города в компании опытного гида
Начало: В районе Старого города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €119 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
10 часов
Баку и его необычные окрестности: наскальные рисунки, вулканы, Старый город
Экскурсия «Баку и его необычные окрестности (4 в 1)» позволит вам за один день увидеть столицу Азербайджана и уникальные природные явления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 00:30
от €252 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Вдохновиться контрастами Баку: от Ичери-Шехер до Белого города
Погрузитесь в мир контрастов Баку: от древних улочек до современных небоскребов. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €170 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
8 часов
Уникальная экскурсия в Хызы: Агатовые горы, Розовое озеро и история
Вас ждет незабываемое путешествие по Агатовым горам Хызы, где природа и история переплетаются в одном месте
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от €257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
Познакомиться с ключевыми объектами города, следуя по трассе легендарной гонки болидов
Начало: Ваш отель
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от €250 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры
Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города
Начало: В районе станции метро «Icherisheher»
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
240€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Старый город Баку: путешествие по 22 гектарам колорита и истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Баку, где каждый камень рассказывает свою историю. Экскурсия по Старому городу - это путешествие в прошлое
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от €99 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по Баку: история, архитектура и культура за 5 часов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Баку с экскурсией, которая раскроет город от средневековья до наших дней
Начало: Отель проживания туристов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €185 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Баку. История Старого города
Очароваться культурным и историческим богатством столицы на обзорной прогулке
Начало: У музея азербайджанской литературы имени Низами Гя...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€77 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Старому городу
Погрузиться в колорит Ичери-шехер и открыть сокровищницу городских легенд
Начало: От Вашего отеля, либо со встречей у Ичери-шехер в ...
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от €200 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
5 часов
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальный мир Баку с экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты старинных и новых районов города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
Отправиться в атмосферное путешествие по историческому центру и современным кварталам
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Групповая пешая экскурсия по Старому Баку
Познакомиться с историческим центром города и узнать подробности из его прошлого
Начало: У станции метро Ичери-шехер
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20€18 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие через Четыре эпохи Баку: от Средневековья до современности
Познайте уникальное сочетание эпох в Баку: от средневековых улочек до современных архитектурных шедевров в одной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€123 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старый Баку: из прошлого к настоящему
Понять главное о городе, погуляв по району, из которого он вырос
Начало: Рядом метро «Старый город»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1 час
Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети
Открыть самые атмосферные места исторического центра и украсить коллекцию фотовоспоминаний о городе
Начало: В райне метро Ичери Шехер
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€75 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Душа Старого города Баку: Историческое путешествие
Откройте вековую историю Баку, пройдитесь по следам легенд и поэтов, взгляните на город глазами его создателей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:00
от €112 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
1.5 часа
Колоритная фотосессия в сердце Баку
Погулять по Старому городу в компании профессионального фотографа и получить яркие снимки на память
Начало: В районе Девичьей башни
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
160€120 за всё до 2 чел.
скидка
60%
Индивидуальная
1.5 часа
Истоки древнего Баку: путешествие по Ичери-шехер
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Ичери-шехер, душе древнего Баку с богатой историей и архитектурой
Начало: У памятника Низами Гянджеви
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 130€52 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Знакомство с новым и старым Баку
Автопешеходная экскурсия по историческим и современным достопримечательностям
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
С ветерком по Баку и вокруг
Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €250 за всё до 60 чел.
Индивидуальная
10 часов
Вкусный Баку: гастрономическая экскурсия по городу
Погулять по центральным улочкам, пообедать в ресторане у моря и запомнить город на вкус
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €170 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Эклектика Баку: фотопрогулка в Старом городе
Запечатлеть себя в декорациях исторического центра Ичери-шехер
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
170€153 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Баку от Б до У
Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Баку старый и новый - архитектура и искусство
Узнать город от древних стен до современных проектов на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
от €225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Земля и небо Баку
Историческая прогулка по Старому городу и новому Баку и панорама с телебашни
Начало: Напротив Кукольного Театра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €223 за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Загадочный Баку: квест-экскурсия по древнему Ичери-шехер
Раскройте секреты старого Баку в увлекательном квесте с историческими загадками и поиском сокровищ
Начало: На станции метро «Ичери-шехер»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гобустан и вулканы: путешествие в историю и природу Азербайджана
Погрузитесь в историю человечества с экскурсией в Гобустан, где история оживает на древних скалах
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: Все дни.
