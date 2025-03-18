Я или члены моей команды организуем Вам трансфер на свежих комфортабельных авто из аэропорта в отель или апартаменты.
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание трансфер
Комфортный трансфер из аэропорта
Мы рады предложить вам услуги трансфера на современных и комфортабельных автомобилях. Наша команда организует поездку из аэропорта в ваш отель или апартаменты, обеспечивая максимальный комфорт и удобство.
Наши автомобили
В нашем автопарке вы найдете:
- Автомобили эконом-класса
- Автомобили бизнес-класса
- Минивены и минибасы (вместимость до 18 человек)
Почему выбирают нас?
Мы гарантируем:
- Пунктуальность — мы всегда вовремя!
- Бережное вождение — ваша безопасность для нас на первом месте.
- Веселое настроение — мы создаем атмосферу, которая сделает вашу поездку приятной.
Выбирайте комфорт и надежность с нами! Мы ждем вас!
Ежедневно, по договоренности
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Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельный транспорт с сопровождающим гидом-водителем.
Место начала и завершения?
Аэропорт, Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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