Наша задача — сделать ваш трансфер безопасным, комфортным и приятным. В аэропорту или в пределах Баку вас встретит профессиональный водитель — с теплом, улыбкой и вниманием к деталям — и отвезёт в Шеки. Это будет не просто дорога, а путешествие, полное интересных наблюдений и небольших открытий.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание трансфер

Маршрут Баку — Шеки

По пути предусмотрены остановки — как по графику, так и по желанию. Будет возможность размяться, перекусить, выпить кофе или просто передохнуть. Мы позаботимся о всём, что может понадобиться в дороге.

Сопровождение

Русскоговорящий водитель не только довезёт вас с комфортом, но и расскажет об окружающих пейзажах, городах и жизни в Азербайджане. Он с радостью ответит на любые ваши вопросы. А если захотите, в роли водителя за отдельную плату может выступить опытный гид — тогда поездка превратится в настоящую экскурсию.

Организационные детали