Наша задача — сделать ваш трансфер безопасным, комфортным и приятным.
В аэропорту или в пределах Баку вас встретит профессиональный водитель — с теплом, улыбкой и вниманием к деталям — и отвезёт в Шеки. Это будет не просто дорога, а путешествие, полное интересных наблюдений и небольших открытий.
В аэропорту или в пределах Баку вас встретит профессиональный водитель — с теплом, улыбкой и вниманием к деталям — и отвезёт в Шеки. Это будет не просто дорога, а путешествие, полное интересных наблюдений и небольших открытий.
Описание трансфер
Маршрут Баку — Шеки
По пути предусмотрены остановки — как по графику, так и по желанию. Будет возможность размяться, перекусить, выпить кофе или просто передохнуть. Мы позаботимся о всём, что может понадобиться в дороге.
Сопровождение
Русскоговорящий водитель не только довезёт вас с комфортом, но и расскажет об окружающих пейзажах, городах и жизни в Азербайджане. Он с радостью ответит на любые ваши вопросы. А если захотите, в роли водителя за отдельную плату может выступить опытный гид — тогда поездка превратится в настоящую экскурсию.
Организационные детали
- Трансфер осуществляется на автомобиле KIA Sorento, Hyundai SantaFe, Mercedes Vito или машине аналогичного класса
- За рулём будет один из водителей нашей команды
- В машине для вас будет питьевая вода и бесплатный Wi-Fi
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Намик — ваша команда гидов в Баку
Меня зовут Намик. Я родился в прекрасном городе Баку. В туризме больше 7 лет, а почему? потому что сколько узнаю об своей стране, всё больше хочу поделиться и показать путешественникам
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из аэропорта Баку
Начните путешествие в Азербайджан без стресса: встреча в аэропорту, помощь с багажом и комфортный трансфер по нужному адресу
Начало: Зал прилётов аэропорта
Завтра в 11:30
15 ноя в 08:00
€33 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Трансфер из аэропорта в Баку на микроавтобусе
Спокойно и с комфортом добраться в аэропорт или из аэропорта
Начало: Зал прилётов аэропорта
Завтра в 11:30
15 ноя в 08:00
€80 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Премиальный трансфер в Баку
Добро пожаловать в Азербайджан! Комфортный трансфер из аэропорта Гейдар Алиев с рекомендациями по достопримечательностям и ресторанам
Начало: У аэропорта
Завтра в 00:00
15 ноя в 00:00
€45 за всё до 7 чел.