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $127 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Обзорная экскурсия: Новый и старый Баку
Начало: По месту проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от $150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Весь Баку и «огненный» Апшерон
Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
Начало: У вашего отеля
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
€110 за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Калейдоскоп вечернего Баку
Насыщенная групповая прогулка от древности до современности
Начало: Гоша-Гала (Парные Ворота у входа в Старый Город)
Расписание: ежедневно в 20:00
1 авг в 20:00
2 авг в 20:00
€30 за человека
Индивидуальная
5 часов
Большая ознакомительная прогулка по Баку
Начало: В отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$130 за всё до 2 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
«Салам Баку» знакомства с Баку. (обзорная экскурсия по городу Баку)
Начало: По указанию клиента
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 100$95 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Магия микса архитектуры и традиций: Первые шаги в историческом центре Баку
Начало: Ваш отель или арарттаментты
Расписание: Каждый день с 9.00-19.00
Завтра в 17:00
10 июня в 18:00
от 90$72 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия по Баку (расширенная программа)
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старый город
Начало: Ваш отель, заранее назначенное место
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$75 за человека
Индивидуальная
5 часов
Красота по-бакински: обзорная экскурсия + ювелирный мастер-класс
Отправиться в путешествие по лучшим местам Баку и создать украшение своими руками
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€60 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Трансфер-экскурсия по Баку
Посетить старинные и современные достопримечательности города по пути из аэропорта в отель
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:00
€140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Баку транзитом: трансфер из аэропорта + пешеходная экскурсия
Увидеть главные локации и окунуться в атмосферу города, где прошлое смешалось с настоящим
Начало: В аэропорту Баку
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
€70 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 июня 2024Экскурсия очень содержательная и интересная. Михаил показал нам знаковые места города, рассказывая интригующие истории и легенды. Чувствовалось, что Михаил с
- ЕЕкатерина5 июня 2024Спасибо Сабине за отличную экскурсию по старому городу! Интересный, увлекательный рассказ об истории города не мог оставить нас равнодушными. Хотите
- ВВиктория5 июня 2024Отличная интересная экскурсия! По нашей просьбе чуть был изменен маршнэркт! Прекрасный компетентный интеллигентный и увлекающий экскурсовод, отличная машина Mercedes Vito с кондиционером! Очень комфортно и интересно.
- ГГалина4 июня 2024Это был мой первый день в Баку. Михаил очень интерсно рассказал об истории города, о людях, о культуре, вернее о
- ААлександр4 июня 2024Mikail, превосходно знает историю и культуру этой страны и народа. Рекомендуем, точно не пожалеете!
- ААндрей2 июня 2024Большое спасибо Лие Мириевой! Очень профессионально, прекрасное знание материала и истории, приятное общение. Впечатления от пребывания самые благоприятные
- ТТатьяна1 июня 2024Очень понравилась экскурсия с Еленой. Человек на своем месте, все очень доступно и душевно рассказывала. Видно, что человек любит и знает свою страну и свой город.
- ККристина30 мая 2024Добрый вечер, экскурсию посещала 25 мая. Всё прошло отлично, во всём был соблюден баланс: информация, фото, красивые места, без суеты. Хороший гид,
- ГГалина29 мая 2024Экскурсия прошла на 5+, мне попался великолепный гид Эльнур, замечательный рассказчик с отличным чувством юмора, который делает живые, незабываемые фото. Всем советую 👍👍👍
- ФФедор29 мая 2024Все очень понравилось! Увлекательно, весело, информативно. Время пролетело незаметно, остались под очень приятным впечатлением. Рекомендую!:)
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Дворец Ширваншахов»
